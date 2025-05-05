Иноуэ заставил понервничать! Монстр пережил нокдаун, но переехал Карденаса

В США состоялся ещё один масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой очередной поединок провёл японский вундеркинд Наоя Иноуэ. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе защищал свои пояса в бою против американца мексиканского происхождения Рамона Карденаса.

Один из лучших боксёров современности Наоя Иноуэ впервые за четыре года боксировал в США, до этого большинство своих поединков Иноуэ проводил у себя на родине — в Японии. Удивительно, но Наое хватило всего двух боёв во втором легчайшем весе, чтобы стать абсолютным чемпионом мира: Иноуэ был вторым боксёром, кто завоевал титул абсолюта в двух дивизионах. Несмотря на это, японец решил задержаться в этой весовой категории и провёл три успешные защиты, причём всех претендентов японец нокаутировал.

В прошлом году Наоя подписал контракт с Турки Аль аш-Шейхом, который делает на японца большие ставки. Именно поэтому Иноуэ проводил свой бой в Лас-Вегасе, а не у себя на родине. В соперниках у японца оказался американец Рамон Карденас. Карденас, мягко говоря, не так известен широкой публике, как Иноуэ, но именно ему выпал шанс провести бой с японским вундеркиндом. В активе Рамона было 27 поединков, 26 из которых он выиграл, при этом финишей у американца в карьере было не так много — 14. Тем не менее, Рамон занимал вторую строчку в рейтинге WBA и обошёл многих других боксёров в очереди на поединок с Монстром.

«Это дело всей моей жизни. Всегда стремился драться за звание чемпиона мира. А бой за все 4 пояса — это просто осуществление мечты. Всегда знал, что наши с ним пути когда-то пересекутся. Никогда не сомневался в себе. Поэтому как только получил предложение, сразу же его принял. Не скажу, что это словно лотерейный билет. Но кто откажется от боя за все 4 титула?», — сказал Рамон.

На старте поединка Карденас попытался оказать давление на японца, много работал джебом, однако местами Иноуэ эффективно взрывался своими атаками передней рукой, а также мощными двойками, и желание идти вперёд у Рамона пропадало. Во втором раунде Иноуэ увлёкся атакой и под самый гонг нарвался на размашистый левый боковой Рамона и оказался в неприятном нокдауне. Карденас уже на старте боя сумел удивить всех и доказал, что вышел не просто в качестве жертвы.

Но Иноуэ быстро восстановился за перерыв и пошёл вперёд, старался работать первым номером, при этом и Карденас не стеснялся сходиться с именитым японцам в разменах. Очень размашисто бил Рамон, и каждый раз эти удары несли большую опасность. Наоя же много комбинировал, менял этажи, и в четвёртом раунде мы увидели прежнего Монстра: под занавес отрезка японец устроил сопернику настоящее избиение, залетали и серии мощных боковых, и двойки, и плотные удары по корпусу, и Рамону пришлось просто перекрываться в глухой защите у канатов.

Карденас пришёл в себя в паузе, стал чаще отвечать на атаки японца, старался сдерживать его на дистанции при помощи плотного джеба. Но Иноуэ раз за разом прорывался. В шестом раунде Наоя вновь загнал претендента в угол, обрушил шквал ударов, голова Карденаса летала из стороны в сторону, но Рамон продолжал стоять на ногах, хоть и не уверенно. Рефери даже предупредил Карденаса о том, что необходимо более активно защищаться.

Монстр продолжил атаковать и в начале второй половины и всё же отыграл нокдаун в седьмом раунде. Перед самым перерывом Рамон упал в угол после очередной мощной серии прямых от японца, но сумел продолжить бой. Правда, ненадолго. Уже в начале восьмого раунда Иноуэ вновь зажал претендента у канатов и просто избивал Карденаса, который едва стоял на ногах. Рефери принял решение остановить поединок, зафиксировав победу Наоя Иноуэ. Монстр заставил понервничать своих фанатов в начале боя, но затем включился и финишировал крепкого Рамона Карденаса, который, несмотря на поражение, может занести себе этот поединок в актив.