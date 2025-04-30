Большой подарок для Цзю. Чемпион мира освободит пояс ради реванша с Тимом

Старший сын Кости Цзю – Тим Цзю – уже летом может вернуть себе пояс чемпиона мира в первом среднем весе. Действующий обладатель титулов WBO и WBC Себастьян Фундора готов отказаться от одного из них и сделать выбор в пользу реванша с Тимом вместо обязательной защиты против Ксандера Зайаса.

«Это бой, который все хотят увидеть. Снова будет литься чья-то кровь. Мы можем сделать этот бой уже 19 июля в Лас-Вегасе», — приводит слова промоутера Фундоры Сэмпсона Левковича портал Boxing Scene.

Себастьян Фундора сейчас владеет поясами, которые он завоевал как раз в поединке с Тимом Цзю. Год назад Тим, будучи чемпионом WBC, провёл вторую защиту пояса против Себастьяна, вдобавок на кону стоял вакантный пояс WBO. Тот бой получился драматичным: уже во втором раунде после столкновения головами у Тима образовалась серьёзная сечка, которая в каждом отрезке заливала лицо Цзю кровью. Боксёры устроили яркий, зрелищный и кровавый 12-раундовый поединок, в котором раздельным решением судей победил Фундора и стал обладателем двух поясов.

Тимофей Цзю — Себастьян Фундора Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Дальше дороги Себастьяна и Тима разошлись. Фундора взял большую паузу, а вот Тим попытался вернуться как можно скорее, приняв бой с Бахрамом Муртазалиевым за пояс IBF. В идеальной картине мира Цзю должен был легко забрать пояс у россиянина, закрыть поражение и выйти на реванш с Фундорой уже за три чемпионских титула. Но недооценка соперника сыграла с Тимом злую шутку: Бахрам четыре раза уронил Цзю и заставил угол Тима выбросить полотенце.

Казалось, что теперь Цзю ещё не скоро доберётся до титульных боёв, однако на этот раз команда Тима сработала грамотно. Он вернулся в родную Австралию, где никогда не проигрывал, и переехал американца Джозефа Спенсера с хорошим рекордом 19-1, вновь заявив о себе как об одном из главных боксёров своего дивизиона.

Тиму тут же посыпались различные предложения. Цзю вызвал на бой Кит Турман, с которым старший сын Кости должен был отбоксировать уже давно, проявил себя Магомед Курбанов, тоже жаждущий поединка с Цзю. И теперь изъявил желание провести реванш Себастьян Фундора, который ради этого готов отказаться от одного из чемпионских поясов.

И это удивительно. Совсем недавно Себастьян провёл успешную защиту своих титулов, переехав за неполные четыре раунда Чордейла Букера, и укрепился в статусе одной из главных звёзд дивизиона. Сам Себастьян хотел провести объединительный бой с Теренсом Кроуфордом, но на Кроуфорда у шейхов другие планы. Есть вариант другого объединительного поединка с Бахрамом Муртазалиевым, есть тот же обязательный претендент по линии WBO Ксандер Зайас. Однако вместо них Себастьян и его команда выбрали Тима Цзю.

Если это вызвано соображениями чисто спортивного интереса, то Себастьяну нужно отдать должное. Когда боксёры не боятся принимать серьёзные вызовы, которые, возможно, несут одни риски – это вызывает уважение.

Но есть ощущение, что команда Фундоры считает вариант с Цзю, наоборот, одним из самых удобных. У Тима есть громкая фамилия: такой поединок будет куда более медийным, нежели защита пояса с условным Зайасом. Заработать за бой с Цзю тоже можно гораздо больше. Ну и после того, как Муртазалиев убедительно разобрался с Тимофеем, в команде Фундоры, возможно, сработал инстинкт самосохранения.

В любом случае для Тима это просто подарок, которого он вряд ли ожидал. Два поражения Цзю подряд позволили соперникам списывать его со счетов, и мало кто предполагал, что уже довольно скоро старший сын Кости сможет вернуться на вершину. Но Фундора этот шанс ему дарит, и Тим просто обязан им воспользоваться. Теперь уже точно не должно быть никакой недооценки соперника – это всё должно было остаться в прошлой версии Цзю, которая исчезла после двух поражений. Тиму необходимо правильно подобрать тренировочный лагерь и, конечно, спарринг-партнёров. Фундора – максимально неудобный соперник для любого представителя дивизиона, ведь парень боксирует в категории до 69,9 кг при росте 198 см.

Поединок с Фундорой не будет для Тима лёгкой прогулкой, однако и сильным андердогом он тоже не окажется. Цзю по-прежнему топовый боксёр. Если Тиму удастся справиться с джебом Фундоры, навязать сопернику бой на средней и ближней дистанциях, то шансы вернуть себе чемпионский пояс будут весьма неплохими.