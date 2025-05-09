Эпоха Шевченко подходит к концу. Новый вызов окажется Пуле не по зубам?

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, на турнире UFC 315 Валентина Шевченко выйдет на восьмую по счёту защиту титула чемпионки в женском наилегчайшем весе. Соперницей Пули станет француженка Манон Фиоро, которая не проигрывает в UFC (7-0) и прошла топовых претенденток этого дивизиона, включая Эрин Блэнчфилд и Роуз Намаюнас.

Во второй раз подряд Шевченко будет выходить на бой в качестве андердога. В первых двух боях с Алексой Грассо Валентина была фаворитом, однако не победила, в трилогии предпочтение отдавали мексиканке, но бывшая чемпионка вернула себе пояс. Теперь — новый вызов для Шевченко, и, возможно, именно Фиоро окончательно ознаменует конец эпохи Пули в наилегчайшем весе. В последние два-три года к Валентине и без того копились претензии по поводу боёв и того, как она побеждала. Кто-то говорил о стагнации чемпионки, кто-то — о физическом спаде, связанном с возрастом (сейчас Шевченко уже 37 лет) и накопленным уроном за всё время выступлений на высоком уровне с 2003 года. Фиоро, к слову, не сильно моложе, ей 35. Однако у них существенная разница в опыте — Манон дебютировала в ММА только в 28 лет. К тому моменту за плечами Шевченко было 15 лет карьеры. Это не только опыт, но и немалый износ организма.

В последнем бою с Грассо Шевченко решила почти полностью отказаться от стойки и в пускай и скучноватом, но в безопасном для себя стиле добыла победу, накопив восемь успешных тейкдаунов и 16 минут контроля (из 25). Можно предположить, что в силу возраста и естественного снижения скорости и реакции Валентина не может полноценно конкурировать в стойке с более резвыми соперницами, даже несмотря на превосходство в технике и обученности. Однако за счёт обширного арсенала, накопленного за годы выступлений, Пуля умело миксует стили и находит пути к победе. Это позволило ей выиграть у Грассо в 36,5 года. Это самая возрастная в победа в истории UFC в женских титульных боях.

Но вот Фиоро не впечатлена и уверена, что она просто лучше чемпионки: «Эта тактика… Сами знаете, что в шутку её называют «ложись и молись». В последнем бою она победила уверенно. Однако назвать это выступление выдающимся не получится. Уверена, всё то же самое она попытается проделать со мной — захочет перевести противостояние в партер. Но в последних боях я доказала, что провести мне тейкдаун — непростая задача. Не считаю её сильнейшей в женских ММА. Думаю, что её доминирование пропало из-за того, что вырос общий уровень дивизиона. Вы сами видели, она прошла Тайлу Сантос только раздельным решением, а с Грассо у неё победа, ничья и поражение. Я крупнее и сильнее. Взгляните на статистику. Я наношу больше ударов. Уверена, что у меня лучше кардио. Я мечтала о титуле, когда подписала контракт с UFC. Мечты сбываются».

Безусловно, Валентина умеет осаждать дерзких претенденток и делала это не раз — и на словах, и на деле. С Фиоро тоже вышла лёгкая перепалка, так как француженка, бросая вызов, призвала Шевченко отправляться на пенсию. Валя ответила: «Ок. Но если проиграешь, то сама уйдёшь в отставку. Договорились? Невоспитанная первоклассница».

Валентина Шевченко Фото: Chris Unger/Getty Images

Манон действительно представляет собой очень серьёзный и одновременно интересный вызов для чемпионки. Фиоро на самом деле довольно габаритная девушка, к ней сложно подойти в стойке, она достаточно хороша в том, чтобы грамотно держать соперниц на дистанции, в чём убедилась очень хорошо оснащённая технически Намаюнас. Да, француженка, хоть и критикует Шевченко за незрелищную победу, сама редко закатывает шоу — 10 побед решениями из 17, пять из семи – в UFC. Часто эти бои проходят по сценарию Фиоро: либо просто держит на дистанции за счёт киков и длинных рук, либо может завязать у сетки и набирать очки работой из клинча.

В случае с Шевченко мы можем вспомнить сложный бой с Тайлой Сантос, которая делала плюс-минус то же, что делает Фиоро. Бразильянке не хватило кардио, чтобы следовать своему геймплану все пять раундов, у Манон пока таких проблем заметить не успели. Справедливости ради, у француженки всего один бой в карьере продлился пять раундов, но там она не сильно просела в работоспособности. Вполне возможно, что Фиоро будет пытаться давить мощью и габаритами у сетки, засушивая поединок. А бороться с Манон и правда непросто. Всего один раз из 15 попыток её сумели перевести. Физическая сила и умение держаться на ногах в этом плане очень помогают Фиоро. Сама она тоже при этом вполне может провести тейкдаун.

Манон Фиоро Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На бумаге получается противостояние, в котором на все сильные стороны Шевченко у соперницы есть равноценный ответ. Здорово, что Валентина продолжает принимать любые вызовы, однако на этот раз действительно есть опасения за Пулю. Если она не справится с Фиоро, что весьма вероятно, то, скорее всего, окончательно станет ясно, что уходит эпоха легендарной чемпионки. Или на этот раз Шевченко снова переиграет и соперницу, и возраст, и время?