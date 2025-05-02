Иноуэ — местечковая суперзвезда. Что нужно Монстру для признания?

29 побед, 27 нокаутов, ни одного поражения, 21 титульная победа, абсолютное чемпионство в двух дивизионах, четыре покорённые весовые категории, ряд побитых звёзд и 13 бывших чемпионов в резюме, твёрдое место в топ-3 pound-for-pound — достаточно ли всего этого, чтобы заслужить признание общественности? Чаще всего да, но пример Наои Иноуэ показывает, что даже такого бэкграунда не всегда хватает для полного признания величия. Японцу не очень сильно помогает даже высокий процент нокаутов, что в принципе большая редкость для маленьких весовых категорий.

Почему так? Есть несколько факторов. Отчасти, конечно, мешает то, что Иноуэ выступает в весах, которые не пользуются большой популярностью. Там мало звёзд мирового уровня, что слегка обесценивает достижения японского боксёра. Однако даже в таких условиях можно было попытаться монетизировать образ страшного нокаутёра. Вряд ли это стало бы большой проблемой для команды Наои, но раскруткой практически не занимаются. Почти все бои Иноуэ проходили на его родине. Это проблема для массового зрителя, ивенты в Японии проходят в неудобное для американцев время, а это ключевой рынок бокса, на который стараются ориентироваться и в Саудовской Аравии. Далеко за примерами ходить не нужно — Сауль Альварес будет биться с Уильямом Скаллом в Эр-Рияде, однако в удобное для США время. У Иноуэ же всего три боя в Америке и один – в Великобритании. Сейчас ожидается пятый заграничный бой Монстра — с Рамоном Карденасом.

Боб Арум, ведущий дела японца, устраивал ивенты с участием Иноуэ в Японии, но уже пора двигаться вперёд и монетизировать внушительные достижения и феноменальную мощь Наои. Да, это здорово, что Иноуэ принимает все бои, не уклоняется от претендентов и разбирает их одного за другим. Однако при этом не здорово, что японец все эти годы не сильно усердствовал для продвижения своего образа за пределами Японии и до сих пор не говорит даже на ломаном английском. Тем временем Иноуэ уже 32 года, он потихоньку подбирается к критическим цифрам для своих весовых категорий.

Сейчас Наоя, похоже, решил принять правила игры, и его сопромоутер Тодд Дюбефф отметил, что японец захотел расширять горизонты, биться в США и в Саудовской Аравии. Разумеется, тут не обходится без Турки Аль аш-Шейха, который стоит за всеми самыми крупными боксёрскими ивентами последних лет. В прошлом году Иноуэ подписал соглашение с Riyadh Season, и теперь дело пошло. Есть бой в США, уже примерно намечен путь на ближайший год, включая возможные даты и имена соперников.

Наоя Иноуэ Фото: Yuki Taguchi/Getty Images

«Не знаю, смогу ли я снова стать бойцом №1 в pound-for-pound в этом бою, но у меня уже есть даты боёв в сентябре, декабре и в следующем году, и я надеюсь получить в соперники Муроджона Ахмадалиева, Ника Болла и Дзюнто Накатани, чтобы выйти в лидеры», — объяснял сам Иноуэ.

Если Карденаса и Ахмадалиева можно отнести в категорию людей, которые медийно никак не продвинут Иноуэ на американском рынке, то бои с Накатани и Боллом могут дать хороший толчок для Наои при правильной раскрутке. Топовые соперники — тоже эффективный способ боксёра раскрутиться. Накатани — ещё один японский киллер, который к тому же входит в десятку P4P, уже за счёт этого можно пытаться разогнать противостояние. А бой Иноуэ — Болл будет означать, что японец идёт покорять очередную весовую категорию.

Постепенная интеграция в американский рынок бокса, сотрудничество с саудовцами, бои с топовыми соперниками, попытка покорить очередной дивизион и эффективная работа промоутеров — все эти факторы нужны Иноуэ, чтобы отбросить статус местечковой звезды и показать миру, почему он стабильно входит в тройку лучших боксёров планеты. В идеале для Наои ещё заполучить бой с большой суперзвездой. Такой как Джервонта Дэвис. Да, это прыжок через две весовые категории (примерно плюс 6 кг), но этот поединок уже обсуждался. К тому же такое громкое имя в резюме поможет Иноуэ окончательно утвердиться в элите.

Несмотря на выдающиеся достижения, японец меркнет на фоне большинства других чемпионов. И будет действительно жаль, если Иноуэ останется местечковым феноменом, о котором все быстро забудут. Первый шаг к исправлению ситуации Наоя может сделать уже в ближайшие дни — нужна победа над Карденасом. А потом — не возвращаться в тепличные условия Японии, а продолжать биться на больших площадках в США или, в крайнем случае, в Саудовской Аравии.