Побеждает, но катится вниз. Успехи Канело не нужны никому в боксе

В ночь на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл очередной боксёрский турнир серии Fatal Fury под эгидой Riyadh Season. Главным событием вечера стал титульный бой во втором среднем весе. Звёздный мексиканец Сауль Альварес бился с кубинцем Уильямом Скаллом и победил единогласным решением судей. Конечно, Канело продолжает оформлять один удачный поединок за другим. Он давно не допускал осечек, в некоторых боях буквально «играется» с соперниками. Но продолжает складываться ощущение, что все эти проходные оппоненты не приносят ничего самому Альваресу. А Канело стремительно теряет свою спортивную ценность.

Стоит ли говорить, что поединок получился откровенно скучным? Пожалуй, все противостояния Канело после закрытия трилогии с Геннадием Головкиным были именно такими. Мексиканец спокойно действовал в ринге и доводил дело до победы единогласным судейским решением. Однако, кажется, этот бой стал апогеем. Дело в том, что многие давно упрекают Альвареса в отсутствии желания боксировать зрелищно. На пару со Скаллом он выбросил… всего лишь 111 точных ударов. И это при том, что всего атак было 445 – антирекорд для 12-раундовых противостояний. Разве такого ждут фанаты от самого дорогого боксёра? Совершенно точно – нет.

Конечно, можно сетовать на манеру работы Уильяма. Тот обещал работать дисциплинированно и внимательно, но в итоге с экватора начал откровенно «сушить» бой. Уклонения, «велосипед» по рингу – всё это мешало работать Канело в своей манере. Однако здесь возникает справедливое замечание. Топовый боксёр должен уметь «ломать» рисунок оппонента, подстраивать его под себя. А главное – находить ключи к неудобным точкам соприкосновения. Вместо этого Канело просто принял правила игры и стал методично набивать очки лёгкими ударами. Точных попаданий от мексиканца за поединок набралось всего лишь 152. Да, всего лишь чуть больше 12 за раунд. Показатель совершенно провальный. И это при том, что Канело продолжает получать высочайшие гонорары.

Стагнация Канело видна невооружённым взглядом. Боксёр продолжает побеждать, но оппозицию за последнее время вряд ли можно назвать топовой. Поэтому многие ждали от Альвареса ярких поединков и досрочек. Однако в последний раз Сауль оформлял финиш аж в ноябре 2021 года. Случилось это прямо перед противостоянием с Дмитрием Биволом. Видимо, бой с россиянином действительно стал переломным в карьере мексиканца. После этого Канело несколько раз был близок к подобному достижению. Он «ронял» соперников в нокдауны, доминировал. Но чего-то постоянно не хватало.

Всё это накладывалось на сторонние факторы. Сауль увлёкся гольфом, которому стал уделять огромное время. Пошли разговоры, что Альварес уделяет новому увлечению намного больше времени, чем тренировкам в зале. Поэтому появились вопросы относительно профессионализма. Ещё более жёстко прозвучали упрёки в злоупотреблении алкоголем. Причём они поступали сразу от нескольких источников, близких к боксёру. И поэтому досрочная победа могла снять лишние вопросы. Однако она по-прежнему остаётся недостижимой целью, а на фоне не самых топовых оппонентов ситуация лишь усугубляется.

Сауль Альварес и Уильям Скалл Фото: Richard Pelham/Getty Images

Заметно, что интерес от топовых оппонентов к фигуре Канело сохраняется. Но только потому, что мексиканец остаётся для них «денежным мешком». Не возникает никаких сомнений, что в этом заключается основная мотивация Теренса Кроуфорда. Именно с ним Сауль проведёт свой следующий поединок. Альварес топчется на месте, поэтому в спортивном плане уже не так интересен. И даже в боксёрском мире признают регресс Канело. На днях обновились мировые рейтинги. И в P4P мексиканец не смог сохранить свои позиции даже после победы. Теперь он находится на восьмой позиции. А выше Сауля расположились, например, американец Джесси Родригес и японец Дзюнто Накатани.

Канело срочно необходимо перевернуть свою карьеру. И бой с Кроуфордом может стать отправной точкой. В случае победы можно будет замахнуться на реванш с Биволом. А вот поражение станет началом конца. И после такого мексиканец вполне может задуматься о потенциальном завершении профессиональной карьеры.