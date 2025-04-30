Полусредний вес UFC — дивизион убийц. Махачеву точно нужно туда?

Ислам Махачев — первый номер рейтинга P4P и действующий чемпион UFC в лёгком весе с рекордом дивизиона по защитам титула. При этом россиянин уже достаточно давно грезит переходом в полусредний вес за вторым поясом. Сначала в UFC в этом не были сильно заинтересованы, а потом уже сам Махачев притормозил, когда пояс оказался у его друга Белала Мухаммада. Сейчас Ислам на перепутье, однако бойцы из 77 кг уже зазывают его в свой дивизион.

Иан Гарри восхищается Исламом и говорит, что все полусредневесы должны спокойно дать россиянину подраться за пояс в обход очереди, а также заявляет, что собирается отобрать титул у Мухаммада и дать шанс Махачеву. Джек Делла Маддалена планирует уже через пару недель завоевать пояс и встретиться с Исламом, чтобы отомстить за Алекса Волкановски. Если Белал и правда потеряет пояс в ближайшее время, то у Махачева будут открыты все двери для того, чтобы перейти в другую весовую категорию. Но важно помнить, это не просто лайт-прогулка за вторым поясом, как, например, сделал Жорж Сен-Пьер, когда улучил момент и подрался в среднем весе с Майклом Биспингом, а вояж в настоящий дивизион убийц.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Возможно, полусредний вес сейчас самый конкурентный в UFC. Да, в лёгком весе тоже есть большие имена, однако Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер потихоньку едут с ярмарки, а на смену им есть только Арман Царукян, Илия Топурия и отчасти Макс Холлоуэй. А в полусреднем весе – целая компания очень сильных проспектов в самом расцвете сил: Шавкат Рахмонов, Джек Делла Маддалена, Шон Брэди, Иан Гарри, Хоакин Бакли, Карлос Пратес. На подходе – Майкл Моралес. Все они потихоньку вытесняют имена прошлых лет, и в будущем у каждого из них есть потенциал добраться до больших высот.

Шон Брэди не так давно прилетел в Англию спасать мейн-ивент местного турнира и просто уничтожил Леона Эдвардса, устроив британцу настоящее деклассирование, которое увенчалось удушающим приёмом — впервые в карьере Леона финишировали. До этого блестящий грэпплер Брэди, теперь занимающий первую строчку рейтинга, ещё убрал с пути недавнего топа Гилберта Бёрнса, перестреляв того в стойке. Рядом в топе страшный универсал Шавкат Рахмонов, у которого семь побед в UFC, а шесть из них — досрочные. Номад уже давно ходит в претендентах на титул, но по разным причинам ему так и не удалось сразиться за пояс. Тем не менее это просто дело времени.

Сейчас за титул будет драться австралиец Джек Делла Маддалена, у которого 7-0 в UFC. Нет такого высокого процента досрочных побед, есть два сомнительных боя с Кевином Холландом и Бассилом Хафезом, но в целом это сильный, обученный боксёр с отличной ударной техникой, который в каждом раунде несёт большую угрозу. Хороший пример — последний бой с Бёрнсом. Там Джек проигрывал, однако в третьем раунде нашёл способ вставить колено и нокаутировал бразильца. Может быть, прямо сейчас Маддалена не выглядит готовым претендентом и получил титульник по стечению обстоятельств, но это крайне опасный боец уровня топ-5 дивизиона.

Иан Гарри в прошлые выходные укрепился в статусе одного из сильнейших бойцов дивизиона. В конце прошлого года он дал очень тяжёлый бой казавшемуся неуязвимым Рахмонову, а теперь остановил самого опасного нокаутёра дивизиона Карлоса Пратеса. Бонусом Гарри полетит в Канаду страховать титульный бой, то есть имя точно будет учитываться в раскладах за пояс, потому что он не только здорово выступает на высоком уровне, однако ещё и выручает промоушен, выходя на коротких уведомлениях. Приходил Иан ударником, но показал, что совсем не плох в грэпплинге и в умении миксовать стили.

Рядом с Гарри есть Хоакин Бакли, который выполняет миссию по сбросу «старичков» с топовых позиций. В мае 2023 года Бакли вернулся в полусредний вес и вышел на серию из шести побед, в том числе побив Висенте Люке, Стивена Томпсона и Колби Ковингтона. А в июне Хоакин будет биться с Камару Усманом. Всё это большие имена, которые постепенно уходят, а Бакли их провожает. Американец очень мощный физически, тяжело бьёт, а с недавних пор показал, что может и борьбу подключить при необходимости. Если победит Усмана, то взлетит в топ-3 и тоже будет претендовать на титул.

За пределами топ-15 есть ещё два потенциальных претендента. Карлос Пратес, хоть и проиграл Гарри, остался на хорошем счету. У этого «Боевого ботаника» сумасшедшей силы удар с левой, внушительный арсенал из тайского бокса и, как показала практика, он может и от борьбы успешно защищаться. Пратес точно получит соперника из топ-10 в следующем бою и при грамотном подходе сможет быстро нагнать вышеперечисленных проспектов. Рядом ещё есть Майкл Моралес. Наименее заметный из всех проспектов, однако он не проигрывал в профи, уверенно зашёл в топ-15 через Нила Магни и теперь будет биться с Бёрнсом. В случае победы поднимется в десятку.

Карлос Пратес Фото: Getty Images

Буквально дивизион убийц и это мы не берём в расчёт того же Усмана, Эдвардса, Мухаммада, который ещё в порядке и просто так титул не отдаст. А если к этой компании присоединится ещё и Ислам Махачев, то градус конкуренции будет совсем зашкаливать. И это хочется увидеть. Полусредний вес UFC лучше всех справляется со сменой поколений, а подъём туда первого номера P4P сделает ситуацию в разы интереснее. На бумаге бой Махачева с любым из проспектов получится отличным, но Ислам, безусловно, должен очень вдумчиво подойти к переходу в 77 кг. Иначе могут возникнуть серьёзные проблемы с каждым соперником.