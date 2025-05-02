Райан и Девин не сойдутся в ринге, но будут пристально следить друг за другом.

Fatal Fury: Гарсия и Хейни – на одном турнире, новый вызов для Лопеса! LIVE

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В ночь со 2 на 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке, США, состоится турнир Fatal Fury. Он будет изобиловать интересными противостояниями. В третьем по значимости поединке в ринг выйдет американец Теофимо Лопес (21-1). Его соперником станет непобеждённый соотечественник Арнольд Барбоза (32-0).

В соглавном событии вечера будут сражаться американцы Девин Хейни (31-0) и Хосе Карлос Рамирес (29-2). Стоит отметить, что непобеждённый представитель США всё-таки проигрывал. Он уступил Райану Гарсии. Но соперник после боя провалил допинг-тест, поэтому результат был аннулирован.

В главном событии вечера будут биться Райан Гарсия (24-1) и Роландо Ромеро (16-2). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA.