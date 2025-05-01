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PFL 4, 2 мая 2025, Валентин Молдавский — Сергей Билостенный, Олег Попов — Уильямс, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, live

PFL 4: Молдавский бьётся против Билостенного, поединок Попова с экс-бойцом UFC. LIVE
Яхья Гасанов
PFL 4: Молдавский — Билостенный, Попов — Уильямс
Комментарии
Россияне вновь на первых ролях в тяжёлом весе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 1 на 2 мая в Орландо (штат Флорида, США) состоится турнир PFL World Tournament 4, в рамках которого пройдут очередные поединки Гран-при. На этот раз свои бои проведут бойцы полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий.

В рамках соглавного события вечера между собой сойдутся два российских тяжеловеса Валентин Молдавский и Сергей Билостенный.

PFL 2025. PFL World Tournament 4: First Round, Орландо, США
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный
02 мая 2025, пятница. 06:00 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Сергей Билостенный

Также свой бой проведёт прошлогодний финалист Гран-при Олег Попов. У него в последний момент сменился соперник — вместо Линтона Васселла биться с россиянином будет Карл Уильямс.

PFL 2025. PFL World Tournament 4: First Round, Орландо, США
Олег Попов — Карл Уильямс
02 мая 2025, пятница. 03:45 МСК
Олег Попов
Не началось
Карл Уильямс

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Интервью с Молдавским перед боем:
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Где смотреть турнир PFL 4 Дата и время турнира PFL 4 Полный кард турнира PFL 4
Live Яхья Гасанов

⚖️ Результаты взвешивания участников турнира PFL World Tournament 4

Основной кард:

Фил Дэвис (93,44 кг) — Роб Уилкинсон (93,44 кг);
Валентин Молдавский (107,4 кг) — Сергей Билостенный (109,2 кг);
Антонио Карлос Джуниор (93,26 кг) — Карл Мур (93,35 кг);
Карл Альбертсон (92,89 кг) — Симеон Пауэлл (93,44 кг).

Предварительный кард:

Александр Романов (119,84 кг) — Тимоти Джонсон (120,02 кг);
Карл Уильямс (117,48 кг) — Олег Попов (113,06 кг);
Салливан Коли (93,26 кг) — Марсело Нунес (93,26 кг);
Родриго Насименто (116,39 кг) — Абрахам Бэбли (112,69 кг);
Алекс Полицци (92,62 кг) — Рафаэл Шавьер (93,08 кг).

11:48 Яхья Гасанов

🇷🇺 Битвы россиян не избежать

Валентин Молдавский и Сергей Билостенный будут биться между собой. В прошлом году Молдавский должен был биться с Поповым, но слетел с боя из-за травмы. А Билостенный мог подраться с Денисом Гольцовым, но также снялся с того турнира.

11:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир PFL 4

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

11:47 Яхья Гасанов

3️⃣ Сразу три бойца, которые в прошлом году были в UFC, сегодня стартуют в PFL

Александр Романов, Карл Уильямс и Родриго Насименто совсем недавно были в UFC. Романов и Насименто даже входили в рейтинги, но это не спасло их от увольнения.

11:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира PFL 4

Турнир PFL 4 пройдёт в Орландо (штат Флорида, США) в ночь на 2 мая. Начало турнира — в 2:30 по московскому времени.

11:47 Яхья Гасанов

❌ У Попова был другой соперник

Изначально Олег Попов должен был биться с британцем Линтоном Васселлом. Но незадолго до ивента соперник российского бойца поменялся — теперь Попов будет биться с Карлом Уильямсом.

11:47 Яхья Гасанов

Полный кард турнира PFL 4

Фил Дэвис — Роб Уилкинсон;
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный;
Антонио Карлос — Карлос Мур;
Карл Албректссон — Симеон Пауэлл;
Александр Романов — Тимоти Джонсон;
Олег Попов — Карл Уильямс;
Марсело Нунес — Салливан Коли;
Родриго Насименто — Абрахам Бэбли;
Алекс Полицци — Рафаэль Шавьер.

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