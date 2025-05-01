PFL 4: Молдавский бьётся против Билостенного, поединок Попова с экс-бойцом UFC. LIVE

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В ночь с 1 на 2 мая в Орландо (штат Флорида, США) состоится турнир PFL World Tournament 4, в рамках которого пройдут очередные поединки Гран-при. На этот раз свои бои проведут бойцы полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий.

В рамках соглавного события вечера между собой сойдутся два российских тяжеловеса Валентин Молдавский и Сергей Билостенный.

Также свой бой проведёт прошлогодний финалист Гран-при Олег Попов. У него в последний момент сменился соперник — вместо Линтона Васселла биться с россиянином будет Карл Уильямс.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.