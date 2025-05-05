UFC 315: Мухаммад и Шевченко защищают титулы, Альдо возвращается в октагон. LIVE

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В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.
В соглавном событии турнира Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе. Соперница Пули — француженка Манон Фиоро.
Также на этом турнире выступит легендарный Жозе Альдо. После возобновления карьеры бразилец принимает бои с кем угодно и на этот раз будет биться с канадцем Айеманном Захаби. Он входит в топ-15 легчайшего веса, но пока не очень известен широкой публике.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
❗️ Маддалена хочет победить Мухаммада и защитить титул на родине против Махачева
«Если Ислам после боя скажет, что хочет подняться в полусредний вес, я с радостью дам ему шанс… Надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшее время. Я думаю, что у них есть шанс организовать этот бой в Австралии. Очевидно, что они не забывают о Белале, но я бы хотел встретиться с Исламом на своей родине», — приводит слова Маддалены издание MMAJunkie.
👊🏽 Мухаммад настроен на досрочную победу над Джеком Делла Маддаленой
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что настроен исключительно на досрочную победу в поединке против Джека Делла Маддалены, с которым сразится в главном событии турнира UFC 315, запланированного на 10 мая в Монреале (Канада).
«Я сломаю его за три раунда», — сказал Мухаммад на видео, опубликованном у себя на странице в социальной сети Х (ранее Twtter).
Где смотреть турнир UFC 315
Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤩 Валентина Шевченко — о своей карьере: я на вершине мира уже 21 год
«В 2003-м я впервые стала чемпионкой мира по MMA. Спустя 21 год я по-прежнему на вершине мира», — написала Шевченко в социальных сетях.
Дата и время турнира UFC 315
Турнир UFC 315 пройдёт в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) на арене «Bell Center». Начало турнира — в 1:30 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 по мск.
❌ На турнире должны были биться Бенуа Сен-Дени и Хоэль Альварес
Альварес снялся из-за травмы, но пока неизвестно, сохранят ли в карде Сен-Дени. Француз пока не получил нового соперника.
Полный кард UFC 315
Основной кард:
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена;
Валентина Шевченко — Манон Фиоро;
Жозе Альдо — Айманн Захаби;
Наталия Силва — Алекса Грассо.
Предварительный кард:
Майк Мэлотт — Чарли Радтке;
Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичус;
Модестас Букаускас — Ион Куцелаба;
Навахо Стирлинг — Иван Эрслан;
Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;
Даниэль Сантос — Чжен Йон Ли;
Брэд Катона — Бекзат Алмахан.