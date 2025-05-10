«Руки Канело» и тренировки с Хабибом. Белал на самом деле так хорош?

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт турнир UFC 315. Главным событием вечера станет первая защита титула Белала Мухаммада, завоевавшего пояс UFC в полусреднем весе в июле прошлого года. Его соперником будет опасный австралиец Джек Делла Маддалена, идущий на серии из 17 побед в ММА.

Белала принято критиковать. В первую очередь – за скучные и не самые зрелищные бои. Тем не менее, как бы ни действовал Мухаммад в октагоне, он прогрессирует и очень эффективно работает. Белал абсолютно заслуженно добрался до вершины, и, более того, можно вполне справедливо называть его фаворитом в поединке почти с любым претендентом. Возможно, только Шавкат Рахмонов на бумаге будет предпочтительнее (но не факт), хотя и у казахстанца случилось мини-разоблачение в бою с Ианом Гарри. Оказалось, что Номад — человек, которому можно доставить проблемы. В боях с остальными претендентами Мухаммад станет считаться фаворитом.

В своё время Белал начинал путь в UFC с 1-2 в первых трёх поединках, однако собрался и вышел на победную серию. А после поражения от Джеффа Нила в 2019 году Мухаммад и вовсе не проигрывает — 10 побед и один бой, который был признан несостоявшимся. А примерно с 2021 года Белал поступательно двигался в топы, убирая с пути топовых бойцов: Демиан Майя, Стивен Томпсон, Висенте Люке, Шон Брэди, Гилберт Бёрнс. Все эти соперники входили в топ-10 (трое – даже в топ-5), а потом была победа над Леоном Эдвардсом, принёсшая титул.

Леон Эдвардс — Белал Мухаммад Фото: Richard Sellers/Getty Images

За всем этим стоит гигантская работа. Перед поединком с не побеждённым на тот момент Шоном Брэди в октябре 2022 года Белал присоединился к команде Хабиба Нурмагомедова, провёл с ним лагерь и внезапно удосрочил проспекта. Для справки, это был лишь третий финиш в UFC для Мухаммада. После Белал неоднократно возвращался в лагерь команды Хабиба и Ислама Махачева. К тому же новоиспечённый чемпион регулярно восхищается тренировками с Орлом.

«Каждый раз, когда они рядом, я стараюсь проводить с ними как можно больше времени. Я всегда говорю, что один день тренировки с Хабибом стоит 100 дней подготовки с кем-то ещё. Знания, энергия, которые вы получаете от него, бесценны. Тренироваться с Хабибом — это как тренироваться с Майклом Джорданом нашего спорта, а Ислама можно назвать Леброном Джеймсом. Общение с Хабибом приносит мне пользу во многих отношениях — как в физическом, так и в ментальном плане. Тренировки с ним и получение от него советов стоят в 20, 30, 40 или даже 50 раз больше, чем тренировки с кем-либо ещё. Просто ощущать его силу, его напор и его знания — бесценно.

Хабиб разобрал для меня Леона, он дал мне советы для плана на бой. Его знания безграничны, для меня он величайший боец в истории ММА. Хабиб мне как брат, и я могу в любое время написать ему и попросить совета. Он всегда отвечает. Так что присутствие его в моей жизни буквально бесценно», — говорил Белал перед титульным боем с Леоном Эдвардсом.

Тренировки Мухаммада с Нурмагомедовым отмечал даже Дана Уайт. Но, помимо Хабиба и Ислама, у Белала есть и своя команда в Чикаго. Он работает в залах Valle Flow Striking и Chicago Fight Team. Там Мухаммада неизменно хвалят за огромный объём проделываемой работы и самоотдачу. У Мухаммада есть и свой зал, неподалёку от дома. Так что жизнь чемпиона построена целиком вокруг тренировок. Перед боем с Эдвардсом тренер Белала заявлял, что у его подопечного бокс, как у Канело.

Тогда над этим посмеялись, а после боя Мухаммад всем напомнил: «Все смеялись, когда мой тренер сказал, что у меня руки, как у Канело. Вы видели сегодня этот джеб? У меня лучшая команда в мире, мы изучили Леона полностью, я работал с лучшими ударниками в мире. Вы не знаете моих партнёров, но у нас в Чикаго будущие чемпионы. Я не Хабиб, я не Сент-Пьер, я Белал Мухаммад. Теперь весь мир это увидел».

Белал Мухаммад Фото: Chris Unger/Getty Images

Сейчас, перед боем с Джеком Делла Маддаленой, Мухаммад обещал не бороться, а нокаутировать австралийца в третьем раунде. Смело, к тому же Белал напомнил о «руках Канело»: «В последних боях я активно использовал руки. Я применял бокс в стиле Канело. Я хочу проверить его в деле. Я хочу тот момент, когда все поймут: вот почему я лучший боксёр в UFC. Вот почему я лучший боксёр в полусреднем дивизионе. Люди будут продолжать ненавидеть, будут гадать, как мне это удаётся. Но мы просто продолжаем расти и становиться лучше».

Мухаммада, конечно, сложно воспринимать как боксёра. И тем более — как лучшего боксёра UFC. Однако нельзя не признавать, что Белал хорош. Он в последних боях стабильно выходил андердогом и не оставлял шансов соперникам. Лучшее, что делает Мухаммад — миксует все аспекты ММА. С Эдвардсом случался не только хороший джеб, но и отличные апперкоты. Причём это была адаптация по ходу боя. Леон странно нырял, опасаясь борьбы, а Белал начал ловить его на этом. Плюс здорово пробарывал, давил и вязал. Всё просто и эффективно. А с Гилбертом Бёрнсом было много киков, чтобы не позволить бразильцу сближаться. Мухаммад его просто перестрелял.

Белал хорошо борется, неплохо умеет контролировать и в партере, и у сетки. А внушительный запас кардио позволяет стабильно реализовывать такие энергозатратные геймпланы. Даже когда Мухаммад берёт паузу и снижает темп, он продолжает идти вперёд, просто с меньшей интенсивностью. А тот факт, что в каждом бою Белал меняется, говорит о грамотной работе команды и самого бойца.

Маддалена, разумеется, рассчитывает остановить тейкдауны Мухаммада и переработать его в стойке, однако Белал не просто так фаворит. У него больше ключей к победе, и на бумаге всё выглядит так, что Мухаммад успешно защитит титул и отсрочит подъём Ислама Махачева в полусредний вес. Возможно, даже действительно увидим «руки Канело» в бою.