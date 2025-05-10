UFC 315: Мухаммад не пустит Махачева ко второму поясу? На пути — опасный австралиец. LIVE

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В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.
В соглавном событии турнира Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе. Соперница Пули — француженка Манон Фиоро.
Также на этом турнире выступит легендарный Жозе Альдо. После возобновления карьеры бразилец принимает бои с кем угодно и на этот раз будет биться с канадцем Айманном Захаби. Он входит в топ-15 легчайшего веса, но пока не очень известен широкой публике.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔝 Валентина Шевченко может войти в историю UFC, если побьёт Манон Фиоро
Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), которая представляет Кыргызстан и Перу, Валентина Шевченко может стать шестым бойцом в истории североамериканского промоушена, которому удалось победить в 10 титульных боях, если на турнире UFC 315 она одержит победу над француженкой Манон Фиоро. Их поединок станет соглавным событием вечера.
Отметим, что ранее подобное удавалось сделать лишь Джону Джонсу, Жоржу Сен-Пьеру, Деметриусу Джонсону, Андерсону Силве и Аманде Нуньес.
💪 Адесанья: относитесь с уважением к Белалу Мухаммаду. Этот парень — настоящий чемпион
Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья призвал людей с уважением относиться к обладателю титула UFC в полусреднем весе американо-палестинцу Белалу Мухаммаду.
«Относитесь с уважением к имени Белала — каждый должен это делать. Я даже не знаю, не является ли это проявлением расизма [со стороны людей, которые его критикуют], учитывая его палестинское происхождение. Просто хочу сказать, что этот человек — настоящий чемпион. Почему-то многие, включая меня, были уверены, что он не сможет победить Леона, но ему, чёрт возьми, просто удалось потрясти мир. Люди могут не любить его из-за того, что Белал не всегда добивается финиша, но к его имени нужно относиться с уважением», — приводит слова Адесаньи аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).
🔮 Махачев сделал однозначное заявление о своём будущем в UFC
33-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере он сделает после того, как пройдёт бой за звание чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между американо-палестинцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой состоится 11 мая и станет главным на турнире UFC 315.
«Главное событие [вечера на турнире UFC] в это воскресенье определит, каким будет мой следующий шаг. Но вне зависимости от результата этого поединка, я не собираюсь освобождать пояс в лёгком дивизионе. Мы можем получить настоящего претендента в этом весе», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.
Где смотреть турнир UFC 315
Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🦁 Бенуа Сен-Дени: я вернулся к версии Бога войны. Вы увидите зверя на UFC 315
13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени поделился своим настроем перед поединком с канадцем Кайлом Преполецем, который состоится 11 мая в Монреале (Канада) на турнире UFC 315.
«Я вернулся к версии солдата, вернулся к версии Бога войны (прозвище Сен-Дени. — Прим. «Чемпионата»). Вы увидите зверя в клетке, и мне не терпится его выпустить. Моя цель в UFC не изменилась — я хочу драться с лучшими парнями в дивизионе, чтобы самому стать совершеннее и в конечном итоге стать чемпионом UFC.
Я счастлив драться в эту эпоху бок о бок с Сирилом Ганом, Манон Фиоро и прочими французскими бойцами, чтобы попытаться стать лучше в наших весах. Мы часто говорим, что дамы должны идти вперёд. Так что будет здорово, если первым абсолютным французским чемпионом UFC станет она», — приводит слова Сен-Дени пресс-служба UFC.
Дата и время турнира UFC 315
Турнир UFC 315 пройдёт в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) на арене «Bell Center». Начало турнира — в 1:30 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 по мск.
👿 «К чёрту, победит нокаутом». Адесанья назвал победителя в бою Мухаммад — Маддалена
«К чёрту, победит Джек Делла Маддалена. Вы услышите «и новым чемпионом UFC стал...». Он победит нокаутом. Я верю в это. Погнали, Джек», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.
Полный кард UFC 315
Основной кард:
- Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена;
- Валентина Шевченко — Манон Фиоро;
- Жозе Альдо — Айманн Захаби;
- Наталия Силва — Алекса Грассо.
Предварительный кард:
- Майк Мэлотт — Чарли Радтке;
- Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичус;
- Модестас Букаускас — Ион Куцелаба;
- Навахо Стирлинг — Иван Эрслан;
- Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;
- Даниэль Сантос — Чжен Йон Ли;
- Брэд Катона — Бекзат Алмахан.