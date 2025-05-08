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Карьера Сауля Канело Альвареса, проблемы, последние результаты, бой с Теренсом Кроуфордом, возможный реванш с Дмитрием Биволом

Побеждает, но катится вниз. Успехи Канело не нужны никому в боксе
Сергей Сорокин
Успехи Канело не нужны никому в боксе
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Альварес интересует топовых соперников только как «денежный мешок».

В ночь на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл очередной боксёрский турнир серии Fatal Fury под эгидой Riyadh Season. Главным событием вечера стал титульный бой во втором среднем весе. Звёздный мексиканец Сауль Альварес бился с кубинцем Уильямом Скаллом и победил единогласным решением судей. Конечно, Канело продолжает оформлять один удачный поединок за другим. Он давно не допускал осечек, в некоторых боях буквально «играется» с соперниками. Но продолжает складываться ощущение, что все эти проходные оппоненты не приносят ничего самому Альваресу. А Канело стремительно теряет свою спортивную ценность.

Собрали все главные события турнира с участием Сауля:
Fatal Fury: Канело вернул четвёртый пояс! Скалл не справился с мексиканцем
Fatal Fury: Канело вернул четвёртый пояс! Скалл не справился с мексиканцем

Стоит ли говорить, что поединок получился откровенно скучным? Пожалуй, все противостояния Канело после закрытия трилогии с Геннадием Головкиным были именно такими. Мексиканец спокойно действовал в ринге и доводил дело до победы единогласным судейским решением. Однако, кажется, этот бой стал апогеем. Дело в том, что многие давно упрекают Альвареса в отсутствии желания боксировать зрелищно. На пару со Скаллом он выбросил… всего лишь 111 точных ударов. И это при том, что всего атак было 445 – антирекорд для 12-раундовых противостояний. Разве такого ждут фанаты от самого дорогого боксёра? Совершенно точно – нет.

Конечно, можно сетовать на манеру работы Уильяма. Тот обещал работать дисциплинированно и внимательно, но в итоге с экватора начал откровенно «сушить» бой. Уклонения, «велосипед» по рингу – всё это мешало работать Канело в своей манере. Однако здесь возникает справедливое замечание. Топовый боксёр должен уметь «ломать» рисунок оппонента, подстраивать его под себя. А главное – находить ключи к неудобным точкам соприкосновения. Вместо этого Канело просто принял правила игры и стал методично набивать очки лёгкими ударами. Точных попаданий от мексиканца за поединок набралось всего лишь 152. Да, всего лишь чуть больше 12 за раунд. Показатель совершенно провальный. И это при том, что Канело продолжает получать высочайшие гонорары.

Вместо зрелища получаем антирекорды:
«Ненавижу таких соперников». Большие бои в боксе — сплошное разочарование
«Ненавижу таких соперников». Большие бои в боксе — сплошное разочарование

Стагнация Канело видна невооружённым взглядом. Боксёр продолжает побеждать, но оппозицию за последнее время вряд ли можно назвать топовой. Поэтому многие ждали от Альвареса ярких поединков и досрочек. Однако в последний раз Сауль оформлял финиш аж в ноябре 2021 года. Случилось это прямо перед противостоянием с Дмитрием Биволом. Видимо, бой с россиянином действительно стал переломным в карьере мексиканца. После этого Канело несколько раз был близок к подобному достижению. Он «ронял» соперников в нокдауны, доминировал. Но чего-то постоянно не хватало.

Всё это накладывалось на сторонние факторы. Сауль увлёкся гольфом, которому стал уделять огромное время. Пошли разговоры, что Альварес уделяет новому увлечению намного больше времени, чем тренировкам в зале. Поэтому появились вопросы относительно профессионализма. Ещё более жёстко прозвучали упрёки в злоупотреблении алкоголем. Причём они поступали сразу от нескольких источников, близких к боксёру. И поэтому досрочная победа могла снять лишние вопросы. Однако она по-прежнему остаётся недостижимой целью, а на фоне не самых топовых оппонентов ситуация лишь усугубляется.

Сауль Альварес и Уильям Скалл

Сауль Альварес и Уильям Скалл

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Заметно, что интерес от топовых оппонентов к фигуре Канело сохраняется. Но только потому, что мексиканец остаётся для них «денежным мешком». Не возникает никаких сомнений, что в этом заключается основная мотивация Теренса Кроуфорда. Именно с ним Сауль проведёт свой следующий поединок. Альварес топчется на месте, поэтому в спортивном плане уже не так интересен. И даже в боксёрском мире признают регресс Канело. На днях обновились мировые рейтинги. И в P4P мексиканец не смог сохранить свои позиции даже после победы. Теперь он находится на восьмой позиции. А выше Сауля расположились, например, американец Джесси Родригес и японец Дзюнто Накатани.

Канело срочно необходимо перевернуть свою карьеру. И бой с Кроуфордом может стать отправной точкой. В случае победы можно будет замахнуться на реванш с Биволом. А вот поражение станет началом конца. И после такого мексиканец вполне может задуматься о потенциальном завершении профессиональной карьеры.

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