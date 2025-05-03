Ещё на шаг ближе к UFC. Мокаев эффектно нокаутировал соперника в Karate Combat

2 мая в Дубае (ОАЭ) прошёл турнир Karate Combat 54. В рамках соглавного события вечера бывший боец UFC Мухаммад Мокаев бился с представителем Казахстана Болатом Заманбековым.

Мокаев покинул UFC летом прошлого года после того, как в промоушене отказались продлевать контракт с уроженцем Дагестана, представляющим Великобританию. Мухаммад неоднократно говорил, что ставит перед собой цель вернуться в главный ММА-промоушен мира. Сначала боец подписал контракт с Brave CF, где он начинал профессиональную карьеру, и уже к концу года одержал уверенную победу над Джовинсентом Со удушающим приёмом в первом раунде. А после этого Каратель решил попробовать себя в Karate Combat. Руководитель лиги Асим Заиди заявил, что ставит перед собой личную цель — вернуть Мокаева в UFC, а бой с Заманбековым должен был стать первым шагом к выполнению задачи.

Болат Заманбеков не обладает столь большим именем и внушительным бэкграундом, как Мокаев. Казахстанец в основном выступал в местном промоушене Naiza, где был достаточно успешен. А вот после перехода в One Championship у Болата два поражения. Интересно, что при рекорде 8-3 в ММА Заманбеков семь побед одержал сабмишенами. Однако, не будучи ударником, он согласился на бой с Мокаевым, который тоже ставит на борьбу, но при этом ранее занимался карате.

Мокаев сразу начал работать первым номером, после нескольких лоу-киков высек ногу сопернику, и тот потерял равновесие. Далее последовали попытка летучего колена и атаки с рук. Заманбеков, в свою очередь, был очень пассивен, не успевал подхватывать атаки и значительно больше пропускал. Особенно удачно у Мокаева проходили лоу-кики, один раз зашёл удар вопросительным знаком.

В начале второй трёхминутки Мухаммад дважды шикарно довёл колено до цели, однако следом попал в пах, и наступила пауза. После возобновления боя Мокаев начал работать ещё агрессивнее, выбрасывал очень много ударов ногами, один из которых пробил корпус Заманбекова и заставил того согнуться. Мокаев тут же бросился добивать коленом в прыжке, и следом вмешался уже рефери, остановивший поединок.

Отличная победа Мокаева, который продемонстрировал, что при необходимости он может драться и ярко. Конечно, победа над Заманбековым не пойдёт в ММА-рекорд Мухаммада, но позволит Карателю оставаться на слуху и напомнить о себе в UFC.