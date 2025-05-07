Лучшее время для российского бокса. Наши парни затмят скучных американских суперзвёзд

Мировой бокс переживает расцвет. Приход саудовских денег стал катализатором громких турниров и огненных поединков. Естественно, каждый топовый бой раскручивают на максимум. Но всё сильнее бросается в глаза, что распиаренные американские суперзвёзды проваливаются в ринге. Да, на пресс-конференциях и в социальных сетях они являются королями. На этом все их геройства и заканчиваются. Складывается ощущение, что сейчас лучшее время для того, чтобы российский бокс вышел на качественно новый уровень. Фанаты нуждаются в парнях, которые смогут закатывать яркие и зрелищные противостояния.

Первым сигналом тревоги для американского бокса стал поединок Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча. От Танка ждали яркого выступления, поскольку он считается одной из главных суперзвёзд. Но вместо этого всё превратилось в мучение, а решением судей была зафиксирована ничья. В тот момент многие начали констатировать, что американский бокс находится в упадке. Кризис зрел достаточно давно. Этот поединок стал не первым в череде невнятных от распиаренных американцев. Но затем был анонсирован турнир с участием Девина Хейни и Райана Гарсии. Казалось, что он должен перевернуть ситуацию.

Само событие было организовано промоутерами просто шикарно. Оно получилось очень смотрибельным – ринг на открытом воздухе, оживлённая улица, вой полицейских сирен лишь добавлял антуража. А самое главное, всё это было реальным, ничего не делалось специально. В такой ситуации боксёров подвозили в ринг на дорогих машинах, шоу выглядело великолепно… В ринге же всё превращалось в унылое зрелище. Начнём с того, что три главных поединка добрались до судейского решения. И это при том, что фавориты бились с аутсайдерами. Не смог удосрочить своего оппонента Теофимо Лопес, не хватило на это сил и Девину. Однако они хотя бы завоевали победу. А Райан Гарсия допустил жёсткий апсет, отработал очень слабо и проиграл Роландо Ромеро.

И на этом фоне можно просто посмотреть на то, какую красоту устраивают россияне. В центре внимания всего боксёрского мира противостояние Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, которое заходит на трилогию. Оно совершенно точно превосходит всё то, что было в мире профессионального бокса за последнее десятилетие. Шикарно показал себя Бахрам Муртазалиев, который жёстко расправился с Тимом Цзю. Всё это выглядело максимально ярко и зрелищно. На этом фоне, говоря откровенно, бои американцев выглядят блёклым зрелищем. Распиаренные суперзвёзды перестали удивлять, а где-то даже вызывают откровенные насмешки.

И теперь самое время для того, чтобы российский бокс вышел на ведущие роли. Достаточно просто посмотреть на то, как в последнее время дерутся наши лучшие представители. Например, предыдущий поединок Альберта Батыргазиева тоже добрался до судейского решения. Но там Нери Ромеро мощно потрепал россиянина. Альба дважды побывал в нокдауне, однако переломил ситуацию и смог довести дело до победы. На смену Бетербиеву и Биволу идёт Имам Хатаев, к статусу суперзвезды дивизиона Василия Ломаченко, Шакура Стивенсона и Джервонты Дэвиса рвётся Заур Абдуллаев.

Сейчас россиянам нужно активнее действовать в социальных сетях и за пределами ринга. Кажется, для активного продвижения в рейтингах и организации громких боёв не хватает именно этого. Американцы проваливаются раз за разом, когда непосредственно выходят на поединки. И такой ситуацией нужно воспользоваться. Россияне способны стать доминирующей силой в мировом боксе. На фоне кризиса американской школы это вполне реально.