Не Белалом единым. Почему UFC 315 нельзя пропускать

Дата и время турнира UFC 315

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале, Канада, на «Bell Center» пройдёт большой номерной турнир UFC 315. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет опасный австралиец Джек Делла Маддалена. Этот бой повлияет не только на полусредний дивизион, но и на расклады в лёгком весе, где Ислам Махачев подвис и ждёт развязки. В случае победы Маддалены россиянин поднимается в 77 кг за вторым поясом.

В соглавном событии турнира Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе. Впереди новый вызов — не побеждённая в UFC француженка Манон Фиоро. И Шевченко считается андердогом.

Кроме того, в Канаде выступит легендарный Жозе Альдо. После возобновления карьеры бразилец принимает бои с не самыми громкими соперниками и на этот раз будет биться с местным бойцом Айманном Захаби. Он входит в топ-15 легчайшего веса, однако не очень известен широкой публике. Тем не менее Альдо готов дать шанс канадцу подняться в рейтинге.

В карде также есть такие бойцы, как Алекса Грассо, Бенуа Сен-Дени, Ион Куцелаба, Бекзат Алмахан (в дебюте уронил в нокдаун Умара Нурмагомедова) и талантливый Навахо Стирлинг.

Начало турнира — в 1:30 мск. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск. Главный бой вечера состоится не ранее 7:30 мск.

Прямая трансляция UFC 315

Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 315

Основной кард:

Предварительный кард:

Майк Мэлотт — Чарли Радтке;

Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс;

Модестас Букаускас — Ион Куцелаба;

Навахо Стирлинг — Иван Эрслан;

Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;

Даниэль Сантос — Чон Ён Ли;

Брэд Катона — Бекзат Алмахан.

Материалы о турнире UFC 315 и его главных звёздах:

Прогнозы на главные бои турнира UFC 315

Член Зала славы UFC, легендарный Жорж Сен-Пьер склоняется к тому, что Белал Мухаммад обладает большим арсеналом для победы.

«У Белала есть всё. Он хорош везде, и у него стиль, который сбивает людей с толку, особенно в стойке. Джек на подъёме. У него хороший импульс, он идёт на победной серии, так что это будет интересный бой. Джек может иметь преимущество в ударной технике. Но смешанные единоборства — это не только кикбоксинг. Как по мне, у Белала больше инструментов для победы, но это не означает, что он победит», — приводит слова Сен-Пьера издание Bloody Elbow.

Боец UFC Ирина Алексеева тоже верит в Белала в бою с Маддаленой.

«Белал готовится в команде Хабиба. По-любому должен победить. Он показал себя в предыдущих боях с позиции доминации. 99%, что он выиграет. Отдаю Маддалене 1%», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

А также Алексеева ставит на победу Шевченко над Фиоро.

«Есть уверенность, что Шевченко спокойно победит. Опыт, очередная защита пояса. Я знаю такой момент, что, когда выходишь вторым номером – это мотивирует и настраивает. Однако опытные люди, как Валентина, это понимают. И она будет настраиваться вдвойне. Шевченко навяжет свою манеру работы. А если что-то пойдёт не так в ударке, Валентина борется намного лучше. Конечно, в бою может произойти случайность, как ошибка с Грассо. Но, думаю, после того она не допустит осечек», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.