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Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду, как завершился бой, кто победил, реванш с Петром Яном

У Яна «новый» соперник? Сэндхаген прошёл экс-чемпиона и готов к реваншу
Игорь Некрасов
Сэндхаген готов к реваншу с Яном
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Бой россиянина с Кори идеален со всех сторон.

В США завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. В главном событии вечера в октагоне сошлись два топовых представителя легчайшего веса — Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигейреду.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Кори Сэндхаген (W) — Дейвисон Фигейреду
04 мая 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду

Фигейреду и Сэндхаген вышли на очный бой примерно в одинаковых условиях. Оба проиграли свои последние поединки российским бойцам: Кори ничего не смог противопоставить Умару Нурмагомедову, став для того трамплином в титульный поединок, а Фигейреду по всем статьям уступил Петру Яну.

Тем не менее оба сохранили высокие позиции в рейтинге дивизиона: вечный околотоп Сэндхаген шёл на четвёртой строчке, бразилец сразу же вслед за ним — на пятом месте. И это добавляло поединку дополнительной мотивации. Бой, как и полагается главному событию, был пятираундовый, и многие ожидали, что поединок пройдёт всю дистанцию — уж больно неуступчивые Фигейреду и Сэндхаген.

Основные моменты турнира:
UFC on ESPN 67: Никала остановил де Риддер! А Сэндхаген снёс Фигейреду
UFC on ESPN 67: Никала остановил де Риддер! А Сэндхаген снёс Фигейреду

Но зрители всё же увидели финиш. Фигейреду с первых секунд пытался затащить Кори в партер и отчаянно обрабатывал там ноги американца в надежде выйти на болевой. Однако Сэндхаген лихо сбрасывал бразильца с себя и выбрасывал жёсткие хаммерфисты. Кори просто избивал экс-чемпиона, нанеся 53 удара против трёх у Фигейреду за раунд.

Несмотря на провал плана, Дэйвисон решил придерживаться его и во втором раунде. Снова бойцы оказались в партере, где бразилец пытался выйти на болевой, а Кори много бил. В итоге Фигейреду поймал на болевой себя: в одном из эпизодов в борьбе колено бразильца пошло на излом, и он скорчился от боли. Нужно отдать должное Кори, который нанёс всего два добивающих удара, но, увидев травму соперника, сигнализировал об этом рефери.

Сэндхаген одержал уверенную победу над крепким соперником, пусть и сам оппонент немного помог. На момент остановки боя статистика ударов была просто разгромная: 92 на восемь по ударам, 54 на шесть – по акцентированным ударам. Так что и без травмы Фигейреду проигрывал поединок в одну калитку.

Кори закрыл поражение от Умара Нурмагомедова и после боя буквально умолял руководство UFC дать ему титульный шанс. Сэндхаген, безусловно, провёл хороший поединок, однако получить титульник прямо сейчас он не сможет. В июне Мераб Двалишвили проведёт чемпионский бой против Шона О'Мэлли, после чего будет понятен дальнейший расклад сил в дивизионе. Но в любом случае есть тот же самый Пётр Ян, который идёт на серии из двух побед, в том числе и над Фигейреду, есть Умар Нурмагомедов, который хоть и залечивает травму руки, но всё ещё является одним из главных претендентов на титул. И обскакать россиян в очереди у Сэндхагена не получится, тем более что американец обоим проигрывал.

Самый оптимальный вариант для Кори сейчас — это вызывать Петра Яна на реванш. Ян хотел подраться с Нурмагомедовым, однако тот будет отсутствовать до октября, поэтому место соперника Петра вакантно. И бой с Кори — идеальный вариант для всех. Сэндхаген попытается доказать свою состоятельность и взять реванш у россиянина, в случае победы дорога к титулу будет открыта. Пётр не станет долго простаивать и может ещё раз доказать, что он достоин ещё одного чемпионского боя. Ну а UFC получит идеальный яркий претендентский поединок, в котором определится соперник Двалишвили или О'Мэлли.

Бой Петра Яна и Кори Сэндхагена

Бой Петра Яна и Кори Сэндхагена

Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, Ян вполне может отказаться от этого поединка и дожидаться своей очереди на титульный бой, ведь поединок с Кори — это риск. Но Пётр никогда не был замечен в избегании соперников, так что если Кори действительно бросит россиянину вызов и в промоушене будут заинтересованы в этом поединке, то нет сомнений, что мы увидим реванш Петра и Сэндхагена, который обещает быть крайне интересным.

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