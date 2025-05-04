Бекоев продолжает покорять UFC! Россиянин красиво снёс победителя шоу Даны Уайта

В предварительном карде турнира UFC on ESPN 67 свой второй поединок в лиге провёл российский средневес Азамат Бекоев, соперником которого стал американец Райан Лодер.

30-летний Бекоев — уроженец Владикавказа. Он выступал в любительских ММА, после чего перебрался в профессионалы, где дебютировал в 2015 году. Азамат дрался в различных российских лигах, в том числе и в АСА, а затем добрался до американского промоушена LFA, за которым активно следят матчмейкеры UFC. Там Бекоев одержал четыре победы, стал чемпионом и эффектно защитил свой титул, нокаутировав Чаунси Фоксворта.

Этот успех позволил Азамату обратить на себя внимание со стороны UFC, и дебют в промоушене Даны Уайта не заставил себя долго ждать. Правда, пришлось выходить на пятидневном уведомлении и спасать один из боёв турнира UFC 311, от чего победа Азамата была ещё приятнее. Бекоев не прочувствовал Закари Риса и оформил нокаут уже в первом раунде.

Второй бой в лиге Бекоев проводил против крепкого американца Райана Лодера по прозвищу Человек из стали. Лодер виделся куда более серьёзным оппонентом, чем Закари Рис, ведь Райан стал победителем шоу The Ultimate Fighter в среднем весе. К схватке с россиянином американец подошёл с солидным рекордом 7-1, при том что шесть побед он одержал нокаутом.

Лодер и Бекоев начали поединок с пристрелки в стойке, оба неплохо прикладывались, особенно сериями на руках. Лодер решил продемонстрировать свои навыки борьбы, но перевести Азамата не сумел, после чего бойцы переместилась в клинч. Оба предприняли попытки совершить бросок, но неудачно. Бойцы вернулись в стойку, где Бекоев попал мощным оверхэндом. Американца откровенно повело, он пытался перекрываться у сетки, клинчевать, но Бекоев методично продолжал выбрасывать и боковые, и апперкоты — удары летели под разными углами, и Райану приходилось крайне тяжело.

Азамат Бекоев — Райан Лодер Фото: Getty Images

В моменте Лодер решил поймать Бекоева встречным ударом, стал раскрываться, что стало фатальной ошибкой. Азамат выбросил серию их трёх мощнейших боковых в то время, как Райан убрал защиту с головы. От пропущенных ударов американец рухнул на пол, Бекоев бросился добивать, и рефери был вынужден спасать Райана.

Бекоев одержал уже вторую победу в UFC, причём обе нокаутами в первом раунде. Конечно, пока рано делать какие-то выводы, но Азамат демонстрирует огромнейший потенциал. Снести победителя TUF так быстро — задача не из лёгких. А ведь перед боем Райан заявлял, что может нокаутировать россиянина за 30 секунд, а может доминировать над ним все 15 минут. Кажется, что-то в его плане пошло не так.

Интересно, что после боя Азамат получил возможность дать комментарий прямо в клетке.

«Я представляю осетинскую и дагестанскую школу борьбы, одни из лучших в мире. Да, я сегодня победил, но мой соперник – отличный парень, боец высокого уровня, просто сейчас моё время. Мы готовились в American Top Team, все тренеры помогали мне, спасибо большое им. Теперь я хочу участвовать в номерных турнирах. Я говорил, что не разочарую вас, я также буду драться и буду идти за нокаутами», — сказал Бекоев.