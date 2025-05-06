«Ненавижу таких соперников». Большие бои в боксе — сплошное разочарование

За прошедшие выходные в боксе прошло сразу три крупных ивента, которые возглавляли большие бои. Вывески были впечатляющими: Райан Гарсия — Ролли Ромеро, Девин Хейни — Хосе Рамирес, Теофимо Лопес — Арнольд Барбоза, Сауль Альварес — Уильям Скалл, Наоя Иноуэ — Рамон Карденас. Когда болельщик смотрит на календарь боёв и видит, что на одной неделе бьются такие звёзды, то, разумеется, ожидает, хорошего зрелища. К тому же под нью-йоркский кард задумали отличную идею с проведением турнира на знаменитой «Таймс Сквер».

Но в итоге после этого турнира обсуждались две вещи — 110 ударов, которые на двоих выбросили Хейни и Рамирес, и апсет в бою Ромеро и Гарсии. Про провал Райана разговоров меньше — так бывает, боксёр выступил не так, как от него ждали, но ожидания от Гарсии были слегка завышены на фоне его выступления в бою с Хейни год назад. Как правило, если у «золотого мальчика» не проходит его левый хук, то начинаются проблемы. С Девином это работало, а с Ромеро Гарсия и сам упал, пропустив слева. Зато перформанс Хейни встретили дружной критикой. Девин отрабатывал все 12 раундов в формате спринтера-аутфайтера, который постоянно бегал по рингу, и в итоге после поединка болельщики и не только упражнялись в остроумии.

Бой Хосе Рамиреса и Девина Хейни Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Боец UFC Терренс Маккинни предлагал свести Хейни с Шакуром Стивенсоном, чтобы узнать, кто быстрее бегает. А Диллон Дэнис отметился таким твитом: «Хочу поблагодарить Девина Хейни за чудо, за то, что мой мальчик, который 34 года провёл в инвалидном кресле, наконец-то встал и выключил телевизор, когда транслировали твой бой».

А Тимоти Брэдли раскритиковал и ивент, и Хейни, заявив, что тот начал бояться ударов после встречи с Гарсией: «ПТСР существует. Девин выглядел настолько напуганным. Я смотрел и думал: «Чувак, тебя к бою готовил Усэйн Болт?» Я был очень зол из-за этого ивента. Чувствовал себя чуваком, который просто зря потратил кучу времени».

Скорее всего, похожим образом чувствовали себя многие болельщики, которые включали турнир. А дальше был турнир с главным боем Канело — Скалл. Ещё один кошмарный поединок по всем статьям: ни нерва, ни зрелищности, ни динамики, ни попыток хоть немного взвинтить темп. На выходе 111 точных попаданий (на один удар опередили) и антирекорд по выброшенным ударам — всего 445. За всю историю подсчётов это самый низкий показатель для 12-раундового боя. Канело при этом выбросил всего 152 удара. Для сравнения, в бою с Эдгаром Берлангой у мексиканца было 464 выброшенных удара и 201 попадание.

Скалл напомнил истину — стили делают бои. Кубинец отбился в таком стиле, что боя не получилось, но заявил, что считает себя победителем: «Ну да. Чувствую, что победил. Уже после пятого раунда я побеждал. Именно по этой причине я и продолжил драться так, как начал. Говорят, я слишком много двигался. Однако я не просто двигался. Мои контратаки были эффективнее. Уважаю Канело. Но ведь он нанёс меньше ударов, чем я. И он был менее эффективен. Вы же и сами знаете, что это и есть главный принцип кубинского бокса – ударить и не пропустить в ответ. В этом вся суть кубинской школы бокса».

В принципе, имеет право, потому что Хейни бился примерно так же и победил. Это большая проблема — бои несмотрибельны, их тяжело оценивать, поэтому где-то за боксёра может сыграть имя. Проблему подсветил ещё после боя Хейни российский чемпион мира Бахрам Муртазалиев: «После вчерашних боёв всё предельно ясно: современный бокс — это не про удары, а про то, кто громче всех кричит и больше всех критикует своего противника. Удары? Просто формальность, чтобы не забывать, что это спорт».

На самом деле Канело выглядел лишь немногим лучше. За досрочкой идти Сауль не захотел, поэтому прессинговал без ударов, иногда бросал панчи по корпусу и не позволял себе лишний раз напрягаться. Однако всё списал на Скалла: «Вот почему я не люблю драться с бойцами такого типа. Они выходят в ринг выживать. Надеюсь, 12 сентября будет другой бой. В такого рода поединках всякое возможно. Как по мне, это был скучный бой. Он не пытался выиграть, а старался выжить. Ненавижу таких бойцов».

Бой Сауля Альвареса и Уильяма Скалла Фото: Richard Pelham/Getty Images

Да, надо сказать, что до этого далеко не самой зрелищной вышла и дилогия Тайсона Фьюри с Александром Усиком, но там были нерв и напряжение, не было такого, что хотя бы один из боксёров просто лениво двигается по рингу и изредка выбрасывает удары. Позорной статистики в этих боях тоже не наблюдалось. Наоя Иноуэ с Карденасом тоже не отбывали номер. Значит, проблема в тех, кто, прикрываясь эффективным стилем, делает бои ужасными.

Когда-нибудь Турки Аль аш-Шейху надоест, что большие турниры на его деньги собирают не PPV, а критику. И Хейни со Скаллом делают этот момент всё ближе. Несколько лет назад проблемой бокса было то, что топовых вывесок почти нет, лучшие не дерутся с лучшими. Теперь другая проблема — эти лучшие зачастую просто отбывают номер даже в боях с топ-соперниками. И не факт, что нынешняя ситуация лучше. Кто будет спасать положение?