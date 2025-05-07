Шевченко — звезда уровня Ронды. Такого величия мы не увидим ещё очень долго

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. В соглавном событии турнира Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе. Соперница Пули — француженка Манон Фиоро. И фанаты смешанных единоборств ждут очередного яркого зрелища. Иного и быть не может, когда в октагон выходит Шевченко. Валентина давно переписывает историю UFC и MMA. А теперь она получит прекрасную возможность в очередной раз доказать своё величие.

Валентина далеко не сразу оказалась в UFC. Сначала на её профессиональном пути было 12 боёв в других организациях. За это время Пуля наколотила рекорд 11-1, а ещё имела за спиной огромное количество достижений в муай-тай, кикбоксинге и тайском боксе. Единственное поражение за это время пришлось на противостояние с американкой Лиз Кармуш. Да, будущей звездой Bellator. Но оно сделало Шевченко лишь сильнее. И в 2015 году Валентина наконец-то подписала свой контракт с UFC – оказалась в лучшей лиге на планете.

На поединки девушка выходила с двумя флагами – России и Кыргызстана. Она родилась в городе Фрунзе. Тот являлся столицей Киргизской ССР. Мама Елена является заслуженным тренером Кыргызстана по тайскому боксу, главой Федерации по этому виду спорта, а также обладательницей чёрного пояса. Отец Анатолий три года служил на Тихоокеанском флоте ВМФ СССР. А ещё в семье есть сестра Антонина, которую прекрасно знают все фанаты смешанных единоборств. Она также выступала в топовых мировых лигах и была на слуху.

Валентина и Антонина Шевченко Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Валентина никогда не боялась громких вызовов. И за пять стартовых поединков в UFC дважды (!) билась с Амандой Нуньес. Правда, оба раза проиграла. Но сначала единогласным решением, а затем – раздельным. Бои с бразильской львицей многому научили Пулю. Она стала намного более разносторонней, опытной и опасной. Девушка перебралась в новую весовую категорию. И это принесло свои плоды. Валентина поймала кураж и выдала серию из девяти побед. Сносила соперниц на любой вкус, пять раз убирала оппоненток досрочно. А главное, уже во второй из этих битв завоевала титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе.

После серии из семи удачных побед случилась одна из самых интересных и необычных трилогий в истории женских MMA. На пути Валентины оказалась мексиканца Алекса Грассо. И мало кто мог подумать, что их противостояние затянется почти на два года. Первый бой забрала Грассо. Шевченко выглядела очень неплохо, но всё-таки допустила ужасную ошибку и проиграла удушением сзади. Второй поединок завершился ничьей раздельным решением судей. А в третьем – единогласная победа осталась за Валентиной. Конечно, остаётся ощущение, что история ещё не закрыта, поскольку в противостоянии равенство. Но пока Шевченко предстоит битва с Фиоро.

Алекса Грассо и Валентина Шевченко Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Валентина не перестаёт переписывать историю UFC. Теперь она замахивается за восьмую (!) защиту своего чемпионского пояса. А главное, Пуля пока не собирается останавливаться на достигнутом, разговоры о возможном завершении карьеры не ведутся даже в 37 лет. В женском рейтинге P4P Шевченко занимает первое место, считается главной звездой. А ещё со временем Валентина доказала, что является королевой реваншей. Она успела поквитаться и с Кармуш, и с Грассо. Единственная незакрытая история – Нуньес. Однако подраться с Львицей уже не получится – та два года назад завершила профессиональную карьеру.

Валентина написала уникальную историю в UFC. Пожалуй, с ней может в этом плане посоперничать только Ронда Роузи. Но американка уже давно положила перчатки в центр октагона. А Шевченко продолжает биться и доказывать своё величие. Теперь уже – под флагом Перу. Но и про корни тоже не забывает. И поединок с Фиоро – очередной шанс стать на голову выше всех остальных.