«Лжец». Перейра наговорил лишнего про UFC и пытается обмануть всех?

Алекс Перейра на протяжении долгого времени считался одним из главных любимчиков UFC. Он получал один удобный бой за другим, доминировал в дивизионе и привлекал к себе всеобщее внимание. Казалось, что так будет продолжаться очень долго. Однако на пути бразильца встал россиянин Магомед Анкалаев. Он одержал важнейшую победу в своей карьере и завоевал чемпионский пояс. Естественно, все моментально стали говорить о незамедлительном реванше. Но время шло, анонса не было. А теперь пошли слухи, что Анкалаев может провести первую защиту чемпионского титула против совершенно других бойцов. Видимо, положение Перейры в организации становится шатким.

В Сети появилась информация, что руководство UFC активно работает над организацией следующего поединка российского чемпиона. Вот только в шорт-листе претендентов не оказалось Алекса. Как стало известно, основными вариантами промоушена являются Карлос Ульберг и Иржи Прохазка. И на странице Перейры в социальной сети появилась достаточно резкая реакция на происходящее: «Я никогда не отзывался плохо о UFC, но то, что я только что услышал, меня обескуражило. У меня уже были мысли о том, чтобы больше не сражаться, и после того, что мне только что передали, это может быть началом».

Как все восприняли слова Перейры? Очевидно, как намёк на возможное завершение карьеры. А некоторые даже увидели в этой реплике упрёк в сторону руководства UFC. Алекс действительно указал на то, что всегда был максимально лоялен к организации. А в ответ не получил должного и желаемого отношения. Наверное, на правах бывшего доминирующего чемпиона бразилец вполне мог поделиться своими переживаниями. Но боссы лучшей лиги на планете не особенно любят выслушивать критику в свой адрес. Именно по этой причине все ждали реакции Даны Уайта и его партнёров.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Правда, довольно быстро на странице Поатана в социальной сети появилась ещё одна реплика. Он сообщил, что на самом деле никакого недовольства действиями руководства UFC не высказывал и даже не знает, кто именно оставил эту запись: «Я не знаю, что происходит. Мой «твиттер» был взломан. У меня прекрасные отношения с UFC. Шама».

Конечно, ситуацией моментально воспользовался Анкалаев. Он решил лишний раз задеть потенциального оппонента. И оставил едкий комментарий на своей странице в социальной сети: «Это я взломал его аккаунт. Не переживай, Алекс. Я жду тебя».

Магомед Анкалаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Однако далеко не все поверили в то, что страница Алекса действительно была взломана. Например, резко отреагировал на весь этот «спектакль» бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье. Американец заявил, что Перейра пытается водить всех за нос: «Перейра — лжец. Его страницу не взламывали. Перейра мог что-то написать, а потом кто-то позвонил ему и сказал: «Эй, остынь, давай просто успокоимся». Я не верю в то, что его взломали. Хантер Кэмпбелл был в Дагестане, где встречался с Исламом Махачевым. Хантер спросил: «Что насчёт тебя, Магомед, ты свободен?» Анкалаев такой: «Я мог бы подраться». Затем он обратился к Перейре: «Алекс, а ты свободен?» На что тот ответил: «Ну, у меня мало времени на подготовку». Тогда Хантер такой: «Хорошо, Алекс, мы дадим этот титульный бой кому-нибудь другому».

И в это действительно можно поверить. Складывается ощущение, что, если бы страницу Перейры действительно взломали мошенники, они оставили бы намного более резкий комментарий, задевающий UFC. А здесь недовольство действиями руководства тщательно скрывалось. Было заметно, что человек, написавший пост, пытался подстелить себе соломку. Поэтому будет очень любопытно посмотреть за тем, как именно боссы лиги отреагируют на всё это представление на странице бывшего чемпиона в социальной сети.