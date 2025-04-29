Гарсия и Хейни на одном турнире — гениальный ход. Прогрев реванша обеспечен

В ночь со 2 на 3 мая в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. Свои поединки на турнире проведут бывший временный чемпион WBC в лёгком весе Райан Гарсия, которому будет противостоять Роландо Ромеро, а также бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Девин Хейни, получивший в соперники Хосе Рамиреса.

С недавних пор имена Гарсии и Хейни неразрывно связаны друг с другом. Год назад они разделили ринг и подарили зрителям ярчайший поединок. Гарсия, казалось, был не в самой лучшей форме, в том числе психологической. На взвешивание он пришёл с бутылкой пива и не смог сделать вес, из-за чего не претендовал на чемпионский пояс. На его фоне дисциплинированный Хейни, который не знал поражений на профессиональном ринге, выглядел фаворитом.

Девин Хейни Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Однако Райан совершил сенсацию: буквально разнёс соперника и трижды отправил Хейни в нокдаун. Удивительно, что один судья даже при таком раскладе не захотел увидеть скандального Гарсию победителем и насчитал ничью, однако двое других были более объективными и отдали предпочтение Райану. Долго радоваться победе Гарсии не пришлось: после боя стало известно, что победитель провалил не только взвешивание, но и допинг-тестирование. Начались разбирательства, по итогам которых Райана дисквалифицировали и вывели из всех мировых рейтингов.

Параллельно с этим боксёры, отношения которых и так были натянутыми, начали обмениваться «любезностями» в интернете. Интересно, что сначала Хейни говорил, что возьмёт паузу, вернётся уже после завершения отстранения Гарсии и проведёт с ним реванш. Однако затем риторика изменилась.

«Вся эта ситуация стоила мне денег. Райан за всё заплатит… Я подписал контракт на честный бой, в котором оба бойца чисты. Он не выполнил свою часть сделки, поэтому заплатит. Хочу ответить ему не только кровью в ринге, но и за его пределами. В конце концов, я бизнесмен», — заявил Хейни.

И Девин серьёзно отправился в суд с заявлением: мол, его незаконно избили, и он хочет компенсации. Суд не встал на сторону бывшего абсолютного чемпиона, и вся эта история обернулась только насмешками в его адрес.

В итоге ни Гарсия, ни Хейни не боксировали год. Дисквалификацию Райана сняли буквально несколько недель назад, и он сразу же возглавит турнир поединком против Ромеро. Интересно, что в этот же кард включили и Девина, которому предстоит провести бой против Рамиреса. И это гениальный ход промоутеров – выставить Гарсию и Хейни на один турнир.

Да, можно было бы сразу провести реванш, однако нужно понимать, что оба не боксировали целый год. Неизвестно, в какой форме находятся Райан и Девин, поэтому им решили устроить другие поединки. Гарсии достался восьмой номер WBA Ромеро, а Хейни – Рамирес, входящий в топ-15 в рейтингах трёх ведущих мировых организаций. Безусловно, это не проходные бои, но Турки Аль аш-Шейх рассчитывает на то, что Девин и Райан одержат победы. В этом случае реванш состоится в октябре, и боксёры уже дали согласие.

Райан Гарсия и Девин Хейни в ринге Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Естественно, на турнире в США огромное внимание будет приковано именно к персонам Хейни и Гарсии, а парни наверняка будут раскачивать свой возможный реванш. Находиться в карде одного турнира – это множество точек пересечения: взвешивание и медиаактивности, во время которых Девин и Райан несомненно будут задевать друг друга. Так что если вы вдруг увидите новости о потасовке Хейни и Гарсии – не удивляйтесь.

При этом Райан заявил, что не особо-то и хочет реванша с Хейни, хотя ранее говорил совсем по-другому. Теперь Гарсия нацелен на Теофимо Лопеса, но бой с Девином наверняка тоже состоится.

«Честно говоря, реванша с Хейни быть не должно. Я делаю это только ради Турки Аль аш-Шейха. Наш первый бой даже не был близким, я легко его побил. Я хотел пойти на Теофимо. Вот почему мы с ним щебечем больше, чем кто-либо другой. Вот с кем я действительно хотел сразиться в следующем большом бою. И я на самом деле хотел драться с Исааком Крусом, а не с Ролли Ромеро, но тот отказался», — сказал Гарсия.

Собственно, и Лопес тоже выступит на этом же турнире — он будет защищать чемпионский титул против Арнольда Барбосы. Так что и здесь вполне могут быть пересечения, и Теофимо выглядит как страховочный вариант реванша — если Хейни или Гарсия проиграет, то вполне вероятно, что шейхи переключат своё внимание на Лопеса. Собрать всех троих на одном турнире — это действительно очень умный и красивый ход, и по именам этот турнир вполне может конкурировать и с ивентом, где выступит Канело, и тем более с турниром, где хедлайнером будет Иноуэ.

Единственное — есть в этом всём несправедливость, что о соперниках Хейни, Гарсии и Лопеса говорят гораздо меньше, чем о потенциальных боях внутри этой троицы. А ведь у каждого из них вполне серьёзный оппонент, которого ещё нужно пройти. Мысли о больших боях и их прогрев — это, конечно, хорошо, однако смотреть за спину оппонентам не всегда правильная идея, которая иногда заканчивается провалом.