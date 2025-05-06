Пётр Ян на перепутье. Большой реванш или бой с проспектом — титульник может уплыть

Пётр Ян – один из самых ярких бойцов UFC из России. Поэтому к нему приковано постоянное внимание аудитории. А сейчас будущее Беспощадного вызывает ещё больше вопросов. Совсем недавно он бросал вызовы – рассчитывал получить реванш с Мерабом Двалишвили или Шоном О’Мэлли, противостояние с Умаром Нурмагомедовым. Но все эти варианты в итоге так и остались на бумаге. И всё-таки пока определённости нет от слова «совсем». У Яна снова два пути, которые можно выбрать. Правда, оба выглядят довольно опасными с точки зрения чемпионской гонки.

Один из оптимальных вариантов – Сэндхаген. Кори готов драться с россиянином уже в самое ближайшее время. А ещё американец действительно подобрался к тому, чтобы считаться одним из главных претендентов. А всё потому, что за пять последних боёв он отправил в свою копилку четыре победы. Единственное поражение за этот отрезок пришлось на поединок с Умаром. И Нурмагомедов победил лишь единогласным решением судей. Но Сэндхаген совершенно точно потрепал россиянина.

А ещё Кори смотрится выгодно с точки зрения того, что это реванш. И можно закрыть красивую историю с четвёртым (!) номером своего дивизиона со счётом 2-0 по поединкам. Первый бой Ян забрал единогласным вердиктом. Однако стоит отметить, что Сэндхаген с тем поражением не особенно согласен: «Ян, я принял тот бой на четырёхнедельном уведомлении, на твоей территории – у меня был всего месяц на подготовку, и ты действительно очень хороший боец. На это нужно больше времени. Не говоря уже о том, что я выигрывал тот бой до момента, пока он не попал по мне этим своим странным сумасшедшим ударом с разворота, который я больше не позволю ему повторить. Не нужно делать вид, будто тот бой был в одну калитку, потому что я вёл по ходу поединка до того, как он уронил меня в конце третьего раунда».

А ещё Сэндхаген придумал, как сделать так, чтобы на кону в этом поединке всё-таки стоял пояс. Пусть и не чемпионский: «Мне нравится Ян. Мы из одного теста, знаю, он тоже это чувствует. Он жёсткий и злой в бою, как и я. Если и драться с Яном, если я не получу титульный бой, то было бы здорово разыграть титул BMF в нашем бою».

Кори Сэндхаген Фото: Josh Hedges/Getty Images

Есть и второй вариант. Соперником Яна может стать проспект Маркус Макги. Правда, эта опция выглядит не такой привлекательной. Боец по прозвищу Маньяк успел провести в UFC четыре поединка, причём все завершил победами. Трижды Маркус финишировал соперников досрочно. Он умеет классно работать и в стойке, и в партере. Поэтому вполне можно рассчитывать на яркий и зрелищный бой. Правда, кто-то может поспорить с тем, что Макги называют проспектом. Американцу уже 34 года! Но при этом можно смело говорить, что свой потенциал на максимум он пока не раскрыл.

Ян, более того, уже подтвердил свою готовность к этой битве: «Это не обман. Я хочу быть активным в своей спортивной карьере, я хочу драться. Мы пытались получить бой в Азербайджане с Умаром, но у него травма, и он не может драться ни в июне, ни в июле, и будет готов только в октябре. Я не могу ждать до октября. В октябре будет уже год, как я не дрался. Если никто из топ-10 не может драться, я буду драться с Макги. Если он готов – мы это сделаем и покажем большое шоу».

Оба варианта выглядят для Яна достаточно опасными. И нужно понимать, что поражение поставит крест на чемпионских амбициях. Слишком уж подвешенным выглядит положение дел. Осечка с Сэндхагеном откроет дорогу к претендентству именно для Кори. Правда, возможно, ему придётся сначала провести реванш с Умаром. А поражение от Макги просто оставит за бортом Петра. Поэтому каждый из вызовов таит в себе серьёзную опасность. Особенно на фоне того, какую форму набрали оппоненты.

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

Но в этом и есть Пётр. Ян не собирается ждать слишком долго. Он хочет быть активным, драться. И, складывается ощущение, остался всего лишь один шаг, чтобы добраться до титульного шанса. Поэтому поединки с Сэндхагеном и Макги – интересные опции. Осталось лишь дождаться того, какой выбор сделает сам россиянин.