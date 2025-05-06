Белал — скучнейший чемпион. Почему титул Мухаммада мешает всем

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена. В дивизион уже давно рвётся Ислам Махачев, который рассчитывает повесить на свои плечи второй пояс. Но пока дорога закрыта. А всё потому, что россиянин не может драться с Мухаммадом, с которым хорошо дружит и часто тренируется вместе. Поэтому, как бы обидно это ни звучало для Белала, Ислам заинтересован в его поражении. И, кажется, не он один.

Назвать титул Мухаммада незаслуженным просто невозможно. Боец попал в UFC в далёком 2016 году. И с тех пор последовательно шёл к своей цели. Сначала на пять побед пришлось аж три поражения. В тот момент могло показаться, что никакими титульными амбициями и не пахнет. Но Белал продолжил прогрессировать и вышел на победную серию. 11 боёв без поражений – 10 удачных и один завершился ноу-контестом. В том поединке с Леоном Эдвардсом роковым оказался тычок в глаз. Однако после той осечки, если так можно назвать подобный результат, успел шесть раз поставить соперников в тупик. Вот только общая статистика Мухаммада выглядит довольно скучно.

Сейчас рекорд чемпиона – 24-3 (1 NC). И 20 из 27 поединков завершились именно решением судей. 18 побед и два поражения. В UFC удосрочить соперников получилось лишь трижды. Показательные цифры. Мухаммад не спешит, действует осторожно в октагоне. Конечно, можно совершенно справедливо констатировать, что Белал является настоящей кардиомашиной. Мухаммад легко выдерживает любую дистанцию – и в три, и в пять раундов. А главное, он в нужный момент понял, что в современных реалиях лучшей лиги на планете результат всё-таки часто приводит к поясу. Например, огромное количество решений подряд никак не помешало Мерабу Двалишвили завоевать и удерживать чемпионский титул.

Белал Мухаммад Фото: Mike Roach/Getty Images

Проблема в том, что мало кто рад такому чемпионству. В том числе и боссы UFC. Они уже давно соскучились по Конору Макгрегору, который был идеальным шоуменом. А Белал для них – практически антипример обладателя титула. Тот же Мераб, пусть и забирает все поединки решениями, всегда привлекает к себе внимание. За пределами октагона он выкидывает нестандартные поступки, которые находятся на грани: пробивает лбом лёд, снимает швы перед боем садовыми ножницами, конфликтует с фанатами. Но это и привлекает в нём. А ещё Двалишвили стал развлекаться в клетке. Например, в партере может себе позволить поцеловать соперника в спину. И, естественно, разгневать оппонента, однако порадовать публику.

Белал больше похож на Магомеда Анкалаева. Тихоня и молчун, который пытается «искусственно» переделаться в трэш-токера. Но складывается ощущение, что посты за обоих просто пишут, а на пресс-конференциях парни из себя буквально выдавливают шутки и оскорбления. Поэтому фанаты откровенно не верят в такое поведение Мухаммада.

Белал Мухаммад Фото: Mike Roach/Getty Images

Мешает Мухаммад и Махачеву. Ислам действительно заслужил возможность подраться за второй пояс. Однако опуститься в категорию ниже для него попросту невозможно. Весогонки россиянина и без этого становятся всё опаснее с каждым боем. А теперь Белал закрыл для Махачева дорогу в полусредний вес. Прыгать через дивизион Ислам совершенно точно не станет. Да и вряд ли такую инициативу поддержали бы боссы UFC. А самый страшный сон россиянина заключается в том, что Белал с его стилем вполне может стать доминирующим чемпионом. И тогда мечты Махачева о втором поясе будут разбиты. Конечно, Мухаммад заговорил о возможном переходе в средний вес. Но всё это находится лишь на уровне разговоров.

Поединок Белала на UFC 315 важен не только для самого чемпиона. От результата боя напрямую зависит будущее чемпиона. И если Мухаммад победит, то полусредний вес может в ближайшее время так и не выйти из застоя, который образовался.