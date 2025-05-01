PFL 4: Молдавский бьётся против Билостенного, поединок Попова с экс-бойцом UFC. LIVE

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В ночь с 1 на 2 мая в Орландо (штат Флорида, США) состоится турнир PFL World Tournament 4, в рамках которого пройдут очередные поединки Гран-при. На этот раз свои бои проведут бойцы полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий.
В рамках соглавного события вечера между собой сойдутся два российских тяжеловеса Валентин Молдавский и Сергей Билостенный.
Также свой бой проведёт прошлогодний финалист Гран-при Олег Попов. У него в последний момент сменился соперник — вместо Линтона Васселла биться с россиянином будет Карл Уильямс.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
⚖️ Результаты взвешивания участников турнира PFL World Tournament 4
Основной кард:
Фил Дэвис (93,44 кг) — Роб Уилкинсон (93,44 кг);
Валентин Молдавский (107,4 кг) — Сергей Билостенный (109,2 кг);
Антонио Карлос Джуниор (93,26 кг) — Карл Мур (93,35 кг);
Карл Альбертсон (92,89 кг) — Симеон Пауэлл (93,44 кг).
Предварительный кард:
Александр Романов (119,84 кг) — Тимоти Джонсон (120,02 кг);
Карл Уильямс (117,48 кг) — Олег Попов (113,06 кг);
Салливан Коли (93,26 кг) — Марсело Нунес (93,26 кг);
Родриго Насименто (116,39 кг) — Абрахам Бэбли (112,69 кг);
Алекс Полицци (92,62 кг) — Рафаэл Шавьер (93,08 кг).
🇷🇺 Битвы россиян не избежать
Валентин Молдавский и Сергей Билостенный будут биться между собой. В прошлом году Молдавский должен был биться с Поповым, но слетел с боя из-за травмы. А Билостенный мог подраться с Денисом Гольцовым, но также снялся с того турнира.
Где смотреть турнир PFL 4
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
3️⃣ Сразу три бойца, которые в прошлом году были в UFC, сегодня стартуют в PFL
Александр Романов, Карл Уильямс и Родриго Насименто совсем недавно были в UFC. Романов и Насименто даже входили в рейтинги, но это не спасло их от увольнения.
Дата и время турнира PFL 4
Турнир PFL 4 пройдёт в Орландо (штат Флорида, США) в ночь на 2 мая. Начало турнира — в 2:30 по московскому времени.
❌ У Попова был другой соперник
Изначально Олег Попов должен был биться с британцем Линтоном Васселлом. Но незадолго до ивента соперник российского бойца поменялся — теперь Попов будет биться с Карлом Уильямсом.
Полный кард турнира PFL 4
Фил Дэвис — Роб Уилкинсон;
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный;
Антонио Карлос — Карлос Мур;
Карл Албректссон — Симеон Пауэлл;
Александр Романов — Тимоти Джонсон;
Олег Попов — Карл Уильямс;
Марсело Нунес — Салливан Коли;
Родриго Насименто — Абрахам Бэбли;
Алекс Полицци — Рафаэль Шавьер.