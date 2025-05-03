UFC on ESPN 67: возвращение Куницкой и новая «жертва» для Бекоева. LIVE

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В ночь с 3 на 4 мая на «Уэллс Фарго-Арене» в городе Де-Мойн, США, состоится турнир UFC on ESPN 67. Он вызывает большой интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Свой очередной поединок проведёт Азамат Бекоев. Его соперником станет американец Райан Лодер.
Следующей в клетку выйдет Яна Сантос, которая раньше носила фамилию Куницкая. Ей будет противостоять опасная американка Миша Тейт.
В соглавном событии вечера выступит любимчик публики Бо Никал. Ему будет противостоять Ренье де Риддер, который пока идёт непобеждённым в UFC.
А в главном событии вечера зарубятся Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигейреду. Они выступают в дивизионе Петра Яна и Умара Нурмагомедова.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🐺 Никал: мой бой с Чимаевым однозначно является самым захватывающим в нашем весе
Непобеждённый американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал поделился мнением насчёт своего потенциального поединка с топовым и известным бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.
«Как мне кажется, мой поединок с Хамзатом однозначно является самым захватывающим в нашем дивизионе. В ММА есть три самых ожидаемых боя: Джонс против Аспиналла, Топурия против Махачева или кого-то другого из лёгкого веса. И, наконец, наш бой с Хамзатом, который станет поистине захватывающим противостоянием. Этого ждут фанаты, и я сам стремлюсь к этому. Уверен, что Хамзат тоже стремится разделить со мной октагон. Поэтому мне надо просто продолжать побеждать. Тогда мы обязательно встретимся», — приводит слова Никала портал MMAJunkie.
⚖️ Результаты взвешивания участников турнира
В пятницу, 2 мая, прошла церемония взвешивания бойцов, которые примут участие на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне, США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Главный бой вечера: Кори Сэндхаген (61,46 кг) vs Дейвисон Фигейреду (61,23 кг).
Ренье де Риддер (84,14 кг) vs Бо Никал (84,14 кг).
Сантьяго Понцинниббио (77,11 кг) vs Даниэль Родригес (77,33 кг).
Монтел Джексон (61,68 кг) vs Даниэль Маркос (61,46 кг).
Кэмерон Смотерман (61,46 кг) vs Сергей Сидей (61,46 кг).
Джереми Стивенс (70,3 кг) vs Мэйсон Джонс (70,53 кг).
Яна Сантос (61,68 кг) vs Миша Тейт (61,46 кг).
Райан Лодер (84,14 кг) vs Азамат Бекоев (84,14 кг).
Марина Родригес (52,38 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,38 кг).
Гастон Боланьос (61,46 кг) vs Куанг Ле (61,46 кг).
Томас Петерсен (113,39 кг) vs Дон'Тэйл Мэйс (117,48 кг).
Джулиана Миллер (57,15 кг) vs Ивана Петрович (56,92 кг).
1️⃣ Российский боец UFC: Топурия может рассчитывать только на один удар в бою с Махачевым
Российский боец UFC Азамат Бекоев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о потенциальном бое звёзд организации Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Многое зависит от размеров Илии. Хотя Махачев намного техничнее и развитее во всех аспектах. Топурия не такой уж крупный. Мне кажется, Махачев победит без проблем. Топурия может рассчитывать только на один удар», — сказал Бекоев в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.
Где смотреть турнир UFC с главным боем Кори Сэндхаген — Дейвесон Фигейреду
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 67 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😭 «Это выбило меня из колеи». Сэндхаген объяснил поражение от Умара Нурмагомедова
Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Кори Сэндхаген высказался о поражении от россиянина Умара Нурмагомедова.
«В бою с Умаром разочарование выбило меня из колеи. Я вышел с мыслью, что по нему будет очень трудно попасть. И вместо того, чтобы понять, что этого и следовало ожидать, я расстроился. Я так тяжело тренировался, чтобы попасть по сложному сопернику, но это всё равно не сработало. С этого момента всё пошло по нисходящей. Когда вы отходите от своего естественного способа побеждать, в боях против лучших дела идут не очень хорошо», — приводит слова Сэндхагена издание MMA Fighting.
Дата и время турнира UFC с поединком Куницкая – Тейт
Турнир UFC on ESPN 67 состоится в ночь с 3 на 4 мая на арене «Уэллс Фарго» в городе Де-Мойн, США. Прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, главный кард – в 05:00 мск.
🗣 Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с Дейвисоном Фигейреду
Боец легчайшего дивизиона UFC американец Кори Сэндхаген дал комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду.
«Я уже давно не одерживал побед. Моя последняя победа была над Робом Фонтом, где я порвал бицепс и все меня за это критиковали. А до этого была победа над Марлоном Верой. Мне очень не хватает того чувства после боя ещё несколько недель ощущать себя крутым. И я сейчас не могу передать, насколько я взволнован перед этим боем. Я хочу как можно скорее выйти и просто выполнить свою работу. Я способен финишировать Фигейреду, и я готов это доказать. Вы увидите мою лучшую версию», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC с боем Бекоев – Лодер
- Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду;
- Ренье де Риддер — Бо Никал;
- Сантьяго Понциниббио — Даниэль Родригес;
- Монтел Джексон — Даниэль Маркос;
- Кэмерон Смотерман — Сергей Сидей;
- Джереми Стивенс — Мэйсон Джонс;
- Яна Сантос — Миша Тейт;
- Райан Лодер — Азамат Бекоев;
- Марина Родригес — Джиллиан Робертсон;
- Гастон Боланос — Куанг Ле;
- Томас Петерсен — Дон'Тэйл Мэйс;
- Джулиана Миллер — Ивана Петрович.