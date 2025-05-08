Дружба ценой в мечту. Как Махачеву и Мухаммаду поделить заветный пояс?

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена. Совершенно точно за этим противостоянием будет следить россиянин Ислам Махачев. А всё потому, что он хочет повесить на свои плечи второй пояс, перебраться в дивизион повыше. Но пока этому препятствует чемпионство Белала. Махачев тренируется вместе с Мухаммадом, находится в дружеских отношениях. Поэтому, как бы это ни звучало, Ислам будет ждать осечки от чемпиона.

Стоит отметить, что проблема друзей в смешанных единоборствах наметилась довольно давно. Все помнят о ситуации Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили, которые буквально отказывались сходиться в октагоне, спровоцировали руководство UFC на конфликт. Теперь же история повторяется. Правда, она выглядит не такой критичной, поскольку прыжок в новый дивизион – инициатива самого Махачева. И организация его не подталкивает к такому шагу. Напротив, лига более заинтересована в том, чтобы сохранить Ислама в лёгком весе, развивать именно его. Бои с Илией Топурией или Арманом Царукяном выглядят намного более перспективными.

При этом разные бойцы высказывают на эту проблему противоположные точки зрения. Например, Ирина Алексеева рассматривает это как бизнес. И готова выйти в клетку с другом или партнёром по команде: «Думаю, что бой Ислама и Мухаммада точно не случится. Тренируются вместе, в парах стоят, дружат. Но если им Дана Уайт скажет, что это бизнес, нужно будет смотреть. Я сижу и думаю, что смогла бы подраться с товарищем, другом по тренировке. В клетку вышли, подрались. Это спорт. Поработали, разошлись. А в жизни нормально бы дальше общались. Я бы на работу вышла даже с другом. Но интереснее, если Ислам проведёт бой с Царукяном или Топурией».

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конечно, рано или поздно Исламу может надоесть ждать. И тогда он будет переходить к решительным шагам. Однако есть ощущение, что для разрешения ситуации парням вовсе не обязательно сходиться в октагоне. Достаточно просто посмотреть на пример Алджо и Мераба. Стерлинг несколько раз сразу после поражения от Шона О’Мэлли мог потребовать незамедлительный реванш. Но вместо этого моментально принял решение о переходе в полулёгкий вес. И тем самым образом Алджамейн освободил путь своему лучшему другу. Двалишвили идеально воспользовался ситуацией и завоевал чемпионский пояс.

Мухаммад прекрасно понимает, что Махачев способен войти в историю. Поэтому не особенно хочет препятствовать другу. Однако сначала рассчитывает реализовать те цели, которые ставит перед собой. Поэтому с осторожностью заглядывает в будущее: «Верность имеет самое большое значение, так что я поднимусь вверх прежде, чем придётся драться с Исламом. Если я одержу две победы, проведу две защиты титула, я поднимусь вверх. Я смотрю на средний дивизион и вижу, что там нет для меня ничего сложного. Мы с Исламом можем один за другим стать двойными чемпионами».

Белал Мухаммад Фото: Chris Unger/Getty Images

Правда, вопрос заключается в том, что делать дальше, если у Белала вдруг не пойдёт в среднем весе. Несмотря на уверенность Мухаммада, его будущее в новом дивизионе выглядит довольно туманным. Например, на затяжной победной серии идёт Дрикус дю Плесси. А ещё есть Хамзат Чимаев, который рвётся к чемпионскому поясу. И Борз уже успел довольно неуважительно высказаться в адрес Белала. Тот разместил в социальных сетях фотографию и намекнул на переход в средний вес. Реакция Чимаева не заставила себя долго ждать: «Куда лезешь, пони?»

Победа Белала в предстоящем бою действительно сделает ситуацию подвешенной для Ислама. Скорее всего, ему придётся остаться в своём дивизионе и провести хотя бы один поединок. А вот поражение моментально определит будущее Махачева. Руководство вряд ли станет препятствовать его столкновению с Джеком.