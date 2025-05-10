Пакьяо вернулся не за деньгами. Легендарному боксёру сразу дали бой за титул

Мэнни Пакьяо – один из самых легендарных боксёров в истории. В 2021 году филиппинец завершил профессиональную карьеру. Он потерпел поражение от Йордениса Угаса и ушёл. Правда, активным быть не перестал. Пакман с большим удовольствием проводил выставочные поединки, посещал различные мероприятия. А ещё рвался выступить на Олимпийских играх. Видимо, запрет из-за возраста обозлил Мэнни. Пакьяо начал бросать один вызов за другим, заявлял о желании подраться с Конором Макгрегором, Флойдом Мейвезером-младшим и даже… Джервонтой Дэвисом. А теперь, видимо, окончательно решил вернуться в ринг.

Сначала появилась новость, что Пакман вызвал на бой действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. И тогда встал вопрос относительно того, насколько это вообще реально. Всё-таки обладатель титула обязан был поставить на кон свой пояс. Президент WBC Маурисио Сулейман особенной ясности в этот вопрос не внёс. Но подтвердил, что соперником Барриоса должен стать именно легендарный 46-летний боксёр: «На данный момент Марио Барриос готовится к бою с Мэнни Пакьяо в июле».

Конечно, всё это может стать очень красивой историей. Особенно если Пакман вернётся в хорошем физическом состоянии. А в этом особенных сомнений не возникает. Дело в том, что Мэнни действительно никуда не пропадал после завершения карьеры. И постоянно находился на слуху. Он проводил выставочные поединки, однако по ним было заметно – Пакьяо в полнейшем порядке. Поэтому вполне верится в то, что Пакман вновь появится в ринге. А теперь появились и подтверждения.

Мэнни Пакьяо Фото: George Calvelo/Getty Images

Авторитетное издание ESPN сообщило, что Пакьяо действительно проведёт поединок с Барриосом. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. А сам бой, по информации источника, запланирован на 19 июля 2025 года. Таким образом, простой филиппинца составит всего лишь четыре года – не самый страшный показатель. Другой вопрос заключается в том, что биться придётся с действующим обладателем пояса. Более того, 29-летний (!) Марио очень активен. За три года он провёл четыре поединка – не проиграл ни разу. И одолеть такого оппонента будет очень сложно.

Да, можно припомнить недавний бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Там разница соперников в возрасте была ещё более серьёзной. Но нельзя сравнивать эти поединки. На бумаге битва Пола и Железного Майка действительно носила официальный характер. Однако поясов на кону не стояло, Тайсон довольно быстро выдохся, а Джейк «поиграл» с оппонентом на протяжении восьми раундов. Здесь же Пакьяо ждёт полноценная 12-раундовая рубка. Никаких «поддавков» от молодого боксёра ждать не стоит. Он не будет рисковать своим чемпионством и наследием. И это не значит, что Барриос не уважает легендарного ветерана. Каждый заботится о своей карьере, перспективах и будущем.

Мэнни Пакьяо Фото: Steve Marcus/Getty Images

Даже по ходу выставочных коротких противостояний было заметно, что Пакьяо изменился. В его действиях нет былой скорости, Мэнни стал часто пропускать. Поэтому рассчитывать на то, что зрители увидят в ринге пикового Пакмана, не стоит. А экспертам вновь придётся размышлять, насколько опасно это всё для здоровья возрастного боксёра. Например, генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов уже негативно высказался о возвращении легенды: «Я вообще не приветствую такие возвращения в 46 лет. Мэнни Пакьяо – мегасуперзвезда профессионального бокса. Это один из лучших боксёров в истории нашего вида спорта, и зачем ему это возвращение, вообще непонятно. Тут ещё и вопрос к WBC: как они вообще допускают боксёра, хоть и звезду в прошлом, который не боксировал несколько лет, последние бои проигрывал, до поединка за титул чемпиона мира? Тоже большой вопрос к санкционирующей бой организации».

Конечно, возвращение Пакьяо – красивая история. Но очень не хочется, чтобы всё это обернулось избиением легендарного боксёра. Мэнни уже навсегда вписал своё имя в историю профессионального спорта. И будет жаль, если всё это будет перечёркнуто неудачным возобновлением карьеры.