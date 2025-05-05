Пакьяо возвращается или нет? Зачем в ринг тащат 46-летнюю звезду

В 2021 году Мэнни Пакьяо, чемпион мира в восьми весовых категориях и просто легенда бокса, завершил профессиональную карьеру во второй раз, проиграв кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей. Пакьяо выглядел плохо, так что уход был логичным. Но спустя четыре года Пакмэн возвращается и в 46 лет будет биться за титул чемпиона WBC в полусредней весовой категории с Марио Барриосом.

Сам Пакьяо ничего не говорил, ожидается, что это будет сделано после того, как на Филиппинах пройдут выборы в Сенат. Это будет 12 мая. Зато глава WBC Маурисио Сулейман уже анонсировал возвращение легенды: «По состоянию на сегодня Барриос собирается провести бой с Пакьяо в июле. Это невероятный бой. Впервые Мэнни стал чемпионом мира в наилегчайшем весе. И завоевал он именно наш пояс — по версии WBC. А сейчас он хочет завершить карьеру в статусе чемпиона WBC. И он будет драться в полусреднем весе».

Также Сулейман сообщил, что Пакьяо прошёл медицинскую проверку и есть разрешение на бой от Атлетической комиссии штата Невада. Так что высока вероятность того, что Мэнни вернётся на ринг. Выборы в Сенат в его случае больше похожи на формальность. Он и до того был в Сенате, заседал в местном Конгрессе, а параллельно проводил бои, так что в случае победы должность не станет преградой.

Что делал Пакьяо в последние четыре года после того, как завершил карьеру? Сначала подался в политику и попытался стать президентом Филиппин, однако проиграл на выборах — третье место с 6,81% голосов избирателей. Тогда пошли первые слухи о потенциальном возвращении Мэнни на ринг, а сам он готов был драться и с кем-то из мира ММА и даже нацеливался на победителя боя Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Были и выставочные бои. Но в итоге Пакьяо поставил перед собой другую цель — поучаствовать в Олимпийских играх в Париже. Национальный комитет Филиппин просил для боксёра уайлд-кард, однако идея провалилась. МОК отказал Пакьяо из-за нарушения возрастного ценза в 40 лет, а Мэнни на тот момент было 45.

Мэнни Пакьяо Фото: FRANCIS R. MALASIG/EPA/ТАСС

В 2023 году Пакьяо говорил о реванше с Флойдом Мейвезером, вызывал на бой Джервонту Дэвиса, а в начале следующего года вдруг неожиданно начала закручиваться история с потенциальным боем Мэнни и Конора Макгрегора. Ирландец планировал драться с Пакьяо в декабре, но, как в последнее время это часто бывает с обещаниями Макгрегора, всё затихло. Зато Мэнни в 2014-м всё же подрался — с бывшим чемпионом мира по К-1 Рукией Анпо на турнире Rizin. А незадолго до этого впервые стали говорить о бое Пакьяо с Барриосом за титул WBC. Разумеется, с подачи Маурисио Сулеймана, которому эта идея понравилась.

Постоянные разговоры о возвращении Пакьяо говорят нам о том, что, скорее всего, Мэнни хочется быть востребованным там, где он сделал себе имя. Разумеется, есть и финансовый вопрос, однако вряд ли он играет ключевую роль, раз Пакьяо собирался на Олимпиаду. Возможно, отчасти это тщеславие и нежелание объективно воспринимать реальность. По-хорошему Пакьяо начал сильно сдавать ещё с 2011 года и даже затянул с уходом, но возможность превзойти достижение Джорджа Формана и снова быть на слуху перекрывает реальность для Мэнни.

Да, Марио Барриос — это далеко не самый топовый чемпион, которого мы видели в полусреднем весе, однако он высокий, неплохо бьёт и, самое главное, на 17 (!) лет младше Пакьяо. Каким бы Мэнни ни был топом в своё время, тут много факторов не в его пользу. И возраст — главный из них. Даже в том самом прошлогоднем бою с Анпо Пакьяо выглядел не очень здорово.

Тут ещё важно учитывать, что советник экс-чемпиона Шон Гиббонс отрицал возвращение Мэнни: «Поединков с участием Мэнни Пакьяо не будет [в этом году]. Эти сообщения о бое с Марио Барриосом не соответствуют действительности. 12 мая Мэнни станет баллотироваться на пост сенатора Филиппин. По окончании этих выборов у него будут другие выборы. После этого он решит, стоит ли возвращаться в бокс. Вот и всё. Выборы — самое важное в его жизни. Не бокс. Разговоры о бое с Марио Барриосом велись последние полтора года. Вообще не представляю, почему сейчас ходят эти слухи».

Но Гиббонс же ранее называл Мэнни «современным Джорджем Форманом, Арчи Муром и Бернардом Хопкинсом» и не исключал возвращения.

Мэнни Пакьяо Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/ТАСС

В любом случае, если Пакьяо и правда вернётся, болельщики, конечно, поболеют за Мэнни и будут верить в то, что он сотворит чудо и историю, однако попытки зацепиться за прошлое редко получаются удачными. Барриоса возможно переиграть, а природу, скорее всего, нет. Но вопрос — действительно ли Мэнни хочет снова биться за титул?