Снова абсолютный чемпион! Канело победил в бою, который было невозможно смотреть

Сауля Альвареса в последние годы принято снисходительно критиковать. «Канело состарился», «Канело ищет только лёгкие бои», «Канело слишком любит деньги» и всё в этом духе. Конечно, доля истины здесь есть. К мексиканскому боксёру накопилось очень много вопросов, но он остаётся суперзвездой и абсолютно любой поединок Альвареса носит статус топового. Вот и бой с кубинцем Уильямом Скаллом вызывал большой интерес, тем более, что на кону стоял пояс IBF, от которого Сауль ещё недавно отказывался сам. А теперь Канело решил вернуть титул и заодно звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

32-летний Скалл не казался лёгкой прогулкой для самого богатого действующего боксёра мира. Да, имя Скалла по прозвищу Неукротимый широкой публике особо известно не было, но этот парень добыл свой пояс не просто так. Кубинец на момент встречи с Канело имел идеальный рекорд 23-0 и мог удивить необычным стилем: очень вязкий и плотный бокс Скалла оказался проблемой даже для нашего соотечественника Владимира Шишкина, который полгода назад уступил Скаллу в титульном поединке. Было интересно посмотреть, сможет ли Альварес найти ключ к Неукротимому.

Бой начался фактически без ударов, оба боксёра просто смотрели друг на друга и немного двигались из стороны в сторону. Однако уже было понятно, что Канело претендует на центр ринга, а Скалл ждёт варианта поработать на контратаках. Во втором раунде с активностью тоже было всё не очень хорошо: Альварес солировал, но не торопился, кубинец же в основном прыгал у канатов. Постепенно Уильям всё-таки стал работать чуть смелее, изредка проверяя блок Канело. Мексиканец же действовал привычно агрессивно и явно целил в корпус, пытаясь замедлить неудобного соперника. По первым раундам казалось, что у Скалла попросту нет плана, как победить звёздного оппонента.

Кубинец мог похвастаться разве что удачной защитой головы, но стартовую половину он проиграл вчистую. Сауль неторопливо ходил за соперником, иногда пропускал контратаки, что не мешало ему регулярно доносить собственные удары до цели. Канело делал главное: был активным и старался действительно боксировать. А вот Уильям в своём стиле работал от защиты, хотя по статистике выбрасывал даже больше ударов, чем претендент на его пояс. Скалл саркастически улыбался после атак Канело и очень много двигался, но после восьми раундов на оценках независимого судьи он взял только одну трёхминутку, что выглядело абсолютно справедливым. Слишком мало реальных атак было с его стороны, Уильям скорее имитировал атакующую активность.

Хотелось надеяться, что в концовке Скалл пойдёт за нокаутом, ведь других вариантов победить не просматривалось. Но таких попыток от кубинца не было даже близко. Он всё так же пританцовывал у канатов, пытался вытянуть Канело на себя и проигрывал по очкам. Бой получился максимально пресным — всего 111 точных ударов на двоих, что явно было не виной Альвареса. Все судьи отдали победу мексиканцу, Канело — снова абсолютный чемпион мира во втором среднем весе!