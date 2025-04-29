Вместо Махачева — его одноклубник. Царукян нашёл соперника вне UFC

Неожиданный анонс «прилетел» из американской лиги Karate Combat. На турнире промоушена 2 мая в Дубае выступит первый номер рейтинга лёгкого дивизиона UFC Арман Царукян, который проведёт схватку по грэпплингу с одноклубником Ислама Махачева, бойцом PFL Маккашарипом Зайнуковым.

Вот такая неожиданная коллаборация получилась у Karate Combat и UFC, причём объявили об этой схватке непосредственно на неделе турнира. А ведь не так давно Арман находился в шаге от главного поединка в карьере и должен был драться с Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC. Царукян долго шёл к этому бою и в итоге добился назначения реванша. Что было дальше – вы все помните. Арман за несколько дней до турнира заявил о травме спины и снялся, а его место занял Ренато Мойкано, которого Махачев переехал в первом раунде.

Нужно ли говорить, что с тех пор Арман попал в немилость к руководству UFC? Царукян по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге, но его даже не рассматривают в качестве претендента на пояс. Арман и сам это понимает: он вполне готов провести претендентский бой, вот только соперников на горизонте нет. Чарльз Оливейра заявляет о своих претензиях на титул, Макс Холлоуэй подерётся с Дастином Порье, Джастин Гэтжи также рассматривается как один из основных вариантов на титульный бой. Пэдди Пимблетт только что провёл свой поединок, а Илия Топурия, кажется, тоже нацелен исключительно на бой с Исламом.

«Почему никто не хочет со мной драться? Потому что это опасный бой для любого оппонента, а у меня нет пояса. Чарльз Оливейра, например, хочет драться только за пояс, Илия Топурия… Короче, все хотят драться за титул. Так что я получу свой бой после того, как будет назначен следующий титульный поединок», — сказал Арман Царукян.

Царукян в сложившейся ситуации может винить только себя. Да, травма – не всегда вина бойца, однако, когда ты снимаешься с главного боя номерного турнира, обязательно жди санкций. Арман решил не терять времени зря и согласился на авантюрную схватку по грэпплингу. У бойцов UFC эксклюзивные контракты, но только на полноценные поединки по смешанным единоборствам, а вот проводить схватки по грэпплингу им можно. Например, Роман Копылов в прошлом году поборолся в аналогичной схватке с Магомедом Исмаиловым – получилось больше шоу, чем спортивный поединок, однако зрители остались довольны.

Интересно, что в соперниках у Армана оказался одноклубник Ислама Махачева по команде Eagles MMA Маккашарип Зайнуков. Зайнуков – уроженец Дагестана, с раннего детства увлекался единоборствами. В ММА он выступает с 2013 года, рекорд Зайнукова – 16-4. Он проводил бои в Eagle FC, побеждал Тимура Нагибина на номерном турнире RCC, а в последнем поединке успешно дебютировал в PFL, одолев Дерека Сандерса.

Бой Сандерса и Зайнукова Фото: Mohammed Saad/Getty Images

Конечно, схватка по грэпплингу – это не поединок по ММА, ни в какие рекорды она не идёт. Тем не менее выступление Царукяна на Karate Combat прибавит промоушену новой аудитории. Для Армана схватка ещё и несёт определённые риски. Если Арман уступит, может столкнуться с хейтом — претендент на титул UFC не должен проигрывать нигде. А победа над Зайнуковым в схватке по грэпплингу никого не впечатлит. Не стоит забывать и о том, что у Армана недавно была травма спины. Однако Царукян не дрался в UFC уже больше года и, видимо, настолько соскучился по соревновательным моментам, что готов к подобным авантюрам.