Тухугов заключил с Хабибом пари на 5 млн рублей. Именно весогонки убили карьеру Зубайры

Зубайра Тухугов считался одним из самых талантливых российских бойцов в UFC. Сразу после подписания контракта он разразился серией из трёх побед. А вот затем начались проблемы. Постоянные провалы на весах быстро заставили руководство лучшей лиги на планете усомниться в профессионализме Зубайры. В итоге в 2023 году Тухугов был уволен из организации. Видимо, со временем проблемы россиянина никуда не делись. И за дело пришлось браться его друзьям – Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву. Возможно, он и смогут вернуть товарища в октагон.

Тухугов заключил с Орлом и Махачевым пари в письменной форме. Также в этой «сделке» оказался некий Мухаммад. На кону стоит солидный куш – 5 млн рублей. По условиям заключённого договора, Зубайра к июлю 2025 года должен похудеть до 82 кг. Если он не выполнит это требование, то выплатит по 1 млн рублей своим товарищам по команде, а оставшиеся деньги переведёт на благотворительность. Отдельно ситуацию прокомментировал на своей странице в социальной сети Ислам: «Сейчас у него [вес] 90 кг, а должен сделать 82 кг».

Конечно, может показаться, что у Зубайры ещё достаточно времени, чтобы решить поставленную задачу. Но достаточно вспомнить путь бойца, чтобы понять – не всё так просто. Отрезок из восьми первых поединков в UFC был достаточно показательным… Рекорд 5-3 в лучшей лиге мира – далеко не худшая ситуация. Но всё омрачали проблемы, которые возникали за пределами октагона. Особенно это касалось весогонок. За восемь лет выступлений у Тухугова сорвалось семь боёв. Из них шесть (!) по вине самого россиянина. Кроме того, активничал боец не всё это время. Два года отнял проваленный допинг-тест, ещё чуть больше года – скандальная ситуация с Конором Макгрегором. И даже когда Зубайра всё-таки выходил в клетку, чаще всего допускал перевес. В итоге ему приходилось отдавать часть от своего дохода.

Зубайра Тухугов Фото: Chris Unger/Getty Images

Особенно показательным стал последний поединок в карьере россиянина в UFC. Он вышел в новой для себя весовой категории, поднялся повыше. Казалось, что такая ситуация должна лишь дополнительно помочь Зубайре. Однако он даже в такой ситуации умудрился оказаться за рамками дивизиона. Да, на бой вышел, 30% гонорара отдал сопернику. А в клетке ещё и проиграл. Поэтому совершенно закономерно лига решила не продолжать сотрудничество с Тухуговым.

Последний поединок получился особенно провальным ещё и на контрасте с тем, как повёл себя соперник. Он принял бой на коротком уведомлении, поскольку хотел заработать денег. Сделал всё дисциплинированно, уложился в вес. А главное, победил в октагоне. После такого ситуацию уже было не спасти. Стало понятно, что организация не станет продлевать соглашение с таким ненадёжным бойцом. А особенно грустно это из-за того, что Зубайра действительно выглядел очень перспективно. После стартового рывка в UFC даже говорилось о потенциальном чемпионстве.

Конечно, спор – дело благородное. Но складывается ощущение, что и этот челлендж для Зубайры будет провален. В своё время здоровый аппетит лишил Тухугова продвижения по лестнице в UFC. А теперь может существенно ударить по кошельку.