Уличная драка после реванша. Усик и Дюбуа действительно ненавидят друг друга?

В начале недели было официально объявлено, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа пришли к соглашению и сразятся в реванше за звание абсолютного чемпиона мира. В августе 2023-го Дюбуа подходил к бою с Александром в качестве обязательного претендента и проиграл техническим нокаутом, но бой запомнился скандальным эпизодом, по которому до сих пор нет единого мнения — был ли удар Даниэля в корпус или всё же Усику прилетело в пах? 19 июля в Лондоне у обоих боксёров будет возможность снять все вопросы.

И прошла буквально пара дней с момента официального анонса, а вокруг поединка уже довольно много событий. Дюбуа, который после осечки с Усиком накопил три победы нокаутом, в том числе остановив небитого Филипа Хрговича и уничтожив Энтони Джошуа, напирает на то, что его «ограбили» два года назад: «Это бой, который я хотел и требовал, и теперь у меня есть шанс поквитаться с Александром Усиком. Я должен был выиграть первый бой, но мне было отказано в этом решением рефери, так что на этот раз я не совершу ошибку перед моими людьми на национальном стадионе в моём родном городе. Теперь я более сильный и опасный боец, и Усик сам в этом убедится 19 июля».

Затем была первая официальная битва взглядов на «Уэмбли», которая внезапно завершилась толчком от Дюбуа. Даниэль вдогонку ещё назвал Усика «трусом», а через некоторое время в интервью поднял избитую тему удара в первом бою: «Я пересмотрел тот эпизод в пятом раунде множество раз. Это был удар по корпусу. Он же вообще не держался за пах. Нет, это был удар по корпусу. Что есть, то есть. Я получил урок и в следующий раз сделаю всё правильно. Усик не притворялся, он был действительно потрясён. Думаю, рефери и та враждебная обстановка, место проведения и время — это всё немного сыграло в его пользу. Но я не могу дождаться, чтобы вернуться снова с ним в ринг, поговорить с ним своими кулаками, чтобы восторжествовала справедливость».

Тренер Дюбуа Дон Чарльз тоже нагнетает обстановку: «Как тренер по боксу я испытываю к тебе огромное уважение, но меня разочаровывает, что ты можешь пасть так низко, чтобы распечатать реальный кадр, который заставил тебя дрожать, который запечатлел твою игру в тот вечер… Ты заслуживаешь премии «Оскар» или «Эмми» за своё выступление. Ты обманул рефери, нас и весь мир бокса — я всегда утверждал это и буду утверждать. Ты гордишься собой, однако, как богобоязненный человек, ты не должен лгать. Я был в двух метрах от того инцидента. Это не потому, что Дюбуа мой боец, но это невозможно… Центральная нервная система Усика была отключена, вот почему он дрожал. Он ни разу не схватился за область, по которой якобы пришёлся удар. В таком случае ты тянешься к своему паху, однако его руки были в области живота. Он убедил рефери перед этим ударом, всё время указывая туда, и тот запаниковал. Когда достигаете определённого уровня, к вам становятся более благосклонны, и рефери к тому моменту уже был предвзят».

Усик отвечал тем, что сначала принёс Дюбуа распечатанный кадр того самого момента с просьбой оставить автограф, демонстрировал на пресс-конференции книжку «Уроки бокса», а ещё после первой битвы взглядов бывший абсолютный чемпион внезапно предложил подраться на улице, обратившись к сыну Дона Чарльза Джорджу Фоксу: «Ваш боец ударил меня ниже пояса. Если вы хотите, после боя мы встретимся в центре Лондона. От вашей команды четыре человека и от моей команды четыре человека, и мы зарубимся на кулаках».

Фокс тут же ответил: «Нам это нравится. Поверь мне, бокс есть бокс, но в реальной жизни, в настоящей драке я ударю тебя так, что глаза вылетят из головы. Поэтому лучше оставайся в боксе».

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Фото: Alex Davidson/Getty Images

Дюбуа не скрывает, что намеренно поднимает градус противостояния, так как зол на Усика за первый бой. И для самого противостояния это отлично. На бумаге, несмотря на последние успехи Дюбуа, этот реванш выглядит миссматчем, с чем согласны и букмекеры, выкатившие коэффициенты, согласно которым Усик — явный фаворит. Кроме того, свежи воспоминания о первом поединке. К тому же Дюбуа – это далеко не Джошуа или Тайсон Фьюри, чтобы просто своим именем делать вывеску боя привлекательнее. Логично, что команда британца пытается максимально прогреть реванш и завысить ожидания от боя. Нужно, чтобы Дюбуа воспринимали как сопоставимого по уровню соперника для Усика. Для этого нужна агрессивная раскрутка, которой оба сейчас активно занимаются: уличная драка, обещания кровавой бани, обвинения в симуляции. Пожалуй, в ход пошли все козыри, чтобы сделать бой ещё интереснее.

Может, эксперты и не дают Дюбуа много шансов на победу в реванше с Усиком, но сам Даниэль готовит всех к тому, что поединок будет интересным и конкурентным. Во всяком случае он уже сделал эту афишу красочнее.