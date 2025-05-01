«ММА — не теннис, россияне наносят друг другу большой урон». Беседа с учеником Емельяненко

В ночь с 1 на 2 мая во Флориде (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 4. В его рамках российский боец Валентин Молдавский сразится с соотечественником Сергеем Билостенным. Поединок станет четвертьфиналом Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг).

Перед интригующим противостоянием мы поговорили с Молдавским. Он рассказал, почему чувствует себя не очень комфортно перед противостоянием с соотечественником. Кроме того, Валентин обсудил самые яркие события из мира единоборств. А ещё высказался о возможном дебюте Фёдора Емельяненко в профессиональном боксе.

– Как прошла подготовка к предстоящему поединку? Было ли что-то интересное? Насколько сложно готовиться к соотечественнику?

– Подготовка прошла хорошо. Всё было по плану. Тренировались… Приехал Олег Попов, Виталий Бигдаш, Витя Немков был, Вадим был. Хорошо поработали. Готовиться к соотечественнику – неприятный момент. Мы с Сергеем хорошие товарищи. Но это спорт, лига решила нас свести. Придётся драться… Никуда не денешься.

– Поединки россиян – это нормально? Почему болельщики так остро на это реагируют именно в единоборствах? Когда играют русские теннисисты, никто не устраивает такой паники.

– Ну, россияне уже не в первый раз сходятся на международных аренах. И в UFC Павлович дрался с Волковым. Да и в целом часто это стало происходить. Фанаты так реагируют, поскольку теннис – это не единоборства. Никто никому не наносит урона, не портит здоровья. А мы наносим друг другу большой урон в боях.

Валентин Молдавский Фото: Cooper Neill/Getty Images

– Дана Уайт заявил, что совсем скоро может пройти турнир UFC в России. Вы бы хотели, чтобы инициативу поддержали в PFL? В каком городе России хотели бы подраться?

– Было бы интересно, чтобы PFL провела турнир в Москве. Можно в Санкт-Петербурге. Но я думаю, что любая заграничная лига будет стремиться проводить свои турниры именно в Москве. Было бы интересно, если бы в PFL так сделали.

– Как восприняли последнее поражение? Не было ли горечи от того, что решение получилось раздельным? Не показалось ли при повторном пересмотре, что просто обокрали?

– Поражение воспринял, как и все осечки – тяжело. Ничего хорошего, конечно, но получилось как получилось. Решение раздельное, могли отдать и мне. Но ощущения, что прямо обокрали – нет. И всё-таки бой вышел достаточно равным. Поэтому было очевидно, что решение может быть в каждую из сторон. Однако мыслей об ограблении не возникало.

– PFL продолжает проводить Гран-при. Но нет ли ощущения, что система себя немного исчерпала? Или это прекрасная возможность заработать и показать себя?

– По поводу Гран-при я не задумывался. Просто дерусь в этой организации. У неё такой формат. Я принимаю и дерусь. Плюс если всё нормально и без травм, ты можешь достаточно много раз подраться в течение года, заработать достаточно неплохие деньги. И стать чемпионом в довольно короткие сроки. Поэтому система Гран-при имеет место быть.

– С Васселлом сейчас 1-2. Есть ли желание потребовать четвёртый бой с ним, чтобы сравнять счёт? Или в целом трилогия закрыта и интереса к нему особенного уже нет?

– Прямо потребовать не думал. Но, конечно, хотелось бы. Я сломал руку во время подготовки к бою. Решил не сниматься. Думал, что и одной руки хватит, чтобы победить в этом бою. Но немножко не хватило. Требовать я не буду. Однако если так сложатся обстоятельства, хотелось бы подраться и победить его.

– Вы переходили в PFL на старых условиях. Что-то изменилось? Или пока приходится работать на «багаже» Bellator?

– В условиях… плюс-минус то же самое. Сильно ничего не поменялось.

– Джонс продолжает бегать от всех в UFC. Как вы считаете, это чемпионское поведение? Или он уже имеет право на такие вещи?

– Не думаю, что Джонс бегает. Он просто хочет получить себе максимально прибыльный бой. Джон на закате карьеры, всё и всем доказал. Хочет себе максимально хорошие условия. Не думаю, что для него есть разница, с кем драться.

Валентин Молдавский Фото: Cooper Neill/Getty Images

– UFC продолжает держать в неведении Волкова. Как вы считаете, справедливо ли поступили по отношению к нему? Ограбили в последнем бою, не сдержали обещание.

– Насчёт Саши Волкова… Я не знаю, как там поступили. Не смотрел бой с Сирилем Ганом. Но слышал, что Саша явно выиграл, «подограбили» его. Даже Дана Уайт был возмущён решением судей.

– Возможный бой Умара Нурмагомедова и Петра Яна. Ваш прогноз? Плохо ли, что один из парней будет устранён из чемпионской гонки?

– Не знаю… Думаю, будет равный и зрелищный бой. Оба хорошо работают в стойке. Чемпионская гонка? Таков наш спорт. Они оба хотят этого поединка. Думаю, в этом нет никаких проблем.

– Одни профессионалы из MMA пробуют себя в боксе, другие – в кула́чке. Нет желания попробовать сменить дисциплину? Не сейчас, но со временем.

– Не сейчас. Но, может быть, со временем. Ещё много незаконченных дел в MMA. Будет достаточно долгий путь, чтобы добиться оптимального результата. Хочу показать себе, на что я способен. А ближе к завершению карьеры уже можно будет попробовать. В боксе хочу, в кула́чке – не уверен. Это чересчур травмоопасный вид спорта. Однако всё может быть…

– Если выбирать одного соперника, который в мире был бы для вас максимально интересен (любой промоушен), с кем бы хотели зарубиться в октагоне?

– Даже не знаю. Я над этом не задумываюсь, если честно. Соперников ещё будет достаточно.

Валентин Молдавский Фото: Cooper Neill/Getty Images

– Фёдора Емельяненко ждут в боксе. Как вы оцениваете его шансы дебютировать в этом виде спорта? Видели вызов от Орловского? Нет ли ощущения, что он перебарщивает с нападками на легенду?

– Думаю, у Фёдора хорошие шансы. Он достаточно уверенно боксирует на руках. У него всегда были хорошая скорость, чувство дистанции, тайминг. Должно получиться неплохо в этом виде спорта. Орловский пытается раскачать общественность. Он понимает, что поединок будет для него очень денежным. И хочет закрыть своё поражение в MMA боем по боксу. Но мне кажется, что он слишком уверен. Считает, что победит Фёдора по боксу. Я бы не был так уверен на его месте.