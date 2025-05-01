«Новый Мейвезер» превратился в посмешище. Как Хейни закапывает свою карьеру

В ночь на 3 мая в Нью-Йорке (США) пройдёт крупный боксёрский турнир, в рамках которого состоятся сразу три звёздных боя. В одном из них на ринг вернётся бывший абсолютный чемпион в лёгком весе Девин Хейни, который не дрался после памятного поединка с Райаном Гарсией весной прошлого года. Хейни сейчас является «чемпионом в отпуске» в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а новый бой с другим экс-чемпионом Хосе Рамиресом проведёт в лимите полусреднего дивизиона (до 66,7 кг).

Для Хейни это максимально важный поединок, потому что год назад в бою с Райаном Гарсией пострадал не только он сам, но и его репутация. Девин потерпел полный крах на ринге, трижды оказавшись на настиле и проиграв решением большинства судей. В итоге Гарсия попался на остарине, результат боя изменили на No Contest, исключили Райана из рейтингов WBC, и Хейни снова стал непобеждённым боксёром. Но Девин и его команда хотели пойти дальше и отсудить у Гарсии кругленькую сумму за мошенничество, несправедливое обогащение и… избиение в ринге. Билл Хейни, отец Девина, гордо заявлял: «Судебные иски — это часть бизнеса, добро пожаловать в бокс и эпоху Девина Хейни».

К счастью, театр абсурда был разоблачён в суде. Судья Генри Симпсон справедливо указал, что Хейни занимается спортивными единоборствами и физических повреждений в этом случае не избежать. В итоге Девин не просто проиграл в суде, а ещё и стал настоящим посмешищем в мире бокса. Это ещё один мощный удар по репутации непобеждённого боксёра, которого сравнивали с Флойдом Мейвезером.

Девин и правда копировал стиль Флойда на ринге, однако взял на вооружение, пожалуй, худшую версию Мейвезера с точки зрения зрелищности. Хейни работает в стиле аутфайтера вторым номером, хорошо действует в защите, сушит поединки, а ещё очень плохо продаёт бои. Несмотря на абсолютное чемпионство в одной весовой категории и пояс в другой, Девин не сильно впечатляет зрителей. В том числе и потому, что с повышением оппозиции к нему часто появляются вопросы. Все помнят близкий бой с Василием Ломаченко, который по сей день считается ограблением. Были и другие поединки, где Хейни было тяжеловато — Хорхе Линарес и Джозеф Диас подбросили проблем боксёру по прозвищу Мечта.

Хейни талантлив, у него впечатляющий рекорд 31-0, но ярлык «новый Мейвезер» это, мягко говоря, огромный аванс. Тем не менее Девин уверен, что по-прежнему двигается по пути Флойда. А все свои провалы, будь то бой с Ломаченко или позорный поход в суд после Гарсии, Хейни списывает на то, что он играет роль злодея: «Вот тогда он и стал суперзвездой. В тот момент, когда начал играть роль злодея. Думаю, у меня всё будет точно так же. Точно так же стану огромной звездой. Сейчас я переключаюсь на роль злодея. Люди хотят видеть, как я проигрываю. Они готовы платить за это деньги. Так что я счастлив. Я всегда был злодеем. Но в то же самое время и хорошим парнем. То есть таким себе злодеем, который играл роль хорошего парня. Всегда хотел быть злодеем. Так проще. И это окупается. Так что теперь мне нет нужды и дальше играть хорошего чувака. Могу теперь просто быть самим собой».

Девин Хейни Фото: Al Bello/Getty Images

Такие заявления лишний раз подчёркивают то, что Хейни не сильно отдаёт себе отчёт в происходящем. Если Мейвезер и правда неплохо монетизировал свой образ богача, несмотря на незрелищные бои, то Девин зачастую оставляет всех равнодушными. А если кто-то и ждёт поражений Хейни, то это явно не потому, что из него получился хороший злодей. У Девина, по сути, и нет какого-то яркого образа. Это талантливый боксёр с отличными достижениями, но весьма блёклый персонаж.

Ещё один штрих к портеру Хейни — его отец. Скандальная фигура, которая всегда где-то рядом с сыном и готов наброситься на любого человека, который не признаёт величие его сына. Билл Хейни всегда рядом со скандалами, даже на недавней пресс-конференции он закусился с Райаном Гарсией и Оскаром де ла Хойей. А то, что он старается везде выгородить своего сына, негативно сказывается на репутации самого боксёра.

Все эти факторы ставят Хейни почти в уникальное положение — он чемпион, который никому особо не нужен. Сделать из него звезду тяжело, а менять свой стиль он вряд ли станет. Необходимы бои с людьми вроде Гарсии, однако практика показывает, что это и опасно (можно снова проиграть), и неэффективно (первый такой шанс Хейни успешно закопал). Надо что-то менять. Например, отказаться от полного патронажа отца, перестать сравнивать себя с Мейвезером и начать хотя бы ярко говорить. Ну и нужна убедительная победа над Рамиресом на турнире в Нью-Йорке.