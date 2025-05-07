$ 8 млн — за раунд, $ 400 млн — за четыре боя. Канело больше не заслуживает таких денег

В прошедшие выходные Сауль Альварес в очередной раз напомнил миру, что он один из самых (если не самый) высокооплачиваемых боксёров планеты, а также снова подвесил вопрос — заслуживает ли он этого? Бой с Уильямом Скаллом стал для Канело первым в рамках контракта с Riyadh Season и, по идее, выполнял роль разогрева перед суперпоединком Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Однако, если верить информации из разных источников, даже за «разогревочный» бой Канело заработал более чем солидные € 80 млн. Для сравнения, в 2024-м у Сауля было два боя (с Хайме Мунгией и Эдгаром Берлангой), и, по данным Sportico, за тот год мексиканец получил примерно $ 73 млн. Разница заметна, правда? А до того Альварес отказывался биться с Дэвидом Бенавидесом за гонорар в $ 55 млн.

Сауль Альварес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Но и понятно, почему Турки Аль аш-Шейх сделал всё, чтобы заполучить Канело и возможность устраивать с ним бои. Это большое имя, которое привлекает внимание, но, похоже, этот фактор слегка переоценили. Дорогой боксёр, как оказалось, не обязательно ещё и хорошо продающий боксёр. Brunch Boxing прогнозирует, что на турнире Канело — Скалл было продано примерно 260 тысяч PPV. Это очень мало для такой звезды, как Альварес, даже с учётом того, как в последние годы падают продажи платных трансляций. К примеру, после Берланги сообщалось о 650 тысячах проданных PPV.

Да, можно посетовать на то, какой был соперник. Противостояние Канело и Берланги можно было продать, как битву Мексики и Пуэрто-Рико, а ещё у Эдгара в два раза больше нокаутов, чем у Скалла. Плюс стиль кубинца не вызывает желания обязательно включить его бой. Зато в Уильяма пришлось вкладываться. Да, он заработал не $ 80 млн, как его соперник, но неплохие для него $ 3 млн. На секундочку, это в 10 раз больше, чем он получил за предыдущий бой с Владимиром Шишкиным. Шейхи должны встревожиться — их вложения в Канело пока даже не стремятся к тому, чтобы окупиться.

Сумма контракта между Канело и Riyadh Season — $ 400 млн. Это гарантированные мексиканцу деньги, которые не зависят от продаж билетов, PPV, доходов от мерчандайзинга и рекламы. То есть сейчас, по грубым прикидкам, минута Канело в ринге стоит больше $ 200 тыс., а один раунд — $ 8,33 млн. Как считаете, есть ли тут соответствие цены и качества? Скорее всего, нынешняя версия Альвареса таких денег за заслуживает. Впереди ещё грандиозный бой с Кроуфордом, который значит, что будут грандиозные затраты. По первым инсайдам это $ 150 млн для Альвареса и $ 50 млн — для Теренса.

Однако по бою со Скаллом мы видим, что вложения шейхов в Канело пока оборачиваются весьма слабой отдачей и критикой. Получилось так, что бой со Скаллом был и неприбыльным, и несмотрибельным. Теперь есть риск, что и вложения в бой с Кроуфордом станут большим пшиком. Саудовцам нужно очень сильно постараться, чтобы отбить вложенные суммы. Устроить агрессивную раскрутку и сделать всё, чтобы создавалось впечатление того, что Канело — Кроуфорд действительно «бой века». Вариант «Альварес по умолчанию приносит много денег» не прокатил и вряд ли уже когда-нибудь прокатит. Должны помочь (в том числе отбить затраты) и Netflix, который, судя по всему, выступит бродкастером, и Дана Уайт, который будет помогать с промоушеном.

Битва взглядов Кроуфорда и Альвареса Фото: Richard Pelham/Getty Images

Для самого Канело ситуация выигрышная. У него за четыре боя почти полмиллиона в кармане, в его окружении говорят, что мексиканец совсем скоро станет первым боксёром, который суммарно заработал миллиард. Напрягаться сильно не приходится, карьера удалась. В случае чего в проигрыше только болельщики и саудовцы, решившие щедро заплатить мексиканцу. А он даже после контракта с Riyadh Season может выбить себе бой с Джейком Полом, который принесёт ещё один солидный гонорар.

Пока ставка Турки Аль аш-Шейха на Канело не оправдывается, он не выдаёт того качества, которое ждёшь от бойца, получающего $ 80 млн. Но, возможно, бой с Кроуфордом станет спасением ситуации. Иначе есть риск, что шейхи из Саудовской Аравии быстро охладеют к боксу и всё вернётся во времена, когда топовые боксёры друг друга избегают.