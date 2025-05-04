А разговоров-то было. Обещал избить Чимаева, но сломался под натиском ветерана

В ночь с 3 на 4 мая на «Уэллс Фарго-Арене» в городе Де-Мойн, США, прошёл турнир UFC on ESPN 67. Одной из его главных звёзд должен был стать Бо Никал. Боец давно находился на слуху, а теперь выступал при оглушительной поддержке родной публики. И, казалось, должен был сделать очередной шаг к громким вызовам и потенциальному титульнику. В соперники достался возрастной Ренье де Риддер, который стремительно осваивается в лучшей лиге на планете. Поэтому от Никала ждали успеха и нового вызова Хамзату Чимаеву. А в итоге всё обернулось провалом распиаренного американца.

Стоит отметить, что Бо действительно выглядел очень мощно в плане статистики. Он шёл непобеждённым с рекордом 7-0, успел наколотить четыре удачных боя в UFC. Складывалось ощущение, что де Риддер должен стать для него лишь новой ступенью в карьере. А авансы Никалу действительно выписывались грандиозные. Например, комплименты ему выдавал босс лиги Дана Уайт: «Без сомнения, Бо Никал считается самым ярким талантливым парнем в ММА, однозначно. Никал – самый яркий талант со времён Хамзата Чимаева, вы же понимаете, о чём я говорю?»

Сам Бо быстро понял, в чём заключается его фишка. Он стал раз за разом бросать вызовы Борзу. И внимание к этому совершенно точно привлекал. Более того, Никал неизменно утверждал, что готов буквально расправиться с Чимаевым: «Я уложу его, сделаю из него тряпичную куклу и начну бросать его по клетке. Чимаев далеко не самый крупный боец в среднем весе, да и к тому же он устаёт. Думаете, его первый раунд в нашем бою будет немного лучше и станет более конкурентным? Вероятно, да. Но если этот бой продлится пять раундов, я не думаю, что он продержится все пять раундов, если быть честным. И это, на мой взгляд, своего рода общая оценка. Будет ли тяжело в начале? Он собирается наброситься на меня? Абсолютно. Однако я не думаю, что он сможет по-настоящему побить меня или сделать что-то, что нанесёт мне такой сильный урон, что я не смогу ничего сделать в этом бою».

Бо Никал Фото: Josh Hedges/Getty Images

Проблемы в карьере Никала, как кажется, начались ещё в предыдущем поединке. Досрочно не получилось справиться с Полом Крэйгом. А ведь до этого Бо считался топовым финишёром. Но удосрочить шотландца не удалось. И в тот момент пошли активные разговоры о проблемах Никала. Ответом на всё должен был стать поединок с Ренье. Да, представитель Нидерландов является экс-чемпионом ONE и очень мощным бойцом. Однако вряд ли подходил к противостоянию в статусе фаворита. А ещё 34-летнего де Риддера дважды разбирал на части Анатолий Малыхин. Поэтому не возникало ощущения, что Ренье безупречен.

Поединок же продемонстрировал, что представитель Нидерландов в полнейшем порядке. Громадный и очень габаритный боец совершенно спокойно чувствовал себя против Никала. А ещё поймал Бо на первой же серьёзной ошибке. И американец проиграл в стойке – причём без шансов. Он пропустил мощнейший удар по корпусу и… просто сложился. Рефери был вынужден остановить бой. Стойка так и не стала сильной стороной распиаренной суперзвезды американских MMA. А в борьбе Чимаева вообще сложно превзойти.

Бо Никал и Ренье де Риддер Фото: Josh Hedges/Getty Images

Теперь в карьере Никала начинается серьёзнейшая проверка на прочность. 29-летний боец потерпел первое поражение на профессиональном уровне – многих это ломает. Если Бо действительно заслуживает поединка с Чимаевым, он всё-таки до него доберётся. Пусть и путь теперь предстоит начинать практически заново.