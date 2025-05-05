UFC 315: Мухаммад и Шевченко защищают титулы, Альдо возвращается в октагон. LIVE

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В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.

В соглавном событии турнира Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе. Соперница Пули — француженка Манон Фиоро.

Также на этом турнире выступит легендарный Жозе Альдо. После возобновления карьеры бразилец принимает бои с кем угодно и на этот раз будет биться с канадцем Айеманном Захаби. Он входит в топ-15 легчайшего веса, но пока не очень известен широкой публике.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.