Согнать 16 кг за 3 дня! Как бойцы UFC рискуют здоровьем на экстремальных весогонках

В ночь с 3 на 4 мая в США состоится очередной турнир UFC. В главном карде пройдёт поединок двух топовых средневесов — Бо Никала и Ренье де Риддера.

На самом деле, поединок этот только на бумаге будет проходить в среднем весе. В реальности и Бо, и Ренье гоняют довольно много и перед самим поединком будут уже полутяжеловесами. Никал и вовсе расслабился в период между боями и теперь занимается экстремальной весогонкой. Американский боец выложил в социальных сетях видео, на котором его вес за три дня до боя составляет… 100,7 кг! Напомним, лимит среднего веса составляет 83,9 кг, то есть за три дня Никалу нужно сбросить 16 кг.

Вес Бо Никала Фото: Кадр из видео

Для обывателей это, конечно, какие-то запредельные цифры: кажется, что согнать такой вес за три дня просто невозможно. Но для бойцов, которые пользуются тем, что взвешивание проходит не в день боя, а за 36 часов до поединка, весогонка — уже привычное дело. Спортсменов, которые вообще не гоняют и дерутся в своей природной весовой категории, кроме тяжеловесов, уже почти не существует в UFC.

Однако Никал всё равно удивляет. 16 кг за три дня — это экстремальная весогонка в квадрате. Ведь нужно не забывать, что Бо активно тренируется, что для организма тоже колоссальный стресс. Мало того, что Никал практически ничего не ест и не пьёт, так к этому добавляются и тренировки с походами в сауну — не хочется даже представлять, как себя сейчас ощущает Бо.

Лазейка в виде преждевременного взвешивания привела к изнурительным весогонкам, где бойцы попросту губят здоровье. Любители единоборств наверняка видели, в каком состоянии порой выходят бойцы на официальное взвешивание. Некоторых буквально сопровождают под руки, потому что даже преодолеть обычную лестницу самостоятельно они не в силах. А бывает и такое, что бойцы и вовсе попадают вместо боя в больницу. Самый известный случай произошёл с Хабибом Нурмагомедовым, чья весогонка перед поединком с Тони Фергюсоном привела к проблемам с почками и госпитализации.

Конечно, никого это не останавливает: бойцы гоняли, гоняют и будут гонять. Всё ради того, чтобы иметь преимущество в габаритах перед соперником. Исследования показывают, что в день боя бойцы прибавляют более 10 кг, некоторые перескакивают даже через следующий дивизион. Например, Тагир Уланбеков, выступающий в наилегчайшем весе, на свой последний поединок вышел с весом 66,9 кг — в лимите полулёгкого веса. Соперник Никала, Ренье де Риддер, который в ONE Championship выступал в трёх дивизионах, тоже любитель гонять вес. В своём последнем бою с момента официального взвешивания до поединка он набрал 13 кг, так что тут ещё неизвестно, кто будет иметь преимущество в размерах.

Однако у Бо всё осложняется тем, что на сгонку 16 кг у него всего три дня. Это больше, чем по 5 кг в сутки — звучит просто нереально. Естественно, что у Никала есть целая команда, которая будет ему помогать. Но организм американца в любом случае будет находиться в колоссальном стрессе. Даже если Бо в итоге успешно пройдёт взвешивание, далеко не факт, что 36 часов ему хватит на то, чтобы прийти в себя. А ведь в соперниках у Никала будет далеко не проходной парень: Ренье де Риддер — бывший чемпион One Championship в двух весах.

Бо славится своей борьбой, он чемпион мира по вольной борьбе до 23 лет и делает ставку именно на партер. Однако для того, чтобы затащить де Риддера туда, нужны хорошие физические кондиции, а после такой весогонки есть сомнения в том, что американец будет в форме. Вспоминается Ти Джей Диллашоу, который ради боя с Генри Сехудо согнал 26% своего веса и выглядел очень плохо. Что в итоге сказалось на поединке, где Диллашоу упал от первого же удара Сехудо. Так что Никал серьёзно рискует не только своим здоровьем, но и заветным «ноликом».