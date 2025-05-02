Fatal Fury: Гарсия и Хейни – на одном турнире, новый вызов для Лопеса! LIVE

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В ночь со 2 на 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке, США, состоится турнир Fatal Fury. Он будет изобиловать интересными противостояниями. В третьем по значимости поединке в ринг выйдет американец Теофимо Лопес (21-1). Его соперником станет непобеждённый соотечественник Арнольд Барбоза (32-0).
В соглавном событии вечера будут сражаться американцы Девин Хейни (31-0) и Хосе Карлос Рамирес (29-2). Стоит отметить, что непобеждённый представитель США всё-таки проигрывал. Он уступил Райану Гарсии. Но соперник после боя провалил допинг-тест, поэтому результат был аннулирован.
В главном событии вечера будут биться Райан Гарсия (24-1) и Роландо Ромеро (16-2). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA.
👏 Райан Гарсия отреагировал на победу Криса Юбэнка-младшего над Конором Бенном
Известный американский полусредневес Райан Гарсия дал комментарий по поводу победы британского обладателя титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе Криса Юбэнка-младшего над небитым на момент боя британским боксёром Конором Бенном.
«Честно говоря, в этом бою действительно нет проигравших. Конор ушел с высоко поднятой головой.
Это был огненный бой. Мне понравилась каждая минута этого поединка. Уважение им обоим, это было великолепное выступление обоих бойцов», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети.
Где смотреть турнир Fatal Fury с боем Лопес – Барбоза
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔝 Хейни назвал собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент
Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе непобеждённый американец Девин Хейни назвал в интервью порталу DAZN собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент.
Топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент по версии Хейни.
1. Александр Усик (23-0).
2. Наоя Иноуэ (26-0).
3. Дмитрий Бивол (24-1).
4. Артур Бетербиев (21-1).
5. Девин Хейни (31-0-1).
Дата и время турнира Fatal Fury с поединком Хейни – Рамирес
Турнир Fatal Fury состоится в ночь со 2 на 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке, США. Событие стартует в 02:00 по московскому времени.
😜 Эдди Хирн: бокс сейчас на пике популярности, а ММА — бедный родственник
Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что в данный момент именно бокс является флагманом в индустрии боевых искусств.
«Бокс сейчас на пике. Мы лидируем в индустрии по популярности в социальных сетях и в принципе во всём цифровом пространстве, занимая более высокое положение, чем смешанные единоборства. ММА — бедный родственник, но это не их вина. Возможно, они достигли своего потолка, не так ли? В конечном счёте, всё зависит от качества самого продукта — боёв.
Если бы вы попросили меня сейчас назвать шесть суперзвёзд UFC, я бы не смог этого сделать. Проблема в том, что UFC всегда хочет, чтобы бренд лиги был больше, чем бренд бойца», — приводит слова Хирна портал Sportskeeda.
Полный кард турнира Fatal Fury с главным боем Гарсия – Ромеро
- Райан Гарсия — Роландо Ромеро;
- Девин Хейни — Хосе Карлос Рамирес;
- Теофимо Лопес — Арнольд Барбоза;
- Левале Уиттингтон – Рейто Цуцуми.