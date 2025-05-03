Автомат вернулся по-настоящему. Гаджи устроил кровавый реванш и победил

3 мая в Екатеринбурге прошёл очередной турнир по боям на голых кулаках RCC Hard 14. В рамках этого ивента состоялся поединок одной из главных звёзд индустрии Гаджи Наврузова по прозвищу Автомат. А его соперником стал Торнике Мамукашвили, который столь громким именем не обладает.

В 2023 году Наврузов сломал руку в поединке с Фернандо Родригесом и даже был близок к завершению карьеры. Тогда на помощь бойцу пришла лига RCC, которая оплатила лечение и восстановление, а также позволила Гаджи вернуться в дело. Сначала он взял реванш у Родригеса, но потом был поединок с Олегом Фомичёвым. Наврузов проиграл, однако случился скандал. Глава лиги RCC Николай Клименко раскритиковал бой (Автомат нанёс всего 10 ударов за пять раундов) и заявил, что бойцы не должны получать такие деньги за подобные бои. Позже Гаджи заявил, что готов подраться бесплатно, чтобы вернуть доверие организации, а также признался, что побаивался бить левой рукой, которая была сломана.

С Торнике Мамукашвили у Наврузова уже есть история. В 2020 году Гаджи вырубил грузинского бойца на турнире Top Dog, а в последние месяцы Торнике активно пытался добиться реванша. Автомат отказывался, но после победы Мамукашвили над Иваном Майданчуком нокаутом в первом раунде в RCC заинтересовались боем Торнике против Наврузова. Гаджи бой принял и пообещал, что теперь будет бить с двух рук, а во всех его следующих поединках будут нокауты.

Торнике пошёл в атаку первым, однако промахнулся, а Гаджи ответил точным боковым. Мамукашвили сильно заваливался за ударами, и Гаджи всё читал. Сам Автомат больше работал передней рукой и не сильно форсировал события. Зато в конце раунда Гаджи попал справа, но рефери не открыл счёт, посчитав, что это не было нокдауном и Торнике просто зацепился ногой. Второй раунд Наврузов начал активнее и спровоцировал мощный размен, в ходе которого бойцы разменялись точными ударами и у Гаджи открылось небольшое рассечение. И второй раунд завершился ещё рядом жёстких разменов, после которых оба чудом устояли на ногах, хотя «съели» несколько чистых попаданий.

Мамукашвили отлично начал третий раунд с точного панча, однако тут же пропустил серию ударов. Автомат в ответ на выпады Торнике очень агрессивно шёл вперёд и заставил Мамукашвили просто выживать в некоторых моментах. Грузинский боец, хоть и закрыл глаз сопернику, сильно просел по функционалу, начал пропускать и с дистанции, и из клинчей.

Гаджи по итогам мощного и бескомпромиссного реванша победил раздельным решением судей. После победы Наврузов поблагодарил лигу за предоставленный шанс и заявил, что хочет пожертвовать 1 млн рублей из своего гонорара на благотворительность.