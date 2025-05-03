UFC on ESPN 67: возвращение Куницкой и новая «жертва» для Бекоева. LIVE

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В ночь с 3 на 4 мая на «Уэллс Фарго-Арене» в городе Де-Мойн, США, состоится турнир UFC on ESPN 67. Он вызывает большой интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Свой очередной поединок проведёт Азамат Бекоев. Его соперником станет американец Райан Лодер.

Следующей в клетку выйдет Яна Сантос, которая раньше носила фамилию Куницкая. Ей будет противостоять опасная американка Миша Тейт.

В соглавном событии вечера выступит любимчик публики Бо Никал. Ему будет противостоять Ренье де Риддер, который пока идёт непобеждённым в UFC.

А в главном событии вечера зарубятся Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигейреду. Они выступают в дивизионе Петра Яна и Умара Нурмагомедова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.