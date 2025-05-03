Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую

Откровенно говоря, вечер бокса в Нью-Йорке совсем не получился. Организаторы очень долго не могли разобраться с собственным расписанием, а ключевые бои получились попросту неинтересными. Единственным впечатляющим событием стал главный поединок вечера, в котором Райан Гарсия и Роландо Ромеро разыгрывали между собой пояс регулярного чемпиона по версии WBA. И дело даже не в уровне бокса, а в итоговом результате, который очень удивил.

Гарсия возвращался на ринг после того самого громкого боя с Девином Хейни, который, кстати, тоже дрался этой ночью. Тогда Райан выступил как настоящая рок-звезда: не прошёл взвешивание, устроил скандал на пресс-конференции и потом сенсационно разбил Хейни. Вот только главную победу в карьере Гарсии быстро отняли: оказалось, что новый «золотой мальчик» бокса выступал с проваленной допинг-пробой. Бой признали несостоявшимся, а Хейни ещё и подал на соперника в суд, но только стал посмешищем в глазах общественности.

Роландо Ромеро казался подходящим соперником для возвращения Гарсии: крепкий, обученный боксёр, но уступающий по навыкам действительно топовым спортсменам. Однако оказалось, что даже такой оппонент для Гарсии — непреодолимое препятствие. Райан вышел в ринг очень расслабленным, собирался спокойно проводить разведку, но упал уже во втором раунде. Ромеро отлично поймал оппонента хуками, что разрушило планы Гарсии. Фаворит занервничал, пошёл в атаку, но оказалось, что Роландо весьма хорош в защите.

На протяжении всего боя Гарсия упирался в блок соперника, донося до цели минимум атак. Больше того, к середине поединка Райан ещё и просел физически. Ромеро, кстати, тоже не показывал чего-то выдающегося: после удачного старта он принял решение сделать бой максимально осторожным и даже пресным. Впрочем, такая тактика сработала, ведь в фактически каждом раунде Роландо перебивал соперника по количеству точных атак. По итогам двенадцати раундов было ощущение, что судьи попробуют вытащить Гарсию хотя бы на ничью, но Ромеро выиграл единогласным решением (115-113, 118-109, 115-113)! В карьере Райана большие проблемы.