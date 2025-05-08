Титульная гонка — только на словах. Что не так с карьерой Царукяна

Арман Царукян выступает под эгидой UFC с 2019 года, и бо́льшую часть этого времени боец повторяет, что ему нужен пояс. В начале 2025 года Царукян был максимально близок к тому, чтобы подраться за титул, но все отлично помнят, как развивалась история: травма спины, слёт с турнира за два дня до боя и упущенный титульный шанс. Дана Уайт ещё тогда заявил, что вторую такую возможность Царукян получит не сразу. Очевидно, подразумевалось, что Арману нужно подраться с кем-то ещё, сделать один-два боя и вернуться на позицию претендента в глазах UFC, и он сам с этим согласился.

Прошло уже почти четыре месяца, однако за это время Царукян не приблизился к камбэку в титульную гонку. Скорее, наоборот. В марте ему предлагали бой с Джастином Гэтжи на коротком уведомлении, но Арман не успевал согнать в лимит лёгкого дивизиона и просил сделать поединок в промежуточном весе, однако на это в UFC не пошли. А в начале мая Царукян выступил на турнире Karate Combat, где встретился с Маккашарипом Зайнуковым. Далеко не самое яркое зрелище, которое можно было увидеть на том турнире, но определённое внимание схватка привлекла, так как Арман боролся с человеком из команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Арман Царукян на Karate Combat Фото: Karate Combat

После выступления Царукян заявил, что ему «нужен ещё один парень из команды Хабиба», намекая на Махачева, и отметил, что ему всё же ближе ММА. А после турнира рассказал, что особо не афишировал схватку, чтобы избежать возможных вопросов от UFC. Следом Царукян обвинил промоушен в неуважении за то, что ему был предложен реванш с Матеушем Гамротом: «Они мне предложили бой в Абу-Даби в июле, главный бой вечера, но я отказался из-за того, что предлагали соперника, с которым я не хотел драться, ниже рейтингом. Я не видел смысла с ним драться. Только из-за денег в ММА смысла нет мне драться. Мне надо драться минимум из топ-5 или топ-6, чтобы выиграть и гарантированно драться за титул. Какой смысл драться просто так? Я — номер один, и давать кому-то подарок, чтобы с 10-м номером драться… Мне никто такой подарок не давал, когда я был топ-10. Я дрался с топ-9, топ-8, топ-7, топ-5, топ-4, пока добрался до топ-1. Я просто так своё место не хочу отдавать. Нет, UFC, наоборот, меня позлил, что такого соперника дал. Это для них, можно сказать, неуважение в мою сторону. Я достоин большего, я — номер один. Я не говорю: «Дайте мне бой за титул», но дайте мне претендентский бой. Или скажите, что «его выиграешь, и мы дадим тебе бой за пояс». Однако такой договорённости не было. Они давали того, кто был на серии поражений, представляешь? Хотя бы Хукера дали, у которого победная серия последнее время. В чём смысл драться с Гамротом? Мне этот реванш не нужен. Ему реванш нужен больше, чем мне. За что ему такой подарок?»

Такие заявления Армана выглядят спорно. Сама по себе практика назначения претендентского боя — достаточно редкое явление в UFC. Как часто говорит Дана Уайт, это бизнес возможностей, нужно ими пользоваться. Царукяну предложили человека с седьмой строчки (не с 10-й, как он говорит), который к тому же его побеждал. Не так важно, что решение было спорным, в рекорде у Армана стоит поражение. Почему бы не закрыть его? Тем более что все, кто выше Гамрота, бой с ним не принимают. Дастин Порье и Макс Холлоуэй бьются между собой, Дэн Хукер лечится, а Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи явно нацеливаются на титульный бой. К слову, Царукян считает, что в случае ухода Махачева в 77 кг он будет драться за вакантный пояс, но, скорее всего, ошибается — это будут Илия Топурия и Оливейра.

В итоге Царукян не просто бездействует, но ещё и рискует навлечь на себя гнев руководства лиги. А оно и так скептически настроено относительно Армана. В UFC любят тех, кто принимает любые вызовы, и не очень любят избирательность, которую демонстрирует сейчас Царукян. Болельщики также раскритиковали бойца, а экс-боец Джош Томсон заявил, что Арман так себя ведёт, потому что достаточно богат.

Теперь вместо возвращения в титульную гонку Царукян примет участие в ещё одной грэпплинг-схватке. Его соперником станет бывший чемпион Bellator в лёгком весе Патрики Фрейре (брат Патрисио Фрейре), а сам турнир ADXC пройдёт 31 мая в Москве. Судя по всему, в ближайшее время возвращения Царукяна в октагон ждать не приходится. Его спасает то, что сейчас в лёгком весе всё встало на паузу, однако у Армана не получится просто пересидеть и потом снова выйти на титульный бой.

Впереди него, скорее всего, не только Топурия с Оливейрой, но и Гэтжи. А простой Царукяна в ММА тем временем пошёл на второй год. Возможно, пора переключиться с грэпплинга на смешанные единоборства, иначе есть риск, что в очереди на титул впереди окажутся Хукер с Пэдди Пимблеттом, а Арман будет ждать подходящего соперника из топ-5.