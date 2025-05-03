Fatal Fury: Канело идёт в новый поход за абсолютным чемпионством! LIVE

На турнире состоится ещё один титульник.

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В ночь на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной боксёрский турнир серии Fatal Fury под эгидой Riyadh Season. Главным событием вечера станет титульный бой во втором среднем весе. Звёздный мексиканец Сауль Альварес вновь попытается объединить титулы и стать абсолютным чемпионом дивизиона. Канело владеет поясами WBC, WBA и WBO. А пояс IBF принадлежит небитому кубинцу Уильяму Скаллу, который и станет соперником Альвареса.

Также в рамках турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Чемпион WBC в первом тяжёлом весе Баду Джек встретится с экс-обладателем титула Ноэлем Микаэляном.

Кроме того, в Эр-Рияде Хайме Мунгия проведёт реванш с Бруно Сурасом. В первом их бою в прошлом году француз устроил главный апсет прошлого года, вырубив Хайме. Теперь Мунгия планирует закрыть эту неудачу. А тяжеловес Мартин Баколе, возвращающийся после поражения нокаутом от Джозефа Паркера, встретится с Эфе Аджагбой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.