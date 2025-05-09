Нокаут от Макгрегора не перечеркнул величия. Альдо — один из главных бойцов в истории

В ночь с 10 на 11 мая состоится масштабный турнир UFC 315. В карде вечера свой очередной поединок проведёт легендарный Жозе Альдо. 38-летний бразилец разделит ринг с Айманном Захаби.

Жозе Альдо — безусловно, один из самых известных бойцов смешанных единоборств за всю историю. Бразилец дебютировал в ММА ещё в 2004 году, когда смешанные единоборства только набирали популярность. Альдо выступал у себя на родине, несколько боёв провёл в Англии и Японии, а затем с рекордом 10-1 оказался в США в лиге WEC. Любители единоборств помнят, что WEC, как, например, и Strikeforce, изначально существовала как самостоятельная лига, а затем была поглощена UFC вместе со всем ростером бойцов.

Собственно, и Жозе стал одним из тех, кто перекочевал из WEC в UFC. Причём в WEC Альдо успел стать звездой: он провёл в промоушене шесть поединков, во всех шести одержал победы, пять из них — нокаутами. Под раздачу попали в том числе будущий член Зала славы UFC Юрайя Фейбер и будущий боец UFC Каб Суонсон.

В 2011 году Жозе уже стал бойцом UFC, причём Альдо сразу же, без боёв, был утверждён в статусе чемпиона полулёгкого веса. Дана Уайт был в восторге от подписания бразильского бойца: Жозе переходил с мощным рекордом 18-1, 13 побед были одержаны нокаутами, а его внешность с большим шрамом на лице добавляла Альдо брутальности.

В UFC он продолжил побеждать всех и вся. Жозе выполнил успешно семь защит титула подряд и по этому показателю находится в пятёрке лучших бойцов лиги за всю историю в компании с не менее легендарными Деметриусом Джонсоном, Андерсоном Силвой, Джоном Джонсом и Жоржем Сент-Пьером. Жозе казался просто непобедимым, однако в конце 2015 года состоялся тот самый поединок, благодаря которому многие фанаты и стали смотреть смешанные единоборства.

12 декабря 2015 года Альдо проводил восьмую защиту пояса против молодого и голодного Конора Макгрегора. Ирландец всячески провоцировал Жозе во время раскрутки боя, упражнялся в трэш-токе, который местами переходил границы. Конор поднял уровень напряжения на такую высоту, что все, затаив дыхание, ждали этого поединка. Который в итоге продлился 13 секунд. Макгрегор поймал полетевшего Альдо встречным ударом и нокаутировал легенду уже на старте боя.

Бой Конор Макгрегор — Жозе Альдо Фото: Christian Petersen/Getty Images

Конечно, все эти психологические моменты сказались на бразильце. Конор залез ему в голову, и Альдо хотел как можно скорее разобраться с ирландцем в клетке. Но необдуманный шаг привёл к нокауту и первому поражению за 10 лет. Много вы встречали бойцов, которые не проигрывали десятилетие? И при этом Альдо выступал на очень высоком уровне.

Бразилец хотел реванша с Конором: на UFC 200 он победил Фрэнки Эдгара, завоевал временный пояс чемпиона и почти год ждал ирландца. Однако у того были свои планы, и в итоге Макгрегора лишили титула, а Альдо снова стал полноценным чемпионом. Жозе можно сравнить с птицей Феникс, которая возрождается из пепла: ещё ни одно поражение, даже такое болезненное, как от Макгрегора, не сломило характер Альдо.

Пояс Жозе вскоре утратил, дважды проиграв пиковому Максу Холлоуэю, но и после этого бразилец выдал два нокаута в боях с Джереми Стивенсом и Ренато Мойкано — с тем самым, который недавно оспаривал пояс Ислама Махачева. Два бонуса за выступление вечера вывели Альдо на большой бой против Алекса Волкановски, в котором он проиграл и решил перебраться в легчайший дивизион, хотя в своей карьере бразилец даже выступал в лёгком весе.

В новой для себя весовой категории Альдо с ходу одолел бывшего чемпиона Марлона Мораиса и получил титульник с Петром Яном. Уже на закате карьеры Альдо дал сложнейший бой набирающему обороты Петру Яну, отбив россиянину ноги своими мощными лоу-киками. Жозе проиграл, но, как и раньше, сумел закрыть поражение тремя победами над крепкими представителями легчайшего веса — Марлоном Верой, Педро Муньосом и Робом Фонтом, после чего дал непростой бой Мерабу Двалишвили. Грузинский чемпион на протяжении всех трёх раундов пытался затащить Альдо в борьбу, однако безуспешно. Тем не менее судьи отдали победу Мерабу, а легендарный бразилец решил завязать с боями.

Но на пенсии Альдо стало скучно, и в прошлом году он успешно возобновил карьеру, победив Джонатана Мартинеса. Правда, следом Жозе уступил в близком бою Марио Баутисте, так что на поединок с Захаби бразилец выходит закрывать поражение. А, как показывает опыт, Альдо делает это крайне успешно.

Жозе уже 38 лет, однако каждое его появление в клетке вызывает восторг у фанатов. Лицо со шрамом, Король Рио — да как только не называли этого парня, но неизменным оставалось то, что Альдо в каждом своём поединке закатывал яркий и зрелищный бой, даже будучи чемпионом и встречаясь с опасной оппозицией. Альдо уже давно вписал своё имя в историю: рекордсмен по титульным боям в полулёгком весе UFC (11), рекордсмен по успешным защитам титула в дивизионе (7), член Зала славы. Жозе уже точно ничего не нужно доказывать, однако он в очередной раз выходит в октагон порадовать зрителей своим выступлением, потому что для него это вся жизнь.