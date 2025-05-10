Пояс не освободит, но ждёт поражения друга. Очень странный Махачев

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) состоится масштабный турнир UFC 315. Российским любителям смешанных единоборств он будет интересен не только боем Валентины Шевченко, но и главным событием вечера, по итогам которого решится дальнейшая судьба российского чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

Возглавят турнир обладатель пояса в полусреднем весе Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена. А Ислам Махачев с интересом ждёт исхода этого противостояния. Россиянин уже давно мечтает о втором чемпионском поясе и жаждет перебраться в полусредний дивизион, однако в его планы вмешался Белал. Дело в том, что Мухаммад, прежде чем стать чемпионом, присоединился к команде Хабиба: тренировался в том числе и с Исламом — бойцы стали друзьями. Мухаммад и Махачев заявили, что не собираются драться друг с другом, даже если на кону будет стоять пояс, поэтому ситуация для Ислама получилась непростой.

Усугубила её травма Белала, который уже давно должен был защищать пояс против Шавката Рахмонова, однако выбыл на долгий срок. Соответственно, и переход Махачева в дивизион выше автоматически заблокировался. Ислам в январе провёл четвёртую защиту пояса в лёгком весе и взял паузу, чтобы дождаться результатов турнира UFC 315. Всё элементарно просто: в случае победы австралийца Махачев станет следующим претендентом на пояс и проведёт бой с Маддаленой. А вот победа Белала вновь спутает Исламу все карты.

Мухаммад уже неоднократно говорил, что может перейти в средний вес, бросал вызовы Хамзату Чимаеву, но, при всём уважении к Белалу, титульный бой в среднем весе он с ходу не получит. Мухаммад — один из самых скучных и немедийных чемпионов UFC на сегодняшний день. Если даже Илии Топурии не дали сразу бой с Махачевым, что говорить про Белала? А через несколько претендентских поединков Белал может к титулу и не пробраться — слишком высока конкуренция в среднем весе, да и парни там гораздо крупнее.

Поэтому далеко не факт, что Мухаммад благородно освободит пояс для Махачева в случае победы. Ислам это понимает и, вероятно, всё же рассчитывает на поражение своего друга: иначе просто не объяснить тот факт, почему же россиянин до сих пор без соперника. Махачев и сам подтвердил, что от результатов главного события UFC 315 зависит его будущее.

«Главное событие в это воскресенье определит, каким будет мой следующий шаг. Но, вне зависимости от результата этого поединка, я не собираюсь освобождать пояс в лёгком дивизионе. Мы можем получить настоящего претендента в этом весе», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Получается, Махачев всё же надеется на поражение друга. Однако интересно в высказывании Махачева другое. Ислам не собирается освобождать пояс в лёгком весе, даже в случае перехода в полусредний дивизион. Конечно, такие прецеденты уже были, но в таких случаях бойцы, которые владели двумя поясами, затормаживали оба дивизиона.

В лёгком весе появился Илия Топурия, есть Арман Царукян, есть Пэдди Пимблетт — достойных претендентов, которые ещё не дрались с Махачевым, полно. Это даже без учёта ветеранов Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры, которые в целом тоже могли бы рассчитывать на бой с Исламом. И всю эту компанию Махачев собирается поставить в режим ожидания.

Допустим, Ислам идёт на повышение. Логично, что UFC тогда организует бой за временный пояс между Илией Топурией и Арманом Царукяном или же сведёт Топурию с Пимблеттом. Получится, что кто-то один из этой тройки, как и остальные претенденты, останутся вне титульной гонки минимум на год.

При этом затормозится и полусредний дивизион. Представляете разочарование Шавката Рахмонова, который долго пробивался к титульнику, однако из-за Ислама будет находиться в ожидании? Да и другие бойцы вряд ли обрадуются такому повороту событий: Шон Брэди, Иан Гарри, Хоакин Бакли — в дивизионе полно достойных претендентов. Если Махачев в итоге получит титульник и победит в нём, то все они тоже зависнут минимум на год, потому что у Ислама будут обязательства и в лёгком весе.

Шавкат Рахмонов Фото: Getty Images

С одной стороны, желание Ислама взять второй пояс совершенно понятно. И то, что Махачев где-то внутри желает своему другу Мухаммаду поражения, звучит эгоистично, но объяснимо. Однако не слишком ясно, зачем удерживать пояс лёгкого дивизиона. Здесь тоже выглядит всё довольно эгоистично. Затормаживать развитие двух дивизионов — такой шаг не украсит Ислама.

В любом случае мы близки к развязке этой саги. После боя Мухаммада и Маддалены последуют заявления и самих бойцов, Даны Уайта, и, конечно, Ислама Махачева, которые предопределят дальнейшее развитие двух конкурентных дивизионов.