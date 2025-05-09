Русский танк не сломать. История Сергея Щербакова — героя войны и легенды бокса

В июне 1941 года советские граждане, независимо от регалий, статуса в обществе и рода деятельности, были вынуждены объединиться, когда в их страну пришла война. Спортсмены, в том числе представители единоборств, разумеется, не стали исключением и тоже выдвинулись на фронт. Одним из них стал Сергей Семёнович Щербаков, которому на момент начала Великой Отечественной войны было 23 года.

Жизнь до похода на фронт

Щербаков родился в 1918 году. После школы он отправился работать токарем на заводе «Авиахим», а параллельно занимался акробатикой, где получил первый разряд. В бокс Сергей полноценно пришёл только в 18 лет благодаря старшему брату — Вячеславу Щербакову. До этого были попытки, однако тренировки будущему герою не нравились. Спустя три года плотных занятий этим видом спорта Сергей стал бронзовым призёром чемпионата СССР, ещё через год улучшил результат и взял серебро. Казалось бы, впереди открываются отличные перспективы, но с ними пришлось повременить.

Начало войны, уход на фронт

Щербаков мог остаться в тылу на заводе, но решил пойти добровольцем на войну от общества «Динамо». В мемуарах он писал: «Вопрос о том, идти ли в армию, не стоял передо мной. Вопрос заключался в том, как сделать это побыстрее». Физически развитый парень, конечно, войскам пригодился. Сергея взяли в бригаду, которая должна была отправляться в тыл врага и устраивать там взрывы. Щербаков вспоминал, что поначалу диверсионные операции шли хорошо, однако постепенно немцы стали понимать, где расположился отряд, и потихоньку начали блокировать окружающую территорию. Группа была близка к провалу, но вовремя отступила, а потом дождалась помощи в виде еды и снаряжения.

В ходе операций, которые шли каждый день, Щербаков потерял двух друзей — Сергея Рогачёва и Сергея Корнилова. Они втроём уходили на фронт и договорились, что в случае чего тот, кто выживет, должен будет сообщить близким неприятные новости. Эта доля выпала на Щербакова. Тогда же Сергей вместе с товарищами получил задание вытащить раненого бойца Несынова через линию фронта. За две недели группа преодолела более 100 км и уничтожила поезд из 27 вагонов, а главное, успешно выполнила задачу.

Сергей Щербаков на занятиях по боксу в ГЦОЛИФК Фото: gtsolifk.ru

В июне 1942-го Щербаков вернулся в Москву, а вскоре был переправлен на Кавказ. Пока часть, в которой служил Сергей, стояла в Тбилиси, он даже поучаствовал в местных турнирах по боксу, стал чемпионом города. В декабре того же года Щербаков вынужденно руководил операцией — советские войска пытались накрыть немецкие доты.

«Когда мы подползали к следующему доту, я вдруг почувствовал страшный удар – оторвало ногу! Еле слышно говорю: «Гриша! Ногу оторвало!» Он быстро подполз, посмотрел, пощупал: «Есть нога!» Попытался снять сапог. Не удалось», — вспоминал Щербаков, как ему попал осколок.

Даже с раной задание было выполнено, и Сергей с товарищами вернулся к своим. В мемуарах спортсмен писал, что когда его транспортировали в госпиталь, то мысль была только об одном: «А как же бокс? Как с повреждённой ногой заниматься боксом?»

У Щербакова началась флегмона, он сначала вообще не чувствовал ногу, а потом она распухла, и ему казалось, что она весит 100 кг. Врачи видели единственный выход в ампутации, однако Сергей просил сделать что угодно, но не лишать его ноги, потому что бокс для него — это всё. Врачи предупредили, что в случае гангрены будет летальный исход, и провели операцию: «В ногу кто-то сильно, но не особенно больно бьёт кувалдой. Вдруг мозг прорезала мысль. Ведь до операции я лежал на спине, а теперь — на груди! Кое-как обернулся, вижу, на месте ноги — ворох ваты. Всё ясно — ноги нет, её отрезали. На глазах выступили слёзы. И тут я заметил, что из вороха ваты торчит пятка. Моя пятка! Ура! Значит, нога цела! Невозможное сделали врачи, но ногу сохранили. И слёзы на глазах не исчезли».

В январе 1943 года Щербаков был награждён медалью «За боевые заслуги» за подрыв коммуникаций в тылу противника, ранение и взятие высоты. Спустя два месяца Русский танк также получил медаль «За отвагу» за уничтожение поезда, доставку продуктов в тыл противника, а также за вынос раненого товарища на себе через линию фронта. Кроме того, он был отмечен орденом Отечественной войны I степени и получил «Знак почёта». Разумеется, вернуться на фронт он не смог, так как был демобилизован из-за ранения.

Медаль Сергея Щербакова Фото: gtsolifk.ru

Возвращение в бокс, Олимпийские игры

Щербаков грезил возвращением в ринг, однако скепсиса на этот счёт было достаточно. Даже в больничной палате он пытался становиться в стойку, разрабатывая ногу, которая после операции почти не сгибалась. Восстановление было долгим, но упорство и характер Сергея сделали своё дело. Сразу после выписки из госпиталя Щербаков вернулся в спортзал, ещё через два месяца сделал то, что не успел до войны — стал чемпионом СССР по боксу. И позже удерживал это звание на протяжении 10 лет, не проигрывая титул с 1944 по 1953 год. Никому другому этого сделать не удавалось. Именно Сергей стал символом советского бокса в те годы.

Помимо внутренних турниров, Щербаков успел застать и начало олимпийской эпохи советского бокса. В 1952 году он отправился в Хельсинки на Олимпиаду, где дошёл до финала и проиграл поляку Зыгмунту Хыхле. В мемуарах Сергей, которого порой называли Русским танком, писал, что судьи из Ирландии и Италии засуживали боксёров из СССР, однако сразу после поражения оправданий не искал: «Надо было уверенно навязывать свою волю, а не ждать удобного момента».

Сергей Щербаков на войне Фото: gtsolifk.ru

Выступление сборной СССР по боксу на Олимпиаде признали неудачным — ни одного золота, тогда как США стали первыми в зачёте. Но фактор судейства тоже учитывался. Спустя год после дебютных Игр Щербаков отправился на чемпионат Европы в Польшу, где тоже добрался до финала и встретился там… с Хыхлой. В этот раз советский спортсмен выступил увереннее, бой продлился все три раунда и должен был завершиться победой Сергея, однако судьи вновь отдали победу поляку. Такой результат ошеломил даже Хыхлу, который передал букеты, которые ему дарили как победителю, своему сопернику. Даже польская делегация подала на протест на результат, который в итоге был отклонён — Щербаков остался серебряным призёром.

После двух серебряных медалей Щербаков выступил на чемпионате СССР, выиграл в 10-й раз и перешёл на работу тренером, где тоже преуспел. Он стал главным тренером сборной СССР, повёз её на Олимпиаду-1956 в Мельбурне, где команда завоевала три золотые медали и обошла США и Великобританию, взявших по две высшие награды.

Сергей Щербаков Фото: gtsolifk.ru

Сергей Семёнович Щербаков умер в 1994 году, в возрасте 75 лет, и запомнился героем войны и настоящим бойцом на ринге. В своих мемуарах «Записки боксёра» он оставил «Кодекс Сергей Щербакова» для будущих поколений боксёров: