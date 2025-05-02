Битва россиян в PFL удалась! Молдавский в ярком поединке одолел Билостенного

В Орландо, США состоялся четвёртый турнир серии PFL World Tournament. В четвертьфинале Гран-при тяжёлого веса в клетке встретились два российских бойца — Валентин Молдавский и Сергей Билостенный.

В тяжёлом весе PFL уже давно успешно выступают россияне. В прошлом сезоне победителем Гран-при стал Денис Гольцов, ранее он же дрался в финале, где проиграл Ренану Феррейре. В нынешнем сезоне Олег Попов уже пробился в полуфинал, а Молдавскому и Билостенному пришлось встретиться друг с другом уже в первом раунде.

Валентин Молдавский — 33-летний ученик Фёдора Емельяненко. Как и Последний император, Молдавский долгое время выступал в Bellator, где даже завоевал временный пояс чемпиона, но в полноценном титульном бою не сумел поквитаться с Райаном Бейдером за своего учителя и тоже уступил американцу. Последний сезон Валентин провёл в PFL, где сначала победил Анте Делию, а затем проиграл Линтону Васселлу, которому уступал и в Bellator.

Сергею Билостенному 29 лет, и большую часть карьеры он провёл в России, выступая в АСА, Open FC и RCC. Однако затем Сергей перебрался в Bellator, а оттуда, как и многие бойцы — в PFL. К поединку с Молдавским Билостенный подошёл на серии из трёх побед, в прошлогоднем Гран-при он одолел Благоя Иванова, а в последнем поединке Сергей оказался сильнее Тайрелла Форчуна.

На старте поединка бойцы много финтили и работали в основном лоу-киками и джебами. От напряжения в зал на несколько секунд пропал свет, но организаторы быстро решили эту проблему, и россияне продолжили бой. Сергей старался оказывать давление, больше бил и попадал, Молдавский попытался зайти в борьбу, но Билостенный встретил тейкдаун. Концовка раунда получилась просто фантастической: Сергей и Валентин стали размениваться жёсткими боковыми, как в уличной драке. Оба донесли до соперника мощные попадания, но при этом оба остались на ногах до гонга.

Второй раунд вновь начался с давления от Билостенного, но Молдавский поймал Сергея на ошибке и плотно приложился левым боковым. Следом Валентин попытался пройти в борьбу, Сергей устоял, и бой вновь перешёл в центр клетки. Билостенный вернул себе инициативу, стал вновь больше работать лоу-киками и джебом, но Молдавский чаще взрывался собственными атаками, хорошо прикладывался боковыми с наскока. Под занавес раунда Валентин затащил соперника в клинч у сетки, но провести тейкдаун не сумел, а на выходе пропустил жёсткий удар локтем.

Заключительный раунд стартовал с неплохих разменов, в которых точнее был Молдавский, который тут же попытался пройти в ноги. Сергей в очередной раз грамотно встретил попытку тейкдауна, и бойцы перешли в клинч. Валентин пытался повалить Сергея, а Билостенный вставлял локти и колени. Контроль был за Молдавским, который долго удерживал Сергея у сетки и не давал оппоненту выбраться. Лишь на последней минуте боя Билостенный вышел на дистанцию, но провести яркую концовку сил у бойцов уже не было.

В итоге близкий поединок двух российских бойцов прошёл всю дистанцию. Все судьи были единодушны и отдали победу Молдавскому со счётом 29-28. Валентин продолжит участие в турнире и в полуфинале встретится с экс-бойцом UFC Александром Романовым.