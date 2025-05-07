Самый недооценённый российский боксёр. Абдуллаев идёт за поясом Ломаченко

В ночь с 10 на 11 мая в США состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира один из важнейших поединков в карьере проведёт российский боксёр Заур Абдуллаев. Второй номер рейтинга IBF в лёгком весе разделит ринг с непобеждённым американцем Рэймондом Муратальей, который располагается на четвёртой строчке. Этот поединок будет носить особый статус, победитель станет обязательным претендентом на бой с обладателем пояса – Василием Ломаченко.

Заур Абдуллаев родился в Ставропольском крае, но вырос и начал заниматься спортом в Дагестане. И, естественно, начинал свой путь в спорте с вольной борьбы, после чего увлёкся боксом. При этом как профессионал Заур состоялся на Урале, в 2017 году он примкнул к RCC Boxing Promotions и большинство своих поединков провёл на турнирах в Екатеринбурге и Челябинске.

Абдуллаев начинал с битв с джорнименами и такими же неопытными боксёрами, однако довольно быстро уровень оппозиции у Заура стал расти, чему способствовали уверенные и яркие выступления. Уже в седьмом бою на профессиональном ринге он провёл поединок в карде турнира, который возглавил Александр Поветкин, а в соперники российский боксёр получил опытного филиппинца Роберто Гонсалеса с рекордом 27-3. Заур финишировал оппонента в седьмом раунде, и, начиная со следующего боя, стал боксировать за локальные титулы.

С рекордом 11-0 и с чемпионским поясом WBC Silver в активе Абдуллаев получил самый большой вызов в карьере – поединок за титул чемпиона мира WBC против Девина Хейни. Заур впервые боксировал за пределами Урала, более того, россиянин выступил на арене Театра «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Однако это был не день Абдуллаева. После четырёх раундов бой был остановлен, Девин полностью доминировал в ринге, разгромно выигрывал по очкам и сломал Зауру орбитальную кость, после чего россиянин не сумел продолжить поединок.

После тяжёлого поражения Заур взял паузу на год, вернулся домой, восстановился и морально, и физически, и начал новый поход за титулом чемпиона мира. Абдуллаев прошёл крепких Павла Маликова и Жору Амазаряна, одолел бывшего чемпиона мира Деяна Златичанина и финишировал в 12-м раунде звёздного Хорхе Линареса – ещё одного бывшего чемпиона мира, который отправлял в нокдаун самого Ломаченко. Да, россиянин вновь вернулся к боям на родине, однако при этом оппозиция у Заура была вполне себе мирового уровня. Если бы наших боксёров не отстранили на время от титульных поединков и не исключили бы из мировых рейтингов, то Абдуллаев добрался бы до ещё одного шанса биться за пояс гораздо раньше, так как после победы над Линаресом был обязательным претендентом на титул WBC, которым владел всё тот же Хейни.

Девин Хейни — Заур Абдуллаев Фото: Anthony Geathers/Getty Images

Но путь к чемпионскому бою получается у Абдуллаева более тернистым. В октябре прошлого года Заур оспорил вторую строчку в рейтинге IBF в поединке против Хуана Хавьера Карраско. Бой должен был состояться в Челябинске, однако Карраско не смог покинуть Аргентину, и Заур согласился провести его на родине Хуана. Россиянин заставил угол аргентинца выбросить полотенце в 12-м раунде и забрался на вторую строчку в рейтинге IBF. Первая на данный момент вакантна, а значит, Абдуллаев оказался в рейтинге сразу после Ломаченко. Но Василий пока находится в раздумьях над своим спортивным будущим, и поэтому россиянину предложили провести претендентский поединок с непобеждённым Рэймондом Муратальей.

Абдуллаев – один из самых недооценённых российских боксёров. Заур не самый медийный, к нему многие спешат приклеить клише «домашнего» спортсмена. Однако если посмотреть на уровень оппозиции Абдуллаева, то он гораздо выше, чем, например, у того же Муратальи. Заур проходил крепких оппонентов, бывших чемпионов мира, никогда не отказывался от поединков и соперников. Даже когда по вине Карраско бой не состоялся в Челябинске, россиянин отправился на территорию соперника и добыл там яркую победу.

Да, бой с Хейни россиянин провалил, но это было шесть лет назад, тогда Зауру банально не хватило опыта. Сейчас же его – хоть отбавляй, Абдуллаев неоднократно доказывал свою состоятельность на самом высоком уровне. У него хорошие габариты для лёгкого веса, рост и размах рук позволяют работать с дистанции, чем Абдуллаев пользуется: джеб в его арсенале занимает одно из ведущих мест. При этом Заур обладает хорошей физической силой и умеет плотно прикладываться не только передней рукой.

Отличительная черта Заура – дисциплинированность. Вы никогда не увидите у него опущенных рук или чего-то подобного. Он всегда плотно перекрыт блоком, из которого моментально умеет переходить в атаки, всегда сконцентрирован и не делает никаких лишних движений. У Заура отличный футворк и хорошая скорость, при этом нет абсолютно никаких проблем с функциональной подготовкой: Абдуллаев держит высокий темп и в поздних раундах, о чём говорят нокауты в чемпионских отрезках.

Заур не так часто фигурирует в СМИ, не очень активно ведёт социальные сети, и, по всей видимости, не сам, возможно, поэтому Абдуллаев не так известен широкой публике. Но при этом спортивные показатели говорят сами за себя: Заур — один из самых топовых российских боксёров-профессионалов на сегодняшний день. Впереди у него важный бой, победа над небитым Муратальей, да ещё и на его территории, позволит Абдуллаеву вновь претендовать на чемпионский пояс. А дальше — только большие бои и вызовы.