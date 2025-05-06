«В США хорошо тренироваться, но в России жить лучше». Интервью с боксёром Абдуллаевым

Претендент на временный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Заур Абдуллаев 10 мая проведёт один из важнейших боёв в карьере — его соперником будет американец Рэймонд Мураталья. Победитель поединка обязательно получит титульный шанс, а поясом, напомним, сейчас владеет легендарный Василий Ломаченко. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Абдуллаев рассказал о подготовке к бою, оценил положении дел в лёгкой весовой категории и вспомнил драматичную схватку с Хейни.

— Заур, как прошла подготовка? Отличалась ли она от других твоих тренировочных лагерей?

— Конечно, она отличается от всех предыдущих подготовок, потому что это очень важный бой, и на кону стоит чемпионский титул. Вся команда очень тщательно работает над всеми моментами, даже самыми мелкими. Мы за месяц до боя приехали в Америку и здесь проходим этап спаррингов. У нас новый тренер по боксу — Мэнни Роблес — и его помощник Эдгар. Спарринг-партнёры здесь очень разные, и от этого всё ещё интереснее. Мы очень серьёзно подошли к этому бою.

— Предыдущий бой у тебя был против Хуана Карраско в Аргентине, и там случилась потасовка в зале, люди бросали бутылки. В целом какие ощущения у тебя, когда вот так боксируешь на выезде?

— Меня, наоборот, всегда мотивировал тот факт, что я боксирую на выезде. Даже если вспомнить бой с Хейни, то я чувствовал себя прекрасно, но были свои моменты. Вот так случилось, что у меня сломалась кость в поединке, никто от таких моментов не застрахован. У меня всегда был настрой на победу. Так было в бою с Карраско, и так же было в бою с Хейни. Тоже самое сейчас я испытываю и здесь, тем более что это чемпионский поединок.

А весь тот кипиш в Аргентине после боя с Карраско даже не хочется вспоминать, если честно.

БОЙ ЗАУР АБДУЛЛАЕВ — ДЕВИН ХЕЙНИ Фото: Anthony Geathers/Getty Images

— Почти шесть лет прошло после вашего первого боя с Хейни. Не думали о реванше?

— По поводу реванша с Хейни я вообще даже не думаю. Тем более он сейчас перешёл на дивизион выше. Я сейчас сфокусирован на своём бое и той весовой категории, где выступаю. Даже не слежу за карьерой Девина.

— А за предстоящий бой с Муратальей ожидается самый крупный гонорар в карьере?

— Нет, самый крупный гонорар в карьере был именно в бою с Хейни.

— А что в целом можешь сказать по поводу своего соперника — Рэймонда Муратальи? Насколько он опасен?

— Могу сказать, что это очень хороший боксёр, перспективный проспект. Мы детально изучаем его, и я считаю, что у меня была более серьёзная оппозиция, поэтому продолжаем готовиться и подбирать ключи к нему вместе с моим тренером и командой. Я стараюсь больше думать не о нём, а о себе. Мне хочется навязать ему свою игру.

— Как ощущаешь себя на американской земле, комфортно ли тебе там находиться и проводить заключительный этап перед боем?

— Во время подготовки здесь ничего не отвлекает, в США хорошо тренироваться. Есть много спарринг-партнёров, отличные условия для тренировочного процесса, тренеры, залы. А так, конечно, если говорить о свободном времени, помимо тренировок, то жить лучше в России.

— А что думаешь по поводу отказа Дмитрия Бивола от титула WBC в пользу трилогии с Бетербиевым?

— Ну Бивол же слово дал. Они договорились о третьем бое, и Дима своё слово держит. Ему уже неинтересны пояса, потому что он уже абсолютный чемпион. Я думаю, что теперь ему более интересно получить крупный гонорар и выполнить своё обещание перед соперником. Ждём этот бой с нетерпением уже в третий раз, пускай и без всех титулов на кону.

— Как прокомментируешь текущее положение дел в своей весовой категории?

— Если честно, то я особо не слежу за весом. Я знаю результаты, знаю, кто удерживает титулы, кто топовые бойцы в моём весе. Но вот смотреть бои того же Джервонты Дэвиса, Шакура Стивенсона или Василия Ломаченко — я этого не делаю, только если они пересекались в ринге с моим предстоящим соперником. Хотя нет, у Василия Ломаченко я всегда смотрю поединки (смеётся).

— Как у тебя пройдут последние дни до боя?

— Мы спаррингуем, оттачиваем комбинации, держим себя в отличной форме. Всё по плану, и ждать уже осталось недолго.