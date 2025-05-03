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UFC, Сэндхаген — Фигейреду, ММА 4 мая 2025 года, Бекоев — Лодер, прямая онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, Бо Никал

UFC on ESPN 67: возвращение Куницкой и новая «жертва» для Бекоева. LIVE
Сергей Сорокин
Бекоев и Куницкая
Комментарии
А в главном событии вечера зарубятся Сэндхаген и Фигейреду.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 3 на 4 мая на «Уэллс Фарго-Арене» в городе Де-Мойн, США, состоится турнир UFC on ESPN 67. Он вызывает большой интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Свой очередной поединок проведёт Азамат Бекоев. Его соперником станет американец Райан Лодер.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Райан Лодер — Азамат Бекоев
04 мая 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Не началось

Следующей в клетку выйдет Яна Сантос, которая раньше носила фамилию Куницкая. Ей будет противостоять опасная американка Миша Тейт.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Яна Сантос — Миша Тейт
04 мая 2025, воскресенье. 04:05 МСК
Не началось

В соглавном событии вечера выступит любимчик публики Бо Никал. Ему будет противостоять Ренье де Риддер, который пока идёт непобеждённым в UFC.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Ренье де Риддер — Бо Никал
04 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

А в главном событии вечера зарубятся Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигейреду. Они выступают в дивизионе Петра Яна и Умара Нурмагомедова.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Кори Сэндхаген — Дейвесон Фигейреду
04 мая 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Азамат просто уничтожил соперника в дебютном поединке:
Короткое уведомление не проблема. Бекоев стартовал в UFC с яркой победы
Короткое уведомление не проблема. Бекоев стартовал в UFC с яркой победы
Где смотреть турнир UFC с главным боем Кори Сэндхаген — Дейвесон Фигейреду Дата и время турнира UFC с поединком Куницкая – Тейт Полный кард турнира UFC с боем Бекоев – Лодер
Live Сергей Сорокин

🐺 Никал: мой бой с Чимаевым однозначно является самым захватывающим в нашем весе

Непобеждённый американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал поделился мнением насчёт своего потенциального поединка с топовым и известным бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Как мне кажется, мой поединок с Хамзатом однозначно является самым захватывающим в нашем дивизионе. В ММА есть три самых ожидаемых боя: Джонс против Аспиналла, Топурия против Махачева или кого-то другого из лёгкого веса. И, наконец, наш бой с Хамзатом, который станет поистине захватывающим противостоянием. Этого ждут фанаты, и я сам стремлюсь к этому. Уверен, что Хамзат тоже стремится разделить со мной октагон. Поэтому мне надо просто продолжать побеждать. Тогда мы обязательно встретимся», — приводит слова Никала портал MMAJunkie.

16:00 Сергей Сорокин

⚖️ Результаты взвешивания участников турнира

В пятницу, 2 мая, прошла церемония взвешивания бойцов, которые примут участие на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне, США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Главный бой вечера: Кори Сэндхаген (61,46 кг) vs Дейвисон Фигейреду (61,23 кг).

Ренье де Риддер (84,14 кг) vs Бо Никал (84,14 кг).

Сантьяго Понцинниббио (77,11 кг) vs Даниэль Родригес (77,33 кг).

Монтел Джексон (61,68 кг) vs Даниэль Маркос (61,46 кг).

Кэмерон Смотерман (61,46 кг) vs Сергей Сидей (61,46 кг).

Джереми Стивенс (70,3 кг) vs Мэйсон Джонс (70,53 кг).

Яна Сантос (61,68 кг) vs Миша Тейт (61,46 кг).

Райан Лодер (84,14 кг) vs Азамат Бекоев (84,14 кг).

Марина Родригес (52,38 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,38 кг).

Гастон Боланьос (61,46 кг) vs Куанг Ле (61,46 кг).

Томас Петерсен (113,39 кг) vs Дон'Тэйл Мэйс (117,48 кг).

Джулиана Миллер (57,15 кг) vs Ивана Петрович (56,92 кг).

15:32 Сергей Сорокин

1️⃣ Российский боец UFC: Топурия может рассчитывать только на один удар в бою с Махачевым

Российский боец UFC Азамат Бекоев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о потенциальном бое звёзд организации Ислама Махачева и Илии Топурии.

«Многое зависит от размеров Илии. Хотя Махачев намного техничнее и развитее во всех аспектах. Топурия не такой уж крупный. Мне кажется, Махачев победит без проблем. Топурия может рассчитывать только на один удар», — сказал Бекоев в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.

15:31 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC с главным боем Кори Сэндхаген — Дейвесон Фигейреду

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 67 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

15:31 Сергей Сорокин

😭 «Это выбило меня из колеи». Сэндхаген объяснил поражение от Умара Нурмагомедова

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Кори Сэндхаген высказался о поражении от россиянина Умара Нурмагомедова.

«В бою с Умаром разочарование выбило меня из колеи. Я вышел с мыслью, что по нему будет очень трудно попасть. И вместо того, чтобы понять, что этого и следовало ожидать, я расстроился. Я так тяжело тренировался, чтобы попасть по сложному сопернику, но это всё равно не сработало. С этого момента всё пошло по нисходящей. Когда вы отходите от своего естественного способа побеждать, в боях против лучших дела идут не очень хорошо», — приводит слова Сэндхагена издание MMA Fighting.

15:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC с поединком Куницкая – Тейт

Турнир UFC on ESPN 67 состоится в ночь с 3 на 4 мая на арене «Уэллс Фарго» в городе Де-Мойн, США. Прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, главный кард – в 05:00 мск.

15:31 Сергей Сорокин

🗣 Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с Дейвисоном Фигейреду

Боец легчайшего дивизиона UFC американец Кори Сэндхаген дал комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Я уже давно не одерживал побед. Моя последняя победа была над Робом Фонтом, где я порвал бицепс и все меня за это критиковали. А до этого была победа над Марлоном Верой. Мне очень не хватает того чувства после боя ещё несколько недель ощущать себя крутым. И я сейчас не могу передать, насколько я взволнован перед этим боем. Я хочу как можно скорее выйти и просто выполнить свою работу. Я способен финишировать Фигейреду, и я готов это доказать. Вы увидите мою лучшую версию», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.

15:30 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC с боем Бекоев – Лодер

  • Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду;
  • Ренье де Риддер — Бо Никал;
  • Сантьяго Понциниббио — Даниэль Родригес;
  • Монтел Джексон — Даниэль Маркос;
  • Кэмерон Смотерман — Сергей Сидей;
  • Джереми Стивенс — Мэйсон Джонс;
  • Яна Сантос — Миша Тейт;
  • Райан Лодер — Азамат Бекоев;
  • Марина Родригес — Джиллиан Робертсон;
  • Гастон Боланос — Куанг Ле;
  • Томас Петерсен — Дон'Тэйл Мэйс;
  • Джулиана Миллер — Ивана Петрович.
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Новости. Бокс/ММА
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