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Джонуикинг, что это такое, правила, новый вид спорта, турниры, драки из Джона Уика

Джиу-джитсу, костюмы и… детский пистолет. Что такое «Джонуикинг»
Игорь Некрасов
Что такое «Джонуикинг»
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Фанаты фильмов с Киану Ривзом перенесли франшизу в реальность.

Кто не знает о фильмах про Джона Уика, тот упустил очень многое. Целая серия картин с Киану Ривзом в главной роли стала настоящим явлением в мировом кинематографе, пусть и не каждый фильм получился удачным. Если вы смотрели хотя бы один из них, значит, вас заинтересует и новый вид «спорта», который появился в США, – «Джонуикинг».

Наверное, нет смысла пересказывать сюжет «Джонов Уиков», но стоит сказать об отличительных чертах: там много перестрелок и эффектно поставленных драк с акробатическими элементами, в том числе и с подручными средствами. И, конечно, главная фишка фильмов в том, что главный герой Джон Уик фактически всегда творит свои чудеса, будучи в костюме с белой рубашкой. Выглядит это аутентично и цепляет зрителей. Конечно, вести разборки в костюме крайне неудобно, но для Джона Уика стиль был частью работы и образа.

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Все эти отличительные черты фильмов с Киану Ривзом легли в основу «Джонуикинга». Можно назвать это новым видом единоборств, шоу по типу реслинга или просто развлечением для чудаков. Но уже первый турнир вызвал огромный ажиотаж: в зале было очень много зрителей, а нарезки поединков мгновенно разлетелись по Сети.

Два участника сражаются друг против друга на татами, которое по форме напоминает площадку для поединков промоушена Karate Combat. Татами находится в углублении и окружено наклонёнными под углом матами, которые, с одной стороны, являются своеобразными «канатами» и ограничивают пространство для участников, а с другой – открывают дополнительные возможности для бойцов: с их помощью можно и ускользать от соперника, и повторять какие-то сцены из фильмов.

Естественно, своеобразные поединки проходят в официальных костюмах – без этого никуда. Но были и те, кто пришёл в белой пижаме – отсылка к первой части фильма, когда Джона Уика вытащили с «пенсии», что тоже соответствовало тематике турнира. Цель поединка простая – завладеть макетом пистолета быстрее соперника и поразить его «выстрелом». Кто-то снимал пиджак и с его помощью пытался скрутить оппонента, кто-то прибегал к помощи галстука. Но, конечно, не обходилось и без классической борьбы. В «Джонуикинге» нет ударов, однако разрешены броски и приёмы – по большому счёту это джиу-джитсу с некоторыми дополнениями.

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Участники первого турнира вживались в роль и порой исполняли различные кувырки и акробатические элементы в стиле главного героя фильмов. Из-за того что пространство весьма ограничено, оппонентам было сложно избегать друг друга, да и заветный пистолет лежал всего лишь в нескольких метрах, так что поединки были довольно скоротечными, но при этом зрелищными. И не обходилось без артистизма. Когда противник захватывал пистолет и производил «выстрел», второй участник падал на маты – некоторые делали это настолько реалистично, что вполне бы сгодились на роль дублёра Джона Уика.

И всё это происходило под аутентичное музыкальное сопровождение. Если убрать из кадра зрителей, то можно подумать, что это не турнир по «Джонуикингу», а съёмки новой части франшизы. Принять участие мог любой желающий, и в основном, конечно, это были не профессиональные спортсмены, а простые любители фильмов про Джона Уика. Поэтому после поединков они тепло приветствовали друг друга и делились впечатлениями уже за пределами татами.

Первый турнир точно удивил и заинтересовал многих – от фанатов единоборств до любителей франшизы. Пусть местами это выглядит нелепо, но если относиться к «Джонуикингу» не как к профессиональному спорту, а как к спортивно-киношному шоу для простых обывателей – то почему бы и нет.

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