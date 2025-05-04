Мегабою Канело — Кроуфорд быть. Это действительно главный поединок века?

В ночь на 4 мая в Эр-Рияде звёздный мексиканец Сауль Альварес впервые за свою очень долгую карьеру выступил в Саудовской Аравии и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Его соперник Уильям Скалл старательно «велосипедил» весь поединок, максимально стараясь избежать пропущенных ударов, но этого ожидаемо для победы не хватило. Однако самый главный итог турнира — не возвращение Канело в статус абсолютного чемпиона мира.

Больше всех должен радоваться Турки Аль аш-Шейх. Он очень хотел, чтобы Альварес вернул себе все пояса, а потом сразился с Теренсом Кроуфордом. Об этом поединке говорят очень давно, но теперь всё реально. Уже в ринге саудовский промоутер заявил, что Кроуфорд и Канело подерутся 12 сентября в Лас-Вегасе на арене «Аллегиант». Более того, в организации боя будет участвовать недавно созданный промоушен под руководством Даны Уайта и TKO, а Турки Аль аш-Шейх уже окрестил вывеску «боем века». Его радость можно понять — сначала он хотел устроить бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, однако идея провалилась, потом метил на реванш Райана Гарсии и Девина Хейни, но тоже, судя по всему, мимо. Так что надо радоваться, что хотя бы Канело не подкачал.

Однако действительно ли это бой века? Как минимум можно смело заявлять, что это одна из самых громких вывесок современного бокса. Альвареса в последние годы активно хейтят за уровень оппозиции, за то, что он избегает опасных (хотя бы на бумаге) соперников, за отсутствие досрочных побед. Канело ведь и от боя с Кроуфордом изначально отказывался, но финансовые возможности Саудовской Аравии делают чудесные вещи. Тем не менее, так или иначе, как бы Альвареса ни критиковали, это всё ещё сильный боксёр с мощнейшим медийным потенциалом, который способен продавать бои только за счёт громкого имени. На таком он сейчас уровне.

Сауль Альварес Фото: Richard Pelham/Getty Images

У Кроуфорда, напротив, очень слабая медийка для боксёра его уровня. Мало кого волнует, что у него более 40 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере, а также тот факт, что он становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Тем не менее это очень талантливый спортсмен, полностью заслуживающий своё место в топ-3 P4P. К счастью, в последние годы ситуация вокруг Кроуфорда начала меняться: гонорары стали выше, узнают больше (хоть иногда и путают с Кендриком Ламаром). Началось всё с боя против Эролла Спенса, а дальше Кроуфорд попал под крыло Турки Аль аш-Шейха, который готов и платить, и карьеру американца строить.

Вот Теренс и нацелился на Канело. Тут и наследие, потому что биться нужно с одним из самых больших имён в спорте, и деньги, и возможность исторического достижения — никто ещё не собирал все четыре пояса в трёх дивизионах. По совокупности всех этих факторов точно можно называть бой Кроуфорд — Канело одним из самых больших в этом веке. Возможно, вывеска уступает поединку Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо, но зато со спортивной точки зрения на кону будет стоять выдающийся рекорд, чего не было ни у Александра Усика с Тайсоном Фьюри, ни у Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом.

Теренс Кроуфорд Фото: Al Bello/Getty Images

Кроуфорд и вовсе уверен, что это знаковый бой для всего поколения: «Я бы запросто мог выбрать кого-то другого — Верджила Ортиса или Себастьяна Фундору. Однако я смотрю на общую картину. В бою с Канело на кону наследие. Это знаковый бой для всего поколения. Об этом поединке будут говорить многие годы. Меня не станет, но люди будут вспоминать: «В 2025 году Кроуфорд поднялся во второй средний вес ради боя с Канело. Это был поединок двух топовых бойцов из рейтинга Р4Р. И оба находились на пике карьеры. По правде говоря, сейчас нет боя больше, чем Канело — Кроуфорд. Именно этот бой сейчас самый большой в боксе, 100%».

Возможно, Теренс перегибает с тем, что оба на пике, однако как минимум Кроуфорд с Канело в хорошей форме и способны выдать бой, достойный громких авансов. До поединка ещё четыре месяца, самое время всем главным действующим лицам вложить все силы в раскрутку поединка, чтобы на выходе не получилось пшика. Ожидания уже очень высокие, дальше всё будет в руках боксёров. Нам уже пообещали показать в сентябре величие, ждём.