Надежда австралийцев и Махачева. Маддалена сможет стать новым чемпионом UFC?

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт номерной турнир UFC 315. В главном событии вечера чемпион UFC в полусредней весовой категории Белал Мухаммад выйдет на первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена, который занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона и идёт на серии из 17 побед в ММА.

И значимость этого боя неожиданно куда больше, чем могло показаться изначально. Всё дело в первом номере pound-for-pound Исламе Махачеве, который попал в непростую ситуацию. Он давно хочет подняться в полусредний вес за вторым поясом, но прошлым летом Мухаммад спутал ему все карты, отобрав титул у Леона Эдвардса. С Белалом Ислам драться не будет, так как они в хороших отношениях друг с другом и вместе тренировались. И сейчас в лиге даже не объявляют главный бой престижного турнира UFC 317, который пройдёт на Международной бойцовской неделе. Все ждут развязки боя Мухаммад — Маддалена. Если побеждает Белал, то Махачев остаётся в лёгком весе и, скорее всего, бьётся с Илией Топурией. Если побеждает Маддалена, то Ислам станет его следующим соперником и оставит пояс в лёгком весе. Так что Махачев если не болеет за Маддалену, как вся Австралия, то хотя бы немного надеется на Джека, так как этот сценарий россиянину будет максимально выгоден.

Но при всём том, что на Маддалене такая большая ответственность, он остаётся относительно неизвестным бойцом для широкой публики. Кто он вообще такой? Джек, как и многие австралийцы, начал свой путь спортсмена в регби, однако с подачи старшего брата Джоша начал ещё ходить на бокс, а там уже полюбил единоборства. С боксёрской базой Маддалена начал заниматься бразильским джиу-джитсу, вдохновившись Вандерлеем Силвой, и стал более сбалансированным бойцом, который может нести опасность не только в ударке.

Правда, профессиональная карьера Джека началась ужасно — с двух досрочных поражений. Маддалена считает, что слишком резво стартовал, так как привык бросать самому себе сложные вызовы. Джек заявил, что был потрясён таким стартом, но на правильный путь его поставил тренер Бен Викерс, с которым он работает с 16 лет: «Помню, как разговаривал с ним по телефону, он мне сказал: «Ты намного лучше, чем показывают эти 0-2.

Возвращайся, будем двигаться вперёд и сделаем 10-2. Это наша цель». С тех пор Маддалена всё ещё не проигрывает, стал чемпионом австралийской лиги Eternal MMA, четырежды защитил пояс, получил контракт с UFC через Претендентскую серию Даны Уайта и уже накопил 7-0 под эгидой лучшего промоушена мира.

Джек Делла Маддалена Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Очень насыщенный путь, но при этом Маддалене всего 28 лет. Насколько он хорош? Как несложно догадаться, австралиец в первую очередь ставит на бокс. У него очень здорово поставлены руки, есть хорошая техника, работа по корпусу, чувствительность, и к тому же Джек обладает тяжёлым ударом. За счёт комбинационной работы он сложил уже не одного соперника, в том числе в UFC. Крепкий Рамазан Эмеев мог стать большой проблемой для Маддалены в одном из первых поединков в промоушене, однако австралиец оформил нокаут в первом раунде. При этом Джек подчёркивает, что он полноценный боец ММА, и даже в контексте боя с Мухаммадом отмечал, что хочет не просто перестрелять Белала в боксе, но и бить коленями, локтями, а если придётся, то и побороться. С ударной мощью Маддалены надо считаться в каждую минуту боя. Гилберт Бёрнс пытался устроить вязкий бой с Джеком, однако тот нашёл способ в третьем раунде нокаутировать бразильца через удар коленом в голову. Бёрнс после боя отметил, что Маддалена невероятно силён. Сабмишены, пусть и самые базовые, тоже на крайний случай есть. Это испытал на себе Рэнди Браун (его Маддалена задушил, когда ямаец упал в нокдаун) и некий Джеймс Дакетт в Cage Warriors. Но однозначно главный инструмент австралийца — бокс и умение нокаутировать.

Минусы у Джека, конечно, имеются. Во-первых, из серьёзной оппозиции у Маддалены в резюме только Бёрнс. Остальные бойцы были уровня концовки топ-15 в лучшем случае. И Гилберт, к слову, за счёт борьбы и прессинга доставил много проблем Джеку. Однако тут можно списать всё на то, что Маддалена сломал руку в бою. Но до этого были тяжёлые бои с Бассилом Хафезом, который вышел на коротком уведомлении и едва не сломал всю победную серию Джека, и с Кевином Холландом. Оба раза Маддалена выиграл лишь раздельным решением судей. В случае с Белалом нас ждёт почти классическое противостояние прессингующего борца и ударника с нокаутирующей мощью. Мухаммад — фаворит, но у Маддалены будут шансы нокаутировать чемпиона.

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена Фото: Christinne Muschi/Zuma/ТАСС

Джек отдаёт должное Мухаммаду и его прагматичности, сравнивая Белала с Жоржем Сен-Пьером, однако утверждает, что «заберёт пояс так, что все забудут о безопасном стиле». Всё это – на предельном уважении, Маддалена не фанат трэш-тока: «Я, безусловно, уважаю резюме Белала. У него была очень хорошая карьера. Очевидно, что он трудолюбивый парень, он одержал много побед, что нелегко, особенно на таком уровне. Я уважаю это. Никакой вражды нет, но я иду туда с плохими намерениями. Такова игра».

Маддалена уже успел заявить, что в случае победы готов биться с Исламом Махачевым в Австралии и взять реванш за Алексом Волкановски. Да, это не самая громкая вывеска (если она будет), однако это вряд ли волнует Ислама. Тем не менее сначала Джек Делла Маддалена должен пройти Белала Мухаммада, а это крайне сложно.