Трусливый стиль Хейни надоел всем. Победа Девина вызывает только отторжение

В Нью-Йорке на Таймс-сквер завершился вечер профессионального бокса. В карде турнира свой поединок провёл бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Девин Хейни, который разделил ринг с Хосе Рамиресом.

Хейни вернулся в бокс после годичного простоя. В своём последнем поединке он неожиданно уступил Райану Гарсии, трижды побывав в нокдауне, однако затем выяснилось, что Гарсия провалил допинг-тестирование. Райана отстранили, а Девину вернули его «нолик» в графе поражений. Тем не менее выступление Хейни вызвало много вопросов. Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира провалился в бою с Гарсией, который, казалось, вовсе не готовился к этому поединку. А потом Хейни ещё и зачем-то подал на соперника в суд, что стало ударом по его репутации.

Поэтому поединок с Рамиресом был для Хейни крайне важным. Второе поражение подряд откинуло бы Девина от больших боёв надолго, и он попросту был бы никому не интересен. Поэтому Хейни не сразу свели в реванше с Гарсией – кто знает, что могло бы произойти. Парней поставили в один кард и дали им крепких, но подъёмных соперников. Всё было заточено под реванш, и Гарсии с Хейни оставалось только одержать победы.

Хейни и Рамирес вышли во втором по значимости событии турнира и провели ужасно скучный 12-раундовый бой. Конечно, изначально было тяжело ожидать от этих боксёров искр в ринге. Девин в последний раз побеждал досрочно в 2019 году, когда бился с россиянином Зауром Абдуллаевым: тогда врач остановил бой после четырёх раундов, а позже выяснилось, что Хейни сломал сопернику орбитальную кость. У Рамиреса же в шести последних боях было два поражения, три победы решением и один финиш: статистика тоже, мягко говоря, не фантастическая.

Собственно, в ринге мы увидели очень прагматичного и сконцентрированного Девина Хейни, который не готов был допускать ошибок, и Хосе Рамиреса, который вроде бы и хотел победить, но уровни боксёров оказались разными. На протяжении всех 12 раундов Хосе неустанно шёл вперёд, а Хейни демонстрировал чудеса футворка. Девин действительно подошёл к бою в отличной форме, много двигался, постоянно менял направления движения, и Рамирес попросту не успевал за бывшим абсолютным чемпионом мира. Разница в скорости тоже бросалась в глаза, Хейни, даже постоянно отступая, успевал перебивать Хосе с дистанции, забирая раунды в свою пользу.

Бой Рамирес — Хейни Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Несмотря на то что Рамирес выбросил за весь бой на 50 ударов больше (279 на 224), в точности Хосе проиграл по всем параметрам. Из 279 ударов до цели дошли только 40 – катастрофически плохой показатель, который как раз возник из-за разницы в работе ног и в скорости. Рамирес казался на фоне Хейни тяжёлым и неповоротливым. Хейни же донёс до цели 70 ударов: выиграл в точности джебов (25 на 23) и очевидно перебил соперника по силовым ударам (45 на 17). Поэтому удивляться тому, что Хейни забрал победу единогласным решением судей, не стоит: 119-109, 119-109, 118-110 – именно такие цифры насчитали судьи.

Однако хвалить Хейни, кроме как за прагматичность и дисциплину, в этом бою не за что. Девин провёл крайне скучный бой, включив свой чудовищно осторожный стиль. 12 раундов убегать от парня, который проиграл два поединка в последних шести боях – это очень странно. Хорошо, можно было предположить такое начало поединка, что Хейни будет работать осторожно, с дистанции. Но Девин не стал ничего придумывать и в дальнейшем. Его вполне устраивала эта скучная игра в кошки-мышки, он продолжал наматывать круги по рингу и, кажется, получал удовольствие от того, что у соперника ничего не выходит. Вот только вряд ли кто-то ещё, за исключением, наверное, команды Девина, чувствовал положительные эмоции.

Один не может, другой не хочет – именно так можно охарактеризовать прошедший бой. У Рамиреса оказалось всё плохо с движением и манёвренностью, да и с разнообразием тоже: Хосе старался зажать Хейни у канатов, и в те редкие моменты, когда это получалось, заряжался на размашистые одиночные удары, видимо, в надежде срубить Девина. Но с 17 точными силовыми ударами за весь бой сделать это было нереально.

Ну а Хейни и не хотел ничего придумывать, не хотел рисковать и раскрываться: возможно, тогда Рамирес попадал бы гораздо чаще. Девин держал в голове свой предыдущий поединок и не желал его повторения, поэтому работал очень скучно и прагматично. Рамирес был идеальной мишенью для Хейни: медленной, постоянно напирающей и находящейся на нужном расстоянии. Однако при этом Девин даже не попытался ни разу за весь бой взорваться, предпринять попытку финишировать соперника – только унылая работа с дистанции, много беготни и клинч в случае опасности.

Трусливый стиль Хейни не принёс ему ничего, кроме сухой победы. Гарсия свой поединок проиграл, так что реванш с ним теперь под большим вопросом. Как под вопросом и будущее самого Девина. Такими боями он лишь подтверждает статус скучного боксёра. Может ли Хейни с такой репутацией продавать билеты и платные трансляции на свои бои? Стали бы вы отдавать деньги за следующий бой Девина после увиденного на Таймс-сквер? Есть сомнения. Организовывать Хейни по-настоящему большие бои становится всё сложнее, несмотря на его статус суперзвезды и идеальный рекорд.

А ведь Хейни постоянно сравнивает себя с Мейвезером и называет себя его последователем. Увы, Девину до Флойда – как до Луны. Мейвезер умел подавать и продавать бои, даже если тоже скучно и прагматично побеждал. Флойд был яркой личностью, а Девин – лишь его блёклая тень, будущее которой весьма туманно.