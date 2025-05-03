Fatal Fury: Канело идёт в новый поход за абсолютным чемпионством! LIVE

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В ночь на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной боксёрский турнир серии Fatal Fury под эгидой Riyadh Season. Главным событием вечера станет титульный бой во втором среднем весе. Звёздный мексиканец Сауль Альварес вновь попытается объединить титулы и стать абсолютным чемпионом дивизиона. Канело владеет поясами WBC, WBA и WBO. А пояс IBF принадлежит небитому кубинцу Уильяму Скаллу, который и станет соперником Альвареса.
Также в рамках турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Чемпион WBC в первом тяжёлом весе Баду Джек встретится с экс-обладателем титула Ноэлем Микаэляном.
Кроме того, в Эр-Рияде Хайме Мунгия проведёт реванш с Бруно Сурасом. В первом их бою в прошлом году француз устроил главный апсет прошлого года, вырубив Хайме. Теперь Мунгия планирует закрыть эту неудачу. А тяжеловес Мартин Баколе, возвращающийся после поражения нокаутом от Джозефа Паркера, встретится с Эфе Аджагбой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🎯 Сауль Альварес: хочу снова стать абсолютным чемпионом мира
Звёздный мексиканский боксёр, обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом.
«Я всегда серьёзно настраиваюсь на соперников. Я выкладываюсь на тренировках на сто процентов. Я знаю, что мой соперник техничен, у него огромный опыт в любительском боксе. Я хочу снова стать абсолютным чемпионом. Сейчас для меня это удачный бой», — приводит слова Сауля Альвареса The Ring.
👑 Канело: был бы рад отомстить Мейвезеру
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, заявил о желании провести реванш с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим.
«Да, конечно, я бы хотел снова сразиться с Мейвезером, был бы рад возможности отомстить ему. Мы оба знаем, что этого не произойдёт. Однако мне хотелось бы наконец-то решить вопрос с ним», — приводит слова Альвареса портал SecondsOut.
Где смотреть турнир с главным боем Канело — Скалл
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира.
😱 Сауль Альварес назвал бой, который Теренс Кроуфорд должен был проиграть
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес назвал бой, который бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд должен был проиграть.
«Как по мне, он проиграл в бою с Мадримовым. Кроуфорд проиграл этот поединок, или же была ничья. Всё могло закончиться по-другому. Но он знает, почему существуют весовые категории», — приводит слова Альвареса портал talkSPORT.
Дата и время турнира с главным боем Канело — Скалл
Боксёрский турнир с главным боем Сауль Альварес — Уильям Скалл пройдёт в ночь на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Он стартует в 02:00 по московскому времени. Главный поединок вечера начнётся ориентировочно в 6:00 мск.
🙃 Скалл готовит сюрприз
«Я счастлив быть здесь и готов показать миру, что у меня всё получится. В боксе ничего не приходит просто так. Все мои достижения были вопреки мнению критиков. Чувствую себя уверенно, а победитель станет известен лишь после финального раунда. Готов преподнести сюрприз 3 мая», — сказал Скалл на пресс-конференции.
Полный кард турнира с главным боем Канело — Скалл
Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) — Вильям Скулл (23-0, 9 KO)
Баду Джек (28-3-3, 17 KO) — Ноэль Гевор Микаэлян (27-2, 12 KO)
Бруно Сурас (26-0-2, 5 KO) — Хайме Мунгиа (44-2, 35 KO)
Мартин Баколе (21-2, 16 KO) — Эфе Аджагба (20-1, 14 KO)
Марко Верде (дебют) — Мишель Галван (4-5-3, 2 КО)
Брайан Леон (6-0, 6 KO) — Аарон Роча (11-3-1, 7 КО)