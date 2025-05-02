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Бой Райан Гарсия – Роландо Ромеро, Девин Хейни – Хосе Рамирес, бокс 3 мая 2025 года, прямая онлайн-трансляция, лайв, где смотреть

Fatal Fury: Гарсия и Хейни – на одном турнире, новый вызов для Лопеса! LIVE
Сергей Сорокин
Fatal Fury: Гарсия и Хейни
Комментарии
Райан и Девин не сойдутся в ринге, но будут пристально следить друг за другом.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь со 2 на 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке, США, состоится турнир Fatal Fury. Он будет изобиловать интересными противостояниями. В третьем по значимости поединке в ринг выйдет американец Теофимо Лопес (21-1). Его соперником станет непобеждённый соотечественник Арнольд Барбоза (32-0).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Теофимо Лопес — Арнольд Барбоза
03 мая 2025, суббота. 04:30 МСК
Теофимо Лопес
Не началось
Арнольд Барбоза

В соглавном событии вечера будут сражаться американцы Девин Хейни (31-0) и Хосе Карлос Рамирес (29-2). Стоит отметить, что непобеждённый представитель США всё-таки проигрывал. Он уступил Райану Гарсии. Но соперник после боя провалил допинг-тест, поэтому результат был аннулирован.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Девин Хейни — Хосе Карлос Рамирес
03 мая 2025, суббота. 05:30 МСК
Девин Хейни
Не началось
Хосе Карлос Рамирес

В главном событии вечера будут биться Райан Гарсия (24-1) и Роландо Ромеро (16-2). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро
03 мая 2025, суббота. 06:30 МСК
Райан Гарсия
Не началось
Роландо Ромеро
Титулы Девину никак не помогают:
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Где смотреть турнир Fatal Fury с боем Лопес – Барбоза Дата и время турнира Fatal Fury с поединком Хейни – Рамирес Полный кард турнира Fatal Fury с главным боем Гарсия – Ромеро
Live Сергей Сорокин

👏 Райан Гарсия отреагировал на победу Криса Юбэнка-младшего над Конором Бенном

Известный американский полусредневес Райан Гарсия дал комментарий по поводу победы британского обладателя титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе Криса Юбэнка-младшего над небитым на момент боя британским боксёром Конором Бенном.

«Честно говоря, в этом бою действительно нет проигравших. Конор ушел с высоко поднятой головой.

Это был огненный бой. Мне понравилась каждая минута этого поединка. Уважение им обоим, это было великолепное выступление обоих бойцов», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети.

09:50 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир Fatal Fury с боем Лопес – Барбоза

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:50 Сергей Сорокин

🔝 Хейни назвал собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе непобеждённый американец Девин Хейни назвал в интервью порталу DAZN собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент.

Топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент по версии Хейни.

1. Александр Усик (23-0).
2. Наоя Иноуэ (26-0).
3. Дмитрий Бивол (24-1).
4. Артур Бетербиев (21-1).
5. Девин Хейни (31-0-1).

09:48 Сергей Сорокин

Дата и время турнира Fatal Fury с поединком Хейни – Рамирес

Турнир Fatal Fury состоится в ночь со 2 на 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке, США. Событие стартует в 02:00 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

😜 Эдди Хирн: бокс сейчас на пике популярности, а ММА — бедный родственник

Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что в данный момент именно бокс является флагманом в индустрии боевых искусств.

«Бокс сейчас на пике. Мы лидируем в индустрии по популярности в социальных сетях и в принципе во всём цифровом пространстве, занимая более высокое положение, чем смешанные единоборства. ММА — бедный родственник, но это не их вина. Возможно, они достигли своего потолка, не так ли? В конечном счёте, всё зависит от качества самого продукта — боёв.

Если бы вы попросили меня сейчас назвать шесть суперзвёзд UFC, я бы не смог этого сделать. Проблема в том, что UFC всегда хочет, чтобы бренд лиги был больше, чем бренд бойца», — приводит слова Хирна портал Sportskeeda.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира Fatal Fury с главным боем Гарсия – Ромеро

  • Райан Гарсия — Роландо Ромеро;
  • Девин Хейни — Хосе Карлос Рамирес;
  • Теофимо Лопес — Арнольд Барбоза;
  • Левале Уиттингтон – Рейто Цуцуми.
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