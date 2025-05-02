Последняя преграда перед Кроуфордом. Три причины смотреть новый бой Канело

Дата и время турнира с главным боем Сауль Альварес — Уильям Скалл

3 мая промоушен Riyadh Season проведёт очередной боксёрский вечер в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Он стартует в 17:00 мск. Главный поединок должен состояться около полуночи.

Его главным событием станет титульный бой. После паузы в ринг возвращается суперзвёздный мексиканец Сауль Альварес. Канело обладает поясами WBC, WBA и WBO во втором среднем весе. Его соперником станет небитый кубинец Уильям Скалл. Претендент горит желанием огорчить именитого оппонента.

А в соглавном событии вечера выступит Хайме Мунгия. Мексиканец проведёт реванш с французом Бруно Сурасом. Первый поединок этих боксёров прошёл в декабре 2024 года. И тогда представитель Европы победил нокаутом в шестом раунде. Теперь мексиканец попытается отомстить.

Есть три причины следить за этим событием максимально пристально. Мексиканская суперзвезда возвращается в ринг. Ему будет противостоять соперник с «ноликом» в графе поражений. А главное, после этого поединка перед Канело маячат исключительно бои с приставкой «топ».

Прямая трансляция турнира с боем Альварес — Скалл

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Сауль Альварес — Уильям Скалл

Сауль Альварес (Мексика) — Уильям Скалл (Куба);

Хайме Мунгия (Мексика) – Бруно Сурас (Франция);

Мартин Баколе (Демократическая Республика Конго) – Эфе Аджагба (Нигерия);

Баду Джек (Швеция) – Райан Розицки (Канада);

Брайан Леон (Куба) – Аарон Герреро (Мексика);

Марко Верде (Мексика) – Мишель Полина (Мексика).

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Прогноз на поединок Сауль Альварес — Уильям Скалл

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд дал прогноз на бой между известным мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Кубы Уильямом Скаллом.

«Мне нравится этот бой. Саулю предстоит тяжёлое испытание. Многие списывают Уильяма со счётов, но, на мой взгляд, он даст конкурентный поединок Альваресу. Однако Канело удастся выполнить свою работу и победить. Надеюсь, он покинет ринг без травм и будет готов к нашему бою в сентябре», — приводит слова Кроуфорда портал Boxingnews24.

Свой прогноз на предстоящий поединок дал российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов.

«Альварес в последних боях не был таким ярким, как раньше. Он потерял остроту, инстинкт убийцы. Что-то в нём изменилось. Он классный боксёр, и всё при нём. Но тонкая вещь, делающая боксёра опасным, она ушла. И всё равно. На Скалла её хватит. Канело умеет прессинговать, знает, как это делать. Его навыков будет достаточно», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Также о бое высказался бывший обладатель поясов IBO, WBO International, IBF International и EBP россиянин Умар Саламов.

«Со Скаллом Канело будет тяжелее, чем с Кроуфордом. Скалл — малоизвестный боксёр, но он очень хорош, и у него огромный любительский опыт. Кубинская школа бокса всегда доставляла проблемы Альваресу. Будет что-то похожее на бой Канело против Лары, который, как по мне, выиграл у Альвареса, но судьи ему просто не отдали победу. Уильям Скалл удивит всех своим выступлением», — сказал Саламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.